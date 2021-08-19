Какой ремонт сделают на трассах республиканского значения в Костанайской области в этом году?

В 2021 году в Костанайской области на нескольких дорогах республиканского значения завершают реконструкцию, появится новый мост, делают традиционные средние и ямочные ремонты. На масштабные переделки, которые продолжатся и в следующем году, выделили несколько десятков миллиардов тенге. Как заверяют чиновники, реализация этих проектов существенно улучшит дорожную инфраструктуру в районах области.

Участок при выезде из Рудного в Костанай длиной 5,2 км расширят с двух до четырех полос / Фото Екатерины ОЛЬХОВОЙ

О реконструкциях, новых ремонтах и возведении объектов в сфере транспортно-дорожной инфраструктуры на брифинге 12 августа рассказал руководитель КОФ НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ. Он отметил, что в Костанайской области 1 539 км республиканских дорог. В 2019 году завершили реконструкцию участка республиканского значения Актобе - Денисовка протяженностью 150 км. Удалось не только обновить трассу, но и построить мост, позволяющий ездить со стороны Костаная в Актобе, минуя Денисовку.

Андрей Горват отметил, что в Костанайской области развивается придорожный сервис / Кадр из видео

- Самая большая реконструкция у нас проходит на 114 км трассы, которую для удобства разбили на 5 участков, - пояснил Горват. - Два из этих участков начали ремонтировать еще в 2019 году и на данный момент закончили. Ремонт 34-километрового участка от Денисовки в сторону Костаная завершаем в этом году, сейчас на этом отрезке ставим дорожные знаки. Так сказать, наводим красоту. Сейчас идет реконструкция на 34-километровом участке от ст. Тобол до Аятского моста.

Согласно проекту, две полосы движения от ст. Тобол до Аятского моста расширятся с 7 м до 9 м. На 10 километрах трассы уже появился первый слой асфальта, до конца этого года первый слой должны положить на всем 34-километровом участке. В 2022 году реконструкцию этого участка трассы планируют полностью завершить.

На 34-километровом участке от ст. Тобол до Аятского моста кладут первый слой асфальта / Фото Олега ПАКА

Перед Аятским мостом (если ехать со стороны Костаная), в районе поворота на Айет уже начали возводить двухуровневую развязку. Установили 9 свай из 24. Полностью сдадут развязку в следующем году. Такая же развязка появится в следующем году и на выезде из Рудного, в районе АЗС.

- Сейчас здесь идут активные работы по оформлению карьеров, - пояснил Андрей Горват. - То есть берем разрешения для вывоза земли из карьеров и проведения дорожных работ на этом участке.

Трасса от ст. Тобол до Аятского моста расширится с 7 м до 9 м / Фото Олега ПАКА

К ремонту Аятского моста планируют приступить в следующем году: саму конструкцию менять не будут, отремонтируют лишь деформационные швы и верхний слой. В 2022-м начнутся работы и по расширению трассы от Аятского моста до въезда в Рудный. На этом участке вместо двух полос появятся четыре, которые составят 18 м в ширине вместо 9. Объезд на время переделок на Аятском мосту не предусмотрен, планируют организовать реверсное движение, при котором во время ремонта одной полосы поток машин пойдет по второй. Но на период ремонта участка дороги от Аятского моста в сторону Рудного планируют сделать объездную дорогу.

- До конца года завершим ремонт на участке длиной 5,2 км от Рудного в сторону Костаная, - пояснил Горват. - Кроме реконструкций, в этом году по области проходят два капитальных ремонта. Один в районе п. Жалгызтал (бывшее Ковыльное), где построили новый мост, который открывает выход напрямую из Кызылорды в сторону Костаная и Северо-Казахстанской области. Капитальный ремонт трассы идет и в сторону Кокшетау, в районе Сарыколя. Минимум 10 км в этом году завершим вчерную, то есть положим первый слой асфальта. Дорога в этом месте проходит по озеру. В связи с чем, согласно ПСД, объездную дорогу запланировали по левой стороне озера, на расстоянии 1,5-2 км от водоема. Однако, когда на следующий год приступили к работе, озеро поднялось и затопило дорогу, поэтому пришлось продолжить работы позже. В связи с чем мы вышли с предложением в головной офис, чтобы выделили еще около 200 млн тенге на завершение работ на участке длиной 14 км и покрытие его хотя бы одним слоем асфальта.

На трассе при выезде из Рудного в Костанай сейчас укладывают второй слой асфальта / Фото Олега ПАКА

По информации Горвата, за строительство моста в районе п. Жалгызтал два раза безуспешно принимались в советское время. В этом году его удалось возвести в 30 км от Аркалыка, на 291-м километре трассы Жезказган - Петропавловск, где протекает река Терисаккан. В этом месте расположен прямой проезд к четырем селам (Жалгызтал, Целинное, Фурманово, Восточное) и к самому Аркалыку. Но из-за отсутствия моста проезд возможен был только либо летом, когда пересыхала река, либо зимой, когда она замерзала. Теперь благодаря мосту появится прямой проезд через озеро в любое время года.

Ремонт дорог на республиканских трассах в 2021 году / Инфографика Эдуарда ВОЛКОВА (Чтобы увеличить изображение, откройте его в новой вкладке)

За счет госрезерва сейчас делают два средних ремонта. Один на трассе длиной 15 км в районе п. Пешковка, второй - на 12-километровом участке в районе п. Озерное, от Федоровки в сторону Карабалыка.

В местном филиале также отметили, что передали предложения по финансированию ремонта на двух участках дорог, ведущих в сторону Кайрака и Аулиеколя. Предложение рассматривается.

Андрей Горват также сообщил о том, что в области развивается придорожный сервис. Государство помогает предпринимателям быстрее получить документы и землю под бизнес вблизи трасс, а взамен просит, чтобы услуги для водителей были по приемлемой цене.