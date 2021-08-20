Костанаец Илья СТАРУШКИН разрабатывает свою настольную ролевую систему



«НГ» уже писала об НРИ - это игры, в которых люди за столом отыгрывают какую-нибудь роль, вместе проходя подготовленный ведущим сюжет. Но ведь для такой игры требуются законы. Как раз эти законы Илья и разрабатывает.

Илья Старушкин – создатель новой НРИ, вдохновленной хоррорами

«Очень странная игра»

- Я заметил, что после выхода какого-нибудь громкого фильма или сериала его фанаты-настольщики хотят поиграть в таком сеттинг (среда, в которой происходит действие игры, фильма, книги - «НГ»). Сразу же появляются видео на «Ютубе»: «Как из ДнД сделать «Игру престолов», «Как из ДнД сделать «Ведьмака». Я так же хотел поиграть в «Очень странные дела» (научно-фантастический сериал ужасов, в котором главные герои - подростки эпохи 80-х - «НГ»), начал искать в Интернете, что под это может подойти. Нашел одну игру, которую окрестили настольными Stranger Things, она называлась «Тайны эхосферы», тогда еще не была переведена на русский. Начал читать и понял, что мне не нравится, потому что у нее совершенно свой сеттинг - хоть главные герои там тоже дети, я не чувствую в этом «Очень странных дел», и там жирным шрифтом написано «дети не могут пострадать в этом приключении». То есть она рассчитана на детективный сюжет. Поэтому я решил разрабатывать свое.

Бэкграунд

Илья окончил КИнЭУ по специальности «слесарь-ремонтник» и сейчас учится в ЧелГУ на факультете менеджмента среднего и малого бизнеса. Говорит, что студенческой жизни почти не чувствовал, потому что сразу стал работать:

- У моих родителей свой бизнес, и, когда я начал учиться в КИнЭУ, они стали меня просить: «Илья, людей не хватает, можешь подработать!» Так и началось… Я прошел все стадии нашего производства, был грузчиком, сам освоил станок ЧПУ, фрезерный.

Тогда Илья понял две вещи. Первая - работать руками не для него. Когда осваивал ЧПУ, нравилось сидеть и писать программы, по которым станок будет вырезать, но раскладывать детали было в тягость. И вторая - видя, как родители реализовали себя в бизнесе, он понял, что хочет тоже самореализации в чем-то.

- Эта игра, которую я разрабатываю, вот моя самореализация! - считает Илья. - Если я продам тираж, хотя бы 100 копий, я подумаю: ну хотя бы чего-то я в жизни добился.

Игровой процесс

Действие игры происходит в 1980-х. Главные герои - обычные школьники, рядом с которыми стали происходить странные вещи: в лесу пропадают люди, всех взрослых похитили инопланетяне, из лаборатории рядом сбегает жертва экспериментов и начинает терроризировать городок. Детям, конечно, интересно узнать, что происходит, и спасти родные места. Все действие окутано ощущением хоррора, что из-за ближайшего дерева на героев кто-нибудь кинется. Кто знает, выживут ли все?

Лист персонажа в игре Ильи

- Мои кампании не будут рассчитаны на долгие сессии, - отмечает Илья. - Это не как в ДнД: убили дракона, пошли убивать демона, потом бога, потом еще кого-то. Можно представить, что каждое приключение - законченный сюжет фильма типа «Оно» или «Супер-8».

В игре 6 классов: «ботаник», «гот», «спортсмен», «скаут», «хулиган» и «душа компании». Всем героям от 12 до 18 лет. Илье важно, чтобы это были именно дети, ведь им никто не поверит, когда скажут, что видели нечто в лесу. Кроме того, у детей мало информации и ресурсов.

- Вместо характеристик у детей есть оценки по предметам, - поясняет разработчик. - Их навыки зависят от оценок. Например, физика дает знание навыков механики и электротехники. Кто-то может сказать, что в жизни оценки ни на что не влияют, а я и не спорю - так и есть. Просто оценки заставляют думать детей о том, что они что-то умеют. Конечно, пятерка по физике не научит тебя лезть в электрощиток.

Кроме того, у каждого игрока есть одна сверхъестественная способность. Например, у класса «спортсмен» - способность «мифрил». Это отсылка к книгам Толкиена, особенность брони из мифрила в том, что она поглощает нанесенный урон. То же самое в игре, только броня может быть не в привычном понимании, например, кастрюля на голове - это тоже броня. Опять-таки - это дети думают, что способность есть! Просто все складывается так удачно во время применения, что они думают, будто это из-за их сил. Способности, как и характеристики, можно прокачивать.

- Понятное дело, что ботаник поставит себе высокие баллы в естественных науках, а в физкультуре выше тройки не поднимется, - объясняет Илья. - Но для прокачки есть контрольные, которые периодически может ставить ведущий: прошел, получил +1 для навыка, который дает, например, математика, и очко опыта в древо прогрессии, чтобы потом усовершенствовать свою сверхспособность.

Все проверки на совершенное действие в игре совершаются не каноническим двадцатигранником, а двумя десятигранниками. Сделано так потому, что в наборе кубиков, который продается в любом магазине с настолками, есть два десятигранных кубика: один с десятками, а другой с единицами. Не нужно заморачиваться и покупать дополнительный кубик или несколько наборов - одного будет хватать. Игрок просто бросает десятигранники - один на успех, другой на провал - на каком больше, тот и результат.

- Естественно, им нужно против чего-то бороться, - говорит Илья. - Я и друзья, которые помогают мне делать игру, называем ее Сущность. Аморфная злая сила, которая проникает в миры игроков в любых обличиях. Поэтому мы решили уйти от «Очень странных дел» в этом плане. Это может быть что угодно, в зависимости от желания ведущего, и он же балансирует ее характеристики. Тут меня вдохновила игра World of Horror, которая, в свою очередь, вдохновлена японскими ужастиками, а они сильно отличаются от западных. В этой игрушке нужно проходить каждую кампанию против какого-то бога, который проникает в жизнь игрока, ставя ловушки по ходу сюжета. Важно, что он может за весь сюжет ни разу не появиться, а препятствия от него будут! Ему, может, совсем все равно на тебя. Это абсолютная хтонь!

В будущем…

Илья собирается издавать игру фактически самостоятельно. Копит деньги на редактуру, его девушка будет разрабатывать арты для игры и сверстает ее. В наборе ничего не будет, кроме книги правил и стартового приключения.

- Когда ты в игровом магазине среди коробок видишь полку с книгами, сразу понимаешь, что это ролевые игры. Это круто, потому что «Подземелья» и Pathfinder выпускаются в коробках, и не поймешь, чего в них такого особенного тогда, - отмечает Илья. - Сейчас у нас готов игро-механический скелет. Да, в это можно играть, но многого еще не хватает: таблиц урона, получения опыта. В общем, мышц нет, но скелет уже может ходить. Был план выпустить игру перед четвертым сезоном «Очень странных дел», но он с треском провалился - не успеваем.

Выпускать игру Илья собирается с помощью краудфандинга - системы сбора средств в Интернете для реализации какого-нибудь проекта. Собрать деньги на площадке, а затем отправить в московскую типографию, чтобы отпечатать первый тираж.

- Мы сознательно старались быть непохожими на «Подземелья и драконы», потому что, когда я заходил на все площадки сбора средств, почти каждая подобная затея сопровождалась комментарием: «Еще одно ДнД». Люди просто добавляют пару новых характеристик к канону и говорят, что это новая игра. У игрового сообщества на это глаз уже наметан. А еще я не хочу нести игру в издательство потому, что роялти там мизерные - 5% (денежные отчисления автору с продажи тиража - «НГ»), вне зависимости от того, сколько работы по игре ты выполнил: принес файл с описанием игры, и издательство занимается разработкой вообще всего, или ты уже все придумал, а им осталось только это выпустить.

Даже если тираж не уйдет с молотка, Илья не намерен отчаиваться, он будет разрабатывать игры дальше практически для своего удовлетворения:

- Если мы не распродадим печатный тираж, то будем распространять pdf-файлы в Интернете долларов за 10. И постоянно будем совершенствовать игру: писать отличающиеся друг от друга сюжеты, чтоб игроки понимали, что они не ограничены сеттингом. А также исправлять огрехи в механиках, если они, конечно, выявятся.

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