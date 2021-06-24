Проекты «Бюджета народного участия» реализуют под контролем их авторов. Что получается и что нет

В первом этапе акции «Бюджет народного участия», которую в Костанае курирует отдел ЖКХ городского акимата, до этапа реализации дошли 5 проектов: две детские площадки (во дворах дома № 13 в 9-м микрорайоне и дома № 3 «Б» по ул. Баймагамбетова), атлетическая площадка с тренажерами во дворе дома № 3/1 по ул. Быковского, а также площадка для занятий с собаками (аджилити). «НГ» проверила, насколько реальность совпадает с ожиданиями авторов этих заявок, и выяснила, с какими проблемами столкнулись пионеры «народного бюджета».

На разных этапах

На сайте акимата Костаная можно узнать подробную информацию о реализации проектов - победителей первого этапа.

Один проект - атлетическая площадка - уже сдан в эксплуатацию. По итогам конкурсных процедур был определен подрядчик - ИП Хусаинова, сумма договора - 4 млн 420 тыс. тенге. А вот по проекту площадки для занятий с собаками (аджилити) на 4 млн 265 тыс. тенге конкурс объявляли повторно, но подрядчик так и не был определен. Очередной конкурс назначили на 23 июня, его результаты еще неизвестны.

Площадка для аджилити пока остается только в планах / Фото с сайта акимата Костаная

Для лидера голосования - проекта «Двор, о котором мечтаем» во дворе дома № 13 в 9-м микрорайоне - выделили 4 млн 344 тыс. тенге. Здесь будет работать ИП Коломийцева.

Созданием аллеи в 7-м микрорайоне уже сейчас занимаются две подрядные организации. Пешеходную зону строит ТОО «Тамерлан-2011» (сумма договора - 12 млн 208 тыс. тенге), озеленение взяло на себя ТОО «Жаңа өмір - 2012» (5 млн 40 тыс. тенге).

Еще одной детской площадкой - проектом «Веселое детство» (ул. Баймагамбетова, 3 «Б») занимается ТОО «GREAT-WAY ltd» (сумма договора 2 млн 699 тыс. тенге). Этот подрядчик из Нур-Султана должен был строить детскую площадку еще и в 9-м микрорайоне, но, как пояснили «НГ» в отделе ЖКХ, система госзакупок отклонила его заявку. Причина в том, что эту фирму признали победителем конкурса в другом регионе, но в установленный законом срок договор там подписан не был. К конкурсу на детскую площадку по ул. Баймагамбетова ТОО «GREAT-WAY ltd» все-таки допустили.

Двор мечты - в ожидании

18 июня автор проекта «Двор, о котором мы мечтаем» Евгений ПОЛУЯНОВ сообщил, что детскую площадку во дворе дома № 13 в 9-м микрорайоне строить еще не начали.

- Я позвонил подрядчику, мне пояснили, что заказали турники, - рассказал Евгений. - Попросили подождать, так как летом много заказов. Обещали к концу июня начать работы. Ну что, будем ждать, в спецификации сроки указаны - до конца августа.

Ранее здесь возник спор о покрытии площадки. В технической спецификации проекта, подписанной руководителем отдела ЖКХ, было написано - асфальт, а Полуянов изначально предлагал использовать песок. В итоге смогли прийти к общему мнению - будет искусственный газон. Положить обрезиненное покрытие, как в других дворах, здесь не получится.

- Оно дорогое, а у нас бюджет все же ограничен, - пояснил Евгений Полуянов. - А еще оно со временем начинает задираться, можно споткнуться. В общем-то, поэтому пришлось от него отказаться.

- Как только ТОО «Карат» (находится в Карагандинской области - «НГ») поставит нам оборудование, начнем работы, - заверила «НГ» индивидуальный предприниматель Кристина КОЛОМИЙЦЕВА. - Я думаю, мы там за несколько дней управимся. Мы согласовали работы с Евгением, он уже показал, что нужно делать. Придем, стрельнем нивелиром, выставим поребрик, засыпем щебнем и отсевом и постелем искусственный газон, ну или асфальт, там уже на чем сойдемся. В любом случае, думаю, к началу июля мы все сделаем, нам тоже нет смысла растягивать.

«Работают даже в выходные!»

Обустройство аллеи в 7-м микрорайоне (между домом № 21 и СШ № 10) сейчас идет полным ходом.

- Они работают даже в выходные! - рассказала автор проекта Ольга ГОРАЙ. - Там уже все почистили, вывезли чернозем и частично положили плитку для дорожек. Пока нас все устраивает, начали они рано, с нами встретились, все согласовываем. Все - как задумывалось нами в проекте.

По оценкам второго автора проекта Владимира АККЕРМАНА, работы уже выполнены на 30-40%.

Декабрь 2020 года. Владимир Аккерман на аллее в 7-м микрорайоне / Фото из архива «НГ»

- Здесь будут дорожки из брусчатки, возле них - столбы с освещением, фонари, но не сильно высокие, чтобы в окна домов не светить, - показывает Владимир. - Также поставят лавочки, деревья посадят - березы и сосны. Не хотим, чтобы были тополь или карагач.

- У вас есть претензии, нарекания к подрядчикам? Или вас все устраивает? - спросил корреспондент «НГ».

- Нет, они даже в воскресенье вечером работали. Есть претензии к многим владельцам собак, которые, выгуливая здесь своих питомцев, не убирают за ними

Это же место 22 июня, во время реализации проекта / Фото Андрея СКИБЫ

Исполняющий обязанности директора ТОО «Тамерлан-2011» Евгений МАШКОВ сообщил «НГ», что работы начались в конце мая - начале июня. Срок выполнения - до октября, но планируют закончить к концу июля.

- Сделаем аллею, чтобы местным жителям было удобно ходить, было где гулять, - говорит Машков. - Все работы мы согласовываем с инициаторами проекта, начиная с планирования и заканчивая выбором материалов. Стараемся сейчас быстрее сделать, но качественно.

Брусчатку на аллее в 7-м микрорайоне начали укладывать в мае 2021 года / Фото Евгения МАШКОВА

Директор ТОО «Жаңа өмір - 2012» Аслан ДОБЫЛОВ отказался что-либо комментировать, сказал только, что «работы идут».

- Когда вы будете высаживать деревья? - спросил корреспондент «НГ».

- По агрономическим срокам.

Ольга Горай пояснила, что деревья будут высаживать в октябре, как и положено. Сейчас только завезли чернозем.

«Проект устроил, но не совсем»

Атлетическую площадку с тренажерами во дворе дома № 3/1 по ул. Быковского уже сделали. 21 июня инициатор проекта Сауле ТАСКУМБАЕВА сообщила «НГ», что готовый проект ее устроил «не совсем». Дело в том, что он не соответствует заявленному чертежу и описанию.

На детской площадке должны были установить несколько тренажеров / Слайд из презентации Сауле ТАСКУМБАЕВОЙ

- Да, сделали рукоходы, был установлен один тренажер, но он только для детей младше 10 лет, - пояснила Таскумбаева. - А в нашем проекте было указано - «Атлетическая площадка с тренажерами для детей и взрослых, а также беседка для отдыха после разминки мышц». Акцент должен быть сделан для активных тренировок на свежем воздухе, для взрослых и наших уважаемых пенсионеров. Но в результате нам установили только один тренажер для детей. Какой план работы акимат подрядчику выставил, соответственно, то и построили. Свое мнение и предложение я высказала, но отдел ЖКХ остался при своем решении.

Во дворе установили тренажер для прокачки мышц ног и пресса. Возле него - еще один спортобъект, позволяющий качать пресс.

- Тем не менее я не могу сказать, что прям все плохо, - говорит Сауле. - Я очень благодарна подрядчику и акимату за реализацию этого проекта. Качество хорошее, вроде все нормально сделали, молодцы. С подрядчиком я говорила, они согласны доделать тренажер, который уже стоит, чтобы пенсионеры тоже могли на нем заниматься. Был один случай, когда они делали беседку, меня не устроило качество работы, я им сказала, они переделали

- Вам говорили в акимате, что вы можете контролировать работу подрядчика? Почему не сказали подрядчику о тренажерах сразу? - спросил корреспондент «НГ».

- Да, говорили. Но ведь акимат мне не разрешил что-то добавить. Я увидела уже их проект. Мне много что не понравилось, я написала письмо о том, какие нам тренажеры нужны. Мне ответили, что все это рассчитано, бюджет уже заложен.

- То есть, даже если подрядчик обещает вам доделать тренажеры до конца, как вы хотите, акимат не разрешит ему это сделать?

- Да, все верно. Подрядчик сразу согласился установить такие тренажеры, как я просила. Но приехали из акимата, сказали, что должно быть, как заявлено в техспецификации. Непонятно, почему меня не пригласили, когда составляли окончательный план.

В отделе ЖКХ пояснили, что подрядчик не вправе отходить от технической спецификации.

- Мы делали так, как нам сказали в отделе ЖКХ, - прокомментировал индивидуальный предприниматель Ренат АБИЛГАЗЫ (ИП Хусаинова). - Да, Сауле ко мне подходила, когда проект реализовывали. Я объяснил, что ей нужно договориться сначала с акиматом. Видимо, в отделе ЖКХ проект согласовывали по отправленным фотографиям, а там, как я понимаю, проект очень похож на то, что мы сделали. Нареканий со стороны инициатора проекта в общем-то и не было. Единственное, что, когда домик-беседку делали, ей не понравилось. Мы лаком покрыли, материал поменяли.

Автору проекта атлетической площадки не понравилось качество домика, подрядчик его переделал / Фото Андрея СКИБЫ

Объект сделали за месяц - начали и закончили в мае. Как и заявлено в проекте, это крытая атлетическая площадка с рукоходом, лесенкой, кольцами и брусьями. Имеются также тренажер и спортивный объект, предназначенные для упражнений на пресс.

Подрядчик также занялся благоустройством детской площадки: установил качели, домик-беседку, песочницу, качели-балансир и крытую беседку с лавочками.

Атлетическая площадка сделана качественно, по крайней мере, на вид / Фото Андрея СКИБЫ

21 июня на площадке резвились дети: лазали по рукоходу, висели на кольцах и качались на качелях. Были и пенсионеры - две бабушки общались в беседке, еще одна сидела на подвесной скамейке. Так что новая площадка стала для местных жителей не только местом, где можно провести свободное время, но и способом объединить разные поколения.

Когда детство будет веселым?

Во дворе дома № 3 «Б» по ул. Баймагамбетова ждут начала работ по проекту «Веселое детство».

Ул. Быковского, 3 «Б». Детская площадка до начала реализации проекта... / Фото Сауле ТАСКУМБАЕВОЙ

- Подрядчик нам обещал до конца августа сделать детскую площадку, - говорит инициатор проекта Юлия ЖЕЛНОВА. - У них такой срок указан. К нам уже приезжали и из акимата, и подрядчики. Сказали, что с нами все обсудят. Просто сейчас у подрядчика много заказов, он не успевает, как я поняла.

Так этот двор выглядит сейчас / Фото Андрея СКИБЫ

Директор ТОО «GREAT-WAY ltd» Олжас АЙТЫБЕКОВ дату начала работ назвать не смог, но заверил - в оговоренные сроки договором успеет:

- Установкой детских площадок мы занимаемся по всему Казахстану, сейчас устанавливаем в Актюбинской области. До Костаная очередь тоже дойдет, но позже. Это не потому, что мы не хотим что-то делать, просто пока такие обстоятельства.

Делаем выводы

Судя по предварительным итогам первого сезона «Бюджета народного участия», многое в реализации проектов зависит от загруженности подрядной организации.

Кто-то уже успел сделать свои объекты, кто-то - еще в процессе, но сроки подрядчики пока что не нарушают. Хотя не обходится и без разногласий, что должны учесть будущие участники проекта: судьбу своей идеи нужно контролировать постоянно.

Но уже по первому этапу можно заметить, как сотрудничество жителей и акимата делает Костанай лучше: там, где были пустыри и все поросло бурьяном, строят аллею, а неказистый двор по ул. Быковского стал местом отдыха детей и взрослых.

Надеемся, что второй этап проекта, объекты которого будут реализованы в 2021 году, изменит к лучшему если не весь город, то хотя бы его малую часть.