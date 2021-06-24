Жители Костаная отметили 60 лет со дня бракосочетания. В чем секрет таких прочных отношений?

27 июня 2021 года в Костанае произошло событие, не отмеченное в передовицах газет. Это день бриллиантовой свадьбы Николая Ивановича Синицына и Розы Хакимовны, ставшей его супругой в теперь уже сказочно далеком 1961-м, том самом году, когда человек впервые глазами Гагарина увидел свою планету из космоса.

Роза и Николай Синицыны в 1961 году

Кружились, словно листья на ветру, эпохи, рушились и рождались государства, а эта с сибирскими корнями, простая интернациональная русско-башкирская семья сумела сохранить себя в таком неустойчивом мире. Да и такая ли она простая? Скорее не простая, а знаковая, одна из тех семей, которые сквозь годы несут в себе дух живой Истории.

Николай и Роза родом из Сибири, из маленького городка Анжеро-Судженска. Оба, как сейчас принято называть, были детьми войны. Коля родился в 1937-м, Роза на два года моложе мужа. В семье каждого - четверо детей. Отец Коли погиб на фронте, в 1942-м, когда тот был еще совсем мал, потому отца он почти не помнит. А вот о матери сохранились самые нежные воспоминания, ей же посвящены трогательные стихи уже повзрослевшего сына. Отец Розы всю войну проработал на шахте. Как с гордостью вспоминает она, всем своим детям семья шахтера и домохозяйки смогла дать высшее образование.

А детство оставалось детством: это и кружки, и походы. Не случайно еще детьми Коля и Роза познакомились друг с другом в местном Дворце пионеров. Когда же, повзрослев, уже студентами, оказались в Томске, то их, как земляков, потянуло друг к другу. Впрочем, потянуло не только это. Одной из крепчайших ниточек, связавших эту семью, стала любовь к подвижной жизни, спорту, хотя и учились они в разных вузах. Николай - в Томском педагогическом, на спортфаке, а Роза, с детства увлекавшаяся математикой, рисованием и черчением, - в архитектурном, посвятив себя делу, с которым оказалась связана вся ее дальнейшая трудовая жизнь. Увлечений же было много, среди них - гимнастика и второй спортивный разряд, что в те годы значило немало. Разряды и звания тогда давались нелегко. Да она и сейчас, в 81 год, остается миниатюрной, девически стройной и подвижной.

Николай же вырос в профессионала. Высоких результатов достиг в лыжном двоеборье, сочетавшем прыжки с трамплина и бег на 15 км. Однажды, когда жил еще в общежитии и питание было скудноватым, обойдя других в прыжках, уже на трассе упал в голодный обморок. Хорошо, что его заметили лежащим в снегу. Позже этот вид спорта не раз приносил ему лавры. Супруги вспоминают, как в Свердловске, объявляя спортсменов-двоеборцев, назвали Николая Синицина из Кустаная. Раздался дружный смех (говоря словами Розы Хакимовны, «все заржали». И в самом деле, откуда взяться трамплинам в степном городе? Но Николай подготовился загодя и... победил!

Возле лыжного трамплина в Томске. Николай Синицын - слева. 1966 г.

Соревнования перемежались с работой в вузе и семейными заботами. В 1962-м родилась первая дочь Алла, а позже появилась на свет ее сестра Танюша. В 1966-м супруги переехали в Кустанай, где, как их убедила уже осевшая здесь сестра Розы, жизнь сытнее - снабжение было лучше. Так с тех пор и оказались они привязаны к нашему городу.

Роза Хакимовна работала по специальности. По специальности работал и Николай Иванович. Но сам охват его работы оказался широчайшим. Как отмечено в книге «Летопись о мифах, легендах - ветеранах спорта Костанайской области», Николай Синицын 5 лет возглавлял работу кафедры физического воспитания в КПИ, а также преподавал легкую атлетику и настольный теннис в спортивном клубе «Родник». Но главным делом всей его жизни, не единственной, но пламенной страстью стал туризм, привлекавший Синицына еще с детства. В Кустанае Николай Иванович возродил существовавший еще в Томске туристический клуб «Родник», который стал вторым домом многих поколений студентов. Да и сам Николай Иванович не из тех педагогов, которые знакомы со своими предметами лишь в теории. За его плечами - десятки самых разнообразных и увлекательных походов. С «родниковцами» пешком исходили весь Урал. Самым же значительным и самым запомнившимся из сотни походов стал 32-дневный поход на моторных лодках до Салехарда, поход по трем рекам - Тоболу, Иртышу и Оби. Помимо успехов в лыжном двоеборье, Николай Иванович достиг своих вершин и в туризме. Он стал мастером спорта СССР по туризму и мастером спорта по мототуризму. И, наверное, не менее почетным стало звание родоначальника кустанайского туризма.

Поэзия походов, не ограниченных ни локдаунами, ни тестированием, вдыхание запахов огромной родной страны в жизни Николая Ивановича естественно слилась с поэзией как таковой. Он любит стихи, особенно Есенина, тонко чувствует вкус слова. И это слово стало органичной частью жизни педагога-спортсмена. Слово, не играющее с оригинальностью, но искреннее и живое, как эти строки из стихов о маме: «Снег скрипит под сапогами / Снег упругий, синий, жесткий. / Звезды виснут над стогами / В белых шапочках березки...»

Стихи (для себя) пишет и его супруга. Вот, например, живой отрывок из ее стихов на вечно повторяющуюся и потому запоминающуюся тему: «Не ношено, не хожено / Не съедено, не допито / Все на потом отложено. / Пришло потом... / И что же здесь хорошего? / Не хожено - не ходится. / Не ношено - не носится. / И ничего не хочется, и ничего не просится».

И в самом деле, время идет, сколько отложенного на потом так уже и не станет частицей нашей жизни! Но и сколько замечательного остается позади.

Дочери Синицыных подросли. Подросли уже и внучки. Судьба причудливо, но по-доброму разбросала их по свету. Алла связала свою жизнь с педагогикой и искусством, давно уже живет и работает в Санкт-Петербурге. Ее собственная дочь - внучка Синицыных - тоже оказалась не чужда прекрасному. Вышла замуж, сейчас проживает в Нидерландах. Татьяна после окончания вуза осталась в Москве, ее дочь замужем за известным футболистом.

Сама же семья Синициных скромно проживает в небольшой квартирке одной из старых костанайских четырехэтажек. И в облике супругов, и в самой обстановке их жилища ничего вычурно броского. Все скромно, но при этом как память - множество фотографий с самыми разнообразными и очень интересными людьми. Да и не только фотографий. Роза Хакимовна уже годы возле своего дома организует праздники, посвященные Дню детей. Один из них был даже запечатлен племянником на видео и попал в передачу «Сам себе режиссер». Да и других увлечений немало.

Они же в 2016 году

На банально каверзный вопрос, как вам, да еще и в такое многоцветное время, удалось сохранить семью, супруги отвечают каждый по-своему.

- Мы вели себя нормально, любили и любим друг друга, - говорит Николай Иванович.

Он поясняет: сколько бы времени он не был в походах, жена знала, что муж занят именно делом. И полушутя добавляет:

- Я не пил, не курил и налево не ходил.

А Роза Хакимовна с благодарностью вспоминает своих родителей, которые так помогали, когда она оставалась с детьми во время турпоходов мужа. И замечает:

- Я по гороскопу - Стрелец, знак Огня, а муж родился под знаком Рыб. И мы всегда дополняли друг друга.

В гороскопе ли дело или нет, но они на самом деле такие разные и такие целостные, дополняющие один другого. Об этом и строки самой Розы Хакимовны: «Мы с тобой все эти годы всем невзгодам вопреки!»

Фото из семейного архива