О свалке возле мусорных контейнеров, расположенных рядом с торцом дома № 106 по ул. Победы, сообщила «НГ» жительница Костаная Динара ЗЕЙНЕЛ.

Ул. Победы, 106. Мусор в контейнеры выносят не только жители домов, но и сотрудники нескольких организаций

- Работники СЭС чистили эту территорию на субботнике еще весной и сказали, что акимат будет вывозить мусор, - пояснила она. - Однако мусор так и лежит. Его к нашим контейнерам выбрасывают жители близлежащих домов частного сектора, двухэтажек, столовой «Мунай-Онимдери», той же СЭС и даже пограничной службы. Контейнеров не хватает, и мусор скапливается рядом. Наш дом находится на обслуживании ОСИ, старшая по дому сама периодически убирает скопившиеся возле мусорных баков отходы. Но мусор все равно скапливается. Плюс бомжи, которые устроили здесь дом. Участковый на обращения не реагирует.

За контейнерами по ул. Победы, 106 образовалась еще одна свалка

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели кучи мусора рядом с контейнерами, чуть дальше от них - спиленные деревья.

Еще больше мусора мы обнаружили во дворе дома № 130 по пр. Аль-Фараби. Об этой свалке сообщил житель Костаная Вадим КАЛИНИН.

Пр. Аль-Фараби, 130. Служба iKomek сообщила, что эту свалку недавно убрали

- Обращался по поводу этой свалки в ситуационный центр iKomek. На днях от них пришло сообщение: «Мусор вывезен. Благодарим за активное участие в улучшении жизнедеятельности города!» Получается, они принимают заявки по свалкам города, через время ее просто закрывают, пишут, что все вывезли, а на самом деле даже не прикасаются. Так получилось с мусором в нашем дворе, который лежит уже больше года!

Свалка по пр. Аль-Фараби, 130 разрастается от одного гаража к другим

В том, как, согласно сообщению iKomek, «улучшилась жизнедеятельность города», корреспонденты «НГ» убедились 22 июня. Горы мусора уже разрослись на ширину гаража и скоро догонят его по высоте. Ветки, картонные коробки, пластиковые бутылки, останки старой бытовой техники, бумага... Если так «улучшать», то скоро Костанай превратится в сплошной мусорный полигон.

Во дворе дома по ул. Пушкина, 183 появились две таблички о запрете на создание свалок

Не очень обрадовал и двор дома № 183 по ул. Пушкина, о котором мы писали две недели назад. Основные мусорные завалы, ползущие на детскую площадку, вывезли, а рядом с контейнерами даже установили две таблички: «Свалка категорически запрещена! Штраф 10 МРП. Фото и видеосъемка будут переданы в ДВД». Однако, судя по всему, жители цинично игнорируют это предупреждение и не хотят соблюдать санитарные нормы. Под одной из табличек уже образовалась гора из остатков строительного мусора и картонных коробок из-под бытовой техники.

Под одной из них уже лежит мусор

Не исчез мусор и с другой стороны контейнеров

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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