Олимпиада в Токио поставила перед спортивным сообществом Казахстана ряд вопросов, среди которых наиболее острый - о кадровом резерве для всех олимпийских видов спорта. Безусловно, решать их будут на всех уровнях с учетом развития спорта в каждом регионе. Но хотелось бы понять, как будет выстраиваться работа Костанайской области, где за последние годы происходит достаточно бурный рост в отдельных видах спорта, но, к сожалению, эти виды не входят в олимпийскую программу.

Ученики Карагайлинской ОШ, чемпионы и призеры областного турнира по гиревому спорту в дисциплине «троеборье». 2021 г. / Фото из личного архива

Наличие тренерского состава высокой квалификации при увеличении количества детей, которые приходят в спортивные секции, по идее, должны были обеспечить кадровым резервом национальную сборную, но по факту этого не происходит. Причины нужно изучать профильным специалистам, но я хочу развить идею открытия областной общеобразовательной школы со спортивным уклоном. В сегодняшней непростой экономической ситуации это будет крайне тяжело, но также очевидно, что, если Костанайская область желает занять достойное место по стабильной подготовке будущих призеров и чемпионов международных соревнований, этот вопрос придется решать рано или поздно.

Можно назвать несколько таких школ в стране: Южно-Казахстанская областная спортивная школа-интернат для одаренных в спорте детей им. Б. Саттарханова, Северо-Казахстанская, Кызылординская им. Жалантос Бахадур, РСШИКОР им. Хаджимукана Мунайтпасова и еще 14 подобных общеобразовательных учреждений, где основными направлениями как раз и являются олимпийские виды спорта. В данных школах, наряду со спортивными дисциплинами, преподаются общеобразовательные, но есть отличительная черта - детей принимают, начиная с 7-го класса, притом что в современных условиях в таких видах, как бокс, дзюдо, художественная гимнастика, этот возраст уже считается поздним. Поэтому в случае открытия у нас областной школы со спортивным уклоном необходимо создать условия для юных спортсменов, начиная уже с 1-го класса. Чем раньше способный ребенок получит возможность заняться спортом, тем больше шансов получить на выходе спортсмена международного уровня. Пример - 218 из 400 воспитанников РСШИКОР им. Мунайтпасова являются членами национальных сборных команд по олимпийским видам.

Однозначно нужно обеспечить доступность для поступления в данную школу ребят из сельской местности по итогам их регулярного участия в соревнованиях на уровне района, области, республики. При этом необходимо обеспечить их бесплатным проживанием и питанием, что потребует открытия интерната с современным уровнем комфорта, ведь в большинстве случаев именно дети из сельской местности достигают самых больших спортивных результатов. Также необходимо обеспечить жесткие условия отбора путем создания преимущества для тех детей, чьи родители нацелены на спортивное будущее, которые уже с 4-5 лет регулярно занимаются в спортивных секциях, участвуют в соревнованиях районного, областного и республиканского уровня и занимают призовые места. При этом придется также решать сложный вопрос по отчислению детей из школы в случае, если тренерами-преподавателями будет определен низкий уровень мотивации в занятиях спортом или отсутствие перспектив, что, конечно же, потребует тонкой психологической работы с ребенком и его родителями.

Что же даст школа со спортивным уклоном самому ребенку? Тесная дружба со спортом с раннего возраста приобщает к ведению здорового образа жизни. Плотный график (тренировка - уроки в школе - тренировка - домашнее задние) приучает к дисциплине и заставляет ценить каждую минуту. Круглосуточное нахождение среди сверстников интенсивно развивает коммуникативные навыки и способность к социальной адаптации в любом коллективе.

Спортивная школа-интернат - единственная возможность заниматься любимым видом спорта для детей, которые живут в отдаленных деревнях, поселках, где просто нет необходимой инфраструктуры.

Отдельный вопрос, который необходимо решить уже на стадии планирования, - это подбор педагогических и тренерских кадров. На должности тренеров-педагогов можно привлекать тренеров ДЮСШ, молодых спортсменов международного уровня, решивших стать тренерами, учитывая при этом, что у них может не быть педагогического образования. А вот подбор педагогов по общеобразовательным предметам вызовет сложности, поскольку учебный процесс необходимо выстраивать с учетом интенсивных тренировочных занятий и регулярного участия учеников в различных соревнованиях. Учителя должны быть изначально готовы жертвовать своим личным временем, готовы к гибкому графику занятий как с целым классом, так и с отдельным учеником.

В целом придется решать огромный комплекс вопросов, поэтому на начальном этапе целесообразно привлечь специалистов, уже имеющих большой опыт работы в республиканских школах со спортивным уклоном.

Еще раз хочу подчеркнуть - в школу смогут поступать уже с 1-го класса как городские дети, так и сельские, поэтому в ней на стадии проектирования должны быть помещения для проживания детей из сельской местности, несколько спортзалов, заточенных под конкретный олимпийский вид спорта с учетом возрастных особенностей детей, современная столовая с бесплатным шестиразовым спортивным питанием и другие специальные помещения, которые необходимы для подготовки спортсменов. Убежден, что в случае открытия школы Костанайская область в перспективе станет одним из ведущих регионов РК по подготовке победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и Азии, при этом параллельно будут успешно решаться вопросы развития массового детского спорта, наличия высокопрофессионального тренерского состава и престижа нашего региона.

Кабдрахман КАЛИЕВ, педагог-исследователь Карагайлинской общеобразовательной школы, Алтынсаринский р-н