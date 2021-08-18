Не раз опробован десерт из кабачка

У рецепта - стандартная на сегодня судьба. Запущен на просторах Сети. Расхватан людьми, которые любят готовить. И опробован. В том числе и сотрудниками «НГ». Кто-то следовал рецепту точь-в-точь, кто-то слегка отошел. Но в целом по результату все сошлись во мнении «надо печь».

Этот кекс вкусным получается в любой форме

Кабачок на вкус выпечки практически не влияет. Но делает приятной структуру теста.

В миске смешать муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Мелкой теркой снять цедру с лимона, затем ею же натереть кабачок. И отжать с него сок.

- По рецепту нужно, чтобы тертого кабачка было 250 г. После того как отжата лишняя жидкость, остается 150 граммов кабачковой мякоти, - уточняет один из кулинаров.

В отдельной миске смешать масло, сахар, яйцо. Нужно, чтобы сахар в этой смеси растворился. Потом туда идет тертый кабачок, сок и цедра лимона. Дальше надо соединить сухое с влажным и приготовить тесто, которое получается очень мягким, но с ложки почти не течет. Его ровненько распределяют по смазанной маслом форме и отправляют на полчаса в духовку при 180 градусах. Время выпечки может быть другим, уточняют те, кто пек кекс. Зависит это не только от особенностей духовки, но и от размеров формы. В форме большого размера кекс получается пониже и пропекается быстрее. Имейте в виду.

Пока выпечка в духовке, готовят глазурь, как для куличей. Белок яйца смешивают с сахарной пудрой, добавляя чуточку лимонного сока и цедру. Остывший кекс покрыть глазурью. Говорят, что можно и без нее. Но с нею вкуснее, а на следующий день кекс с глазурью становится внутри более влажным.

Ингредиенты

Для теста: мука - 210 г, щепотка соли, пакетик разрыхлителя 10-12 г, кабачок тертый - 250 г, цедра 1 лимона, сок ½ лимона (в тесто), сахар - 150 г, яйцо - 1.

Для глазури: сахарная пудра - 120-150 г, белок 1 яйца, сок лимона - 1 ч. ложка, щепотка цедры

Фото Ксении РЕБИК