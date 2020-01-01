И при этом вкусная запеканка с яблоками

Ею сотрудников «Нашей Газеты» угощал один из корреспондентов - отмечал на радость коллегам выход из отпуска. Испек сам. Всем понравилось, поэтому был срочно истребован рецепт.

Запеканка нежная, подслащена совсем чуть-чуть / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Запеканка творожная с яблоками. Сахара нет. Вместо него немного меда. Еще немного сладости добавляет питьевой йогурт. Нарезать яблоки крупными дольками. Творог - лучше брать не обезжиренный - перемешать блендером до однородной массы, добавить 1-2 ложки меда и йогурт. Его требуется столько, чтобы он придал творогу консистенцию очень густой сметаны. Форму или толстостенную сковороду выстелить изнутри пекарской бумагой. Выложить яблоки, залить их творожной массой. Исполнитель конкретно этой запеканки пек ее в электродуховке при температуре 180-200 градусов около полутора часов. Включил режим верхнего и нижнего нагрева. Полагаю, что в обычной духовке печься будет так же.

При отменном вкусе куски запеканки, когда мы ее нарезали, слегка рассыпались. Оказалось, что повар не положил в творог яйцо. На удивление изделие крошилось самую малость, основная часть форму держала. Так что сами решайте - с яйцом или без.

Ингредиенты

На 0,5 кг творога 1-2 ложки меда, половина или 2/3 полулитровой упаковки питьевого йогурта, 1 яйцо (можно и без него), 2-4 яблока (в зависимости от размера).