Во дворе нашего дома № 389 по ул. Каирбекова в прошлом году установили футбольное поле. Но ограждение у него невысокое, поэтому мяч часто влетает в машины и оставляет отметены на лакокрасочном покрытии, а иногда есть риск повредить стекла. Либо мяч вылетает через сторону, где расположена детская площадка. Дети играют, и есть риск, что мяч может попасть в голову ребенка. Прошу принять меры, чтобы ограждение было более высоким.

Денис БОНДАРЕНКО, Костанай

Комментарий

Руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Наурзбай МУСИН в ответе на запрос «НГ» сообщил: увеличить высоту ограждения поля возможности нет в связи с тем, что этот объект находится на гарантии.

- Площадку во дворе дома по ул. Каирбекова, 389 установило ТОО «Стройпром-2», сумма затраченных бюджетных средств составляет 4 173 675 тенге, - написал Мусин. - Согласно техническим спецификациям высота футбольного поля составляет 2 м. Фактическая высота ограждения также 2 м.