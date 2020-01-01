Нам перестали возить газовые баллоны на обмен с базы сжиженного газа. Уже третий месяц длится этот бардак. То у них водителей нет, то они все болеют. Почему нас должны касаться их проблемы? Их же не интересует, каким трудом мне достаются деньги, чтобы купить газбаллон. Они подняли стоимость баллона, а возить перестали. Хотелось бы узнать, когда кончится этот бардак и нам привезут баллоны?

Людмила БРОВКИНА, Тобыл

Комментари

На вопрос отвечает директор ТОО «База сжиженного газа» Аят САДЫКОВ:

- Баллоны с газом жителям города Тобыл мы не можем привезти, так как у нас не хватает водителей. Уже даже обращались в акимат Костанайского района с этим вопросом, нам обещали помочь найти рабочих. Я думаю, тут причина в том, что молодежь хочет заниматься легким трудом, а такая работа их не устраивает. А пока что проблема не решилась и жителям Тобыла приходится к нам самим приезжать на заправку. Но мы в активном поиске водителей.