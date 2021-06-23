Один из сильнейших легкоатлетов Казахстана - о том, что помогало ему побеждать на дистанциях

26-летний Данил МЕЛЬНИКОВ - многократный чемпион РК по легкой атлетике среди молодежи в беге на средние и длинные дистанции. Сейчас бывший костанаец живет в Челябинске, занимается деятельностью, не связанной со спортом. О тренировках и соревнованиях вспоминает с удовольствием, но о причинах окончания спортивной карьеры говорит неохотно. Но отмечает: спорт оставил в его жизни яркий след, а приобретенные навыки позволяют добиться высоких результатов в любом виде деятельности.

На чемпионате Уральского федерального округа по легкой атлетике. 2014 г.

- Сформулируй личное отношение к спорту в пяти словах.

- Попробую в четырех словах: целеустремленность, дисциплина, сдержанность, характер. А если одним словом: спорт мне дал воспитание! Я верю в себя и иду к своей цели.

- Ломка себя - это обязательное условие успешной спортивной карьеры?

- Рано или поздно приходишь к мысли: а для чего тебе это нужно? Конечно, и меня посещали такие мысли, и не раз. Мне приходилось многим жертвовать ради поставленных планов. Хорошо запомнил момент, когда мы готовились к чемпионату Уральского федерального округа (УрФО), когда все отмечали Новый год, а я спал, чтобы рано утром 1 января пойти на тренировку. Очень важно не терять цель и смысл своей деятельности.

После эстафеты в Челябинске. 2014 г.

- Расскажи о своем спортивном пути, много ли было препятствий, подводных камней?

- В детстве друг мне рассказал про секцию футбола, как они там играют, какой у них большой спортзал. Мне было очень интересно, и он меня привел в секцию. Поначалу не получалось ничего, но характер в мои 7 лет уже не принимал поражений. Я старался, постепенно все стало получаться. На разминке перед тренировкой бегали 2-3 км (5-7 кругов), мне нравилось догонять ребят на втором круге, когда они были еще на первом. Прибегал я раньше всех, а это была всего лишь разминка.

Дальше начал принимать участие в соревнованиях по многоборью, моим любимым видом был кросс. Первый тренер Алексей Федорович Бушуев разглядел в этом потенциал, начал давать мне дополнительные нагрузки. Становилось все интереснее, я выбегал за пределы поселка, где никого нет, и просто бежал, наслаждался ощущениями нагрузки.

В 2008 году в Костанае проводили отбор на чемпионат Казахстана по кроссу, я его благополучно выиграл. Но на самом чемпионате в Таразе был вторым. Ощущение злости переполняло меня. Мы начали тренироваться серьезнее, начали делать тренировки перед занятиями в школе, в 7 часов утра, и после уроков - вечером. Появилось много новых упражнений, о которых я не знал.

Первые серьезные соревнования - первенство Казахстана среди младших юношей, насколько помню, в феврале 2009 года. В беге на 1 500 м занял 3-е место, так у меня появилась первая медаль.

Осенью 2009 года одержал победу на чемпионате РК в Караганде. После чего мы отправились на соревнования стран Центральной Азии среди младших юношей. На тот момент мне было 14 лет. Заявились на дистанции 1 500 и 3 000 м. В тяжелой борьбе мне удалось выиграть в обеих, причем 1 500 м пробежал с результатом 4.25.45, как сейчас помню. Привезли 2 золотые медали.

Впервые попал на сборы в Кыргызстан. Все было так необычно: поездка, горы, большое количество людей, которые занимаются спортом. А с 2010 года началось все самое интересное: новые поездки, соревнования, знакомства. В 2011-м мы приняли участие в открытом чемпионате и первенстве УрФО. В свои 16 лет я пробежал 1 500 м за 4.10.60 мин. и 800 м за 2.00.20 мин. На тот момент это считалось неплохим результатом.

2011 год - переезд в Лисаковск под чуткое руководство тренеров Виктора Андреевича и Андрея Викторовича Борзовых. Поступил в колледж на техническую профессию, учился и тренировался. Распорядок дня был такой: 07.00 - тренировка, 08.30-16.20 - учеба с перерывом на обед, 17.30-20.00 - тренировка. Остальное вечернее время оставалось на готовку, стирку и домашнее задание. И так каждый день. Тренеры вели меня к определенному результату с чувством, с толком, с расстановкой. Мы тренировались, ездили на сборы, одерживали победы. Бывали и поражения, которые я болезненно принимал.

К 2015 году мы имели более 30 медалей. Из них одна бронзовая, 3-4 серебряных, остальное - золото. Дважды стал победителем чемпионата стран Центральной Азии 2009 года в Бишкеке, дважды - такого же турнира 2012 года в Ташкенте.

На этом пути очень много подводных камней, все влияет на подготовку: сон, здоровье, питание, стабильность. Если что-то шло не по плану, ты простудился или ощущаешь тяжесть в коленном суставе, приходилось снижать объем нагрузок. От этого никто не застрахован.

На чемпионате РК по легкой атлетике в закрытых помещениях. 2013 г.

- Если бы был выбор, ты предпочел оказаться в далеком спортивном прошлом или в настоящем?

- Остаться в спорте или жить настоящим? Довольно-таки сложный вопрос. Потому что мне очень хотелось заниматься спортом и добиться хороших результатов, но есть проблемы с поддержкой спорта. Нет условий... Мне периодически снится, как я где-то бегу, бьюсь за 1-е место... Но думаю, что я сделал правильный выбор!

- Кому из тренеров ты бы выразил особую благодарность?

- Алексей Федорович Бушуев, Андрей Викторович Борзов, Виктор Андреевич Борзов, вы внесли огромный вклад в развитие моей личности! Благодаря вам я верю в себя и в то, что я делаю. Я никогда не позволю себе забыть, сколько вы сделали для меня. Вы - люди с большой буквы!

Фото из личного архива Данила МЕЛЬНИКОВА

Автор - гражданский журналист «НГ»