Горняки Качара, которые добывают и доставляют на фабрики Рудного половину от всего объема руды, добываемой в АО «ССГПО», по полгода не имеют горячей воды, внутриквартальные дороги в поселке не видели асфальта с момента строительства. Горняки получают медицинские услуги в здании детского сада с 1978 года, зимой утопают в сугробах, так как после снегопадов даже скорая помощь не может подъехать к подъезду больного человека, о жителях частного сектора и речи нет. ПКСК не имеет возможности своевременно очищать внутриквартальные проезды, а коммунального предприятия, имеющего технику, штат, финансирование, которое занималось бы благоустройством поселка, просто не существует.

По поручению ветеранов Качара я обращался в январе 2008 года в «НГ» с открытым письмом к первому заместителю акима области Виктору Мейстеру (так как обращения к г-ну Кулагину оставались без реагирования) с десятью проблемами качарцев. И тот не только ответил на мое обращение, но и за два года решил три проблемы: восстановление школы с госязыком обучения в брошенном здании, создание ЦОНа и ремонт дороги Рудный - Качар - Федоровка. И это в кризис 2008 года!

Рудный является донором для бюджета области и получает оттуда 25,5 млрд тенге ежегодно, а дотационный Качар (без руды которого этот донор похудел бы на 50%) в этом году получил 50 млн от этого же донора! Чувствуете разницу? И, как оказалось впоследствии, на эту сумму, предназначенную на завершение ремонта внутриквартальных дорог и тротуаров Качара (начатого и брошенного в 2019 году), нужно еще заменить светильники и разбить сквер. Хотелось бы узнать у председателя бюджетной комиссии области г-на Спанова - как это сделать на такую сумму?

12,5 тыс. жителей Качара имеют 15 койко-мест в больнице. В 2002 году тогдашний аким Рудного Денинг передал типовое 3-этажное здание поликлиники управлению полиции Рудного для полутора десятков сотрудников! В этом здании Виктор Мейстер создал ЦОН, впоследствии туда переехал акимат Качара.

Ветераны Качара уполномочили меня обратиться к генеральному прокурору РК с просьбой воздействовать на исполнительную власть области для ликвидации десятилетия зияющих проблем. 25 сентября 2017 года аким области получил предписание прокурора области Сулейменова с предложением взять под личный контроль ход рассмотрения данного обращения. Прошло 4 года. В утвержденном бюджете области на 2021 год о финансировании решения проблем качарцев - ни слова, а обращение к акиму области перед его отчетной встречей породило очередные отписки чиновников.

Терпение ветеранов Качара иссякло, они вновь командировали меня в Нур-Султан к генеральному прокурору РК (повторно), к премьер-министру и министру здравоохранения РК все с теми же семью проблемами. При приеме обращения 10 марта 2021 года меня обязали прислать на их электронный адрес результат рассмотрения акимом области предписания прокурора области в сентябре 2017 года и обращения от 10 марта 2021 года. Я выразил сомнение, что г-н Мухамбетов соизволит прислать письменный ответ. На что мне было предложено обратиться через СМИ области с открытым письмом.

8 апреля этого года в «НГ» было опубликовано мое открытое письмо к акиму области. Ответ я должен отправить в Генпрокуратуру и в канцелярию премьер-министра РК. Прошло полтора месяца, я получил очередные отписки чиновников облакимата, в которых, как и раньше, только очередные декларации о намерениях и обещания, что проблемы взяты под контроль акиматом области. О каком контроле можно говорить, если г-жа Мусагазина в своем ответе предложила заболевших жителей Качара, числом более пятнадцати, везти в Рудный? Она, наверное, не знает, что это за 60 км? Или ответ руководителя управления энергетики и ЖКХ от 24.06.2019 года, в котором заявлено, что, согласно договорам, в апреле - сентябре 2019 года работы выполнены в полном объеме во всех трех микрорайонах п. Качар.

Прошу обратиться к акиму области с требованием предоставить автору открытого письма или к вам в редакцию конкретные планы решения проблем качарцев, источники их финансирования, с фамилиями сотрудников, ответственных за их реализацию.

Вот эти 7 проблем качарцев, указанные в обращениях к генеральному прокурору РК, премьер-министру и министру здравоохранения РК:

1. Вернуть здание поликлиники больнице (минимум 1-й этаж и подвал, а отдел полиции перевести в соседнее здание, где раньше на 2-м этаже размещался суд № 2). Есть еще варианты размещения отдела полиции, с тем чтобы ЦОН и акимат Качара остались на своих местах.

2. Завершить в 2021 году ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров в трех микрорайонах поселка, параллельно с заменой коммуникаций.

3. Обеспечить круглогодичную подачу горячей воды в квартиры многоквартирных домов с мая 2022 года (предыдущий президент АО «ССГПО» Мухаметкалиев обещал это сделать в интервью «Казправде» в 2019 году).

4. Создать коммунальное предприятие или его аналог благоустройства поселка.

5. Совместно с акимом Костанайского района решить проблему содержания кладбища.

6. Разработать ПСД на внутриквартальные дороги и тротуары жилой зоны частного сектора.

7. Решить проблему бюджета четвертого уровня. Как может поселок, горняки которого создали карьер, поставили на фабрики Рудного более 400 млн тонн руды, оставаться дотационным и жить на подаяния донора Рудного?

28 мая 2021 года я просил заместителя акима области г-на Спанова ответить на четыре вопроса из семи на встрече в режиме видеоконференции, и получил обещание прислать комиссию и на месте разобраться с проблемами качарцев. Ждем-с!

Владимир ШЕВЧЕНКО, ветеран Качарского ГОКа, п. Качар

От редакции

«НГ» отправила запрос акиму Костанайской области с вопросами, перечисленными в этом письме. Ответ опубликуем.