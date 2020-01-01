Болельщик костанайского клуба о символической сборной, стадионе и переходе Месси в «Тобол»

Александр РАЧИНСКИЙ - один из самых преданных болельщиков ФК «Тобол». Работал и ведущим на матчах, и комментатором, а также был одним из лидеров движения фанатов. Сейчас живет в Челябинске, но в душе у него только одна команда. Мы задали Александру несколько вопросов перед ответным матчем «Тобола» с «Жилиной».

Александр Рачинский: «Футбол с болельщиками и без - это совершенно разный футбол»

- Саша, уехав из Казахстана, продолжаешь следить за играми «Тобола»?

- Конечно, слежу, в основном по Интернету - в социальных сетях, на «Ютубе». Плюс есть знакомые и товарищи как в клубе, так и в окружении команды. Что-то иногда удается узнать из первых уст. А когда приезжаю в Костанай и есть матчи, обязательно иду на футбол. Очень жаль, что матч с «Жилиной» был в Нур-Султане, хотел побывать на игре. Но зато посетил кубковую встречу с «Таразом».

- Из разных составов команды, на твой взгляд, какой был сильнейшим и под чьим руководством? Можешь ли ты собрать свою команду мечты?

- Вот это сложный вопрос. В разных составах были хорошие футболисты. Если брать по результату, то 2010 год, золотой состав под руководством Равиля Сабитова. Правда, то, что сделал он в 2011 году с клубом и составом ,ему в зачет себе не занести. И при Муханове, и при Огае «Тобол» всегда боролся за медали, тот «Тобол» любил весь город и регион, стадион был забит под завязку. После того как выиграли чемпионство и разогнали большинство ключевых игроков, результаты и посещаемость стали хуже. В последние годы наша команда возвращает былые позиции, в этом году мы взяли Суперкубок РК и идем на 1-м месте в чемпионате. Надеюсь, чемпионское тондо будет нашим!

По поводу состава я сделаю свою символическую сборную, там будут игроки разных лет. Вратарь: Александр Петухов. Защитники: Фархадбек Ирисметов, Станимир Димитров, Олег Лотов, Данияр Муканов. Полузащитники: Джаба Канкава, Ненад Шливич, Максим Низовцев, Нурбол Жумаскалиев, Азат Нургалиев. В нападении Улугбек Бакаев. А тренером в эту сборную я бы, наверное, назначил Дмитрия Алексеевича Огая.

- Сейчас команда борется за высокие места. Как думаешь, увидим мы золото чемпионата?

- Надеюсь, что увидим. У «Тобола» сейчас есть все для того, чтобы выигрывать чемпионат. Отличный подбор исполнителей, поддержка руководства области, хорошая глубина состава, более удобный и легкий календарь оставшихся матчей, чем у «Астаны» и «Кайрата». Если сами не будем совершать ошибок, а это у нас бывает, наберем максимум очков, тогда чемпионство наше. Еще хорошие шансы на Кубок Казахстана у нас. Вообще формат кубка в этом году радует, как и то, что там дают играть молодым футболистам, воспитанникам клуба.

- Из-за неподходящего стадиона мы потеряли возможность смотреть дома игры «Тобола» в еврокубках. Как это отразится на команде? Или ничего страшного, зато сохраним бюджетные деньги?

- Потеряли, конечно, неправильно сказано, но лишились возможности проводить матчи 3-го раунда и выше в еврокубках из-за несоответствия некоторых требований УЕФА. Я считаю, что такие моменты надо было продумывать заранее, на этапе реконструкции, которая была совсем недавно. Да, вроде сделали все симпатичнее, но проблемы остались. Нет турникетов, достаточного количества санузлов, парковочных мест, ложи для прессы и ВИП-ложи. А на это УЕФА смотрит. Вот представь, условно говоря, попал на какой-то хороший и большой клуб из Европы, приезжают журналисты, ВИП-гости и т. д., а размещать их негде. И таких моментов уйма. Смотришь на стадионы маленьких команд в Европе - вроде визуально намного хуже нашего, а все учтено. Или взять пример украинского «Колоса», который играл в Лиге конференций с «Шахтером» из Караганды. У них деревушка на 1 500 населения и компактный стадиончик на 5 000 человек, соответствующий всем стандартам, еще и чисто футбольный. Все для комфорта!

Если бы первый матч с «Жилиной» играли не на «Астана-арене», еще и без зрителей, а дома, с такой же поддержкой, как была на матче с «Хайдуком», уверен, «Тобол» бы сыграл по-другому и забрал бы этот матч. Дома и стены помогают!

- Как карантин отразился на игре команды и на болельщиках?

- На команду легли, конечно, дополнительные затраты на меры безопасности. Но и болельщики пострадали. На игры не всегда можно попасть, действуют ограничения, а даже если попадают, то в рамках определенной квоты. А футбол с болельщиками и без - это совершенно разный футбол.

- Приезд Андрея Аршавина в «Кайрат» дал большой толчок развитию футбола в Казахстане. Представим, что Леонель Месси после ухода из «Барселоны» приезжает в «Тобол». Что бы это нам дало?

- У «Кайрата» очень крутая политика - они развивают молодежь, привлекают ребят из академии и при этом усиливаются очень хорошими, по меркам Казахстана, легионерами. Да, Аршавин приехал на закате своей карьеры, до Казахстана у него был непонятный период после ухода из «Арсенала», но даже несмотря на свой возраст, он показал очень хороший уровень, привлек болельщиков на стадион. До Аршавина еще приехал Анатолий Тимощук, который играл в санкт-петербургском «Зените», донецком «Шахтере», мюнхенской «Баварии», даже с ней выигрывал Лигу чемпионов. Это тоже дало свой толчок в развитии казахстанского футбола. Сейчас в «Кайрате» Вагнер Лав, это тоже привлекает людей на стадионы. К сожалению, из-за карантина не все могут прийти на матч, но я уверен, что без ограничений стадионы были бы битком на матчах «Кайрата», особенно на выезде. Тем более что Вагнер Лав - совсем недавно игрок московского ЦСКА, сборной Бразилии, величина весомая, очень яркий футболист.

Если теоретически предположить переход Месси в Казахстан (смеется), хотя контракт он уже подписал с ПСЖ, тут только один факт - акканут ПСЖ в «Инстаграме» за один день после перехода Месси вырос с 19 млн подписчиков до 46 млн. Соответственно, для парижан увеличатся продажи, привлекательность и так далее - это в рамках коммерции. Вообще, приезд любого значимого футболиста популяризирует игру. Тренируясь рядом с большими мастерами, молодые футболисты становятся на уровень выше, перенимая новый опыт. Но если условно Месси приезжает в «Тобол» (смеется), нам, наверно, надо было бы всем Казахстаном ему на заработную плату скинуться. Ну и на некоторых казахстанских футбольных полях ему было бы сложно играть.

- Твои пожелания болельщикам.

- Желаю болельщикам команды быть верными своему клубу и городу, ходить на матчи и активно поддерживать наш клуб, болеть до конца и не уходить за несколько минут до окончания матча, как это часто бывает не только когда команда проигрывает, но даже если она выигрывает. До конца быть на стадионе и гнать команду вперед!

Фото из личного архива Александра РАЧИНСКОГО

Автор статьи - гражданский журналист «НГ».