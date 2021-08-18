О скоплении мусора возле контейнеров во дворе дома № 164 по ул. Баймагамбетова «НГ» сообщила жительница Костаная Ирина АШИМОВА.

Ул. Баймагамбетова, 164. Кресло и остатки линолеума выбросили около месяца назад

- Сначала, примерно месяц назад, возле контейнеров начал скапливаться бытовой мусор, потом кто-то выбросил остатки мебели, - пояснила она. - Старое кресло стоит по сей день. На днях к этой куче мусора с другой стороны контейнеров сгребли скошенную траву. Теперь у нас полный комплект.

Недавно к ним присоединилась куча травы с другой стороны контейнеров

По указанному адресу корресопонденты увидели старое кресло, остатки линолеума и кучу скошенной травы.

Свалка рядом с мусорными контейнерами напротив ресторана «Тобол», о которой «НГ» писала две недели назад, так и осталась на месте.

Спустя две недели свалку напротив ресторана «Тобол» не убрали

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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