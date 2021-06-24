Готовим птицу на грузинский манер

Сезон овощей в разгаре, но чего-то более плотного тоже хочется. Тем более что иссушающая жара сменяется иногда прохладными днями, так что к плите подходить вполне можно. Предлагаю приготовить курицу под лозунгом «Без заморочек, но вкусно». Базовый рецепт - грузинское блюдо чкмерули, то бишь курица с молоком.

Чкмерули - это гарантированно сочная курятина / Фото povary.ru

Удобнее, правда, брать цыпленка, тем более что заготовки для табака у нас продаются всегда. По идее, курчонка-подростка надо посолить, поперчить, обмазать растительным маслом и жарить, как цыпленка-табака, до готовности и красивой корочки. Но для того нужна специальная сковорода с тяжелой крышкой-прессом, которая увеличивает площадь соприкосновения птицы с жарочной поверхностью. У кого нет, можно цыпу быстро обжарить с обеих сторон на сковороде минут по пять с каждой стороны, а потом переместить в духовку. Тушка весом 1,2-1,3 кг должна печься минут 35-40. Потом птицу вынуть, переложить на блюдо, дать чуть остыть - вам же предстоит ее разбирать на «запчасти» голыми руками.

Пока куренок остужается, делаете соус из молока, воды и чеснока. Чеснока берете много, давите зубки прессом. Соединяете с молоком и водой, добавляете немного жира, который образовался в процессе запекания, солите чуть-чуть, курица же уже посолена. В огнеупорной форме доводите соус до закипания, кладете в него куски курицы и даете еще раз соусу закипеть. И выключаете. Курятина получается сочной, с ярким ароматом чеснока. Чкмерули принято есть горячим, поэтому курица пропитывается соусом в кеци - такой особой глиняной сковороде, в которой блюда и на стол ставят.

Но я недаром написала, что готовим блюдо по мотивам чкмерули. В горячем чесночном соусе можно ароматизировать не целиком птицу, а взять ее «запчасти» - голени, бедрышки, крылья.

Запечь или поджарить, как вам привычнее, а потом сложить, например, в горшочек, на дно пару зубков чеснока порубить, залить молоком и держать в духовке минут десять-пятнадцать. Ревнители настоящего чкмерули говорят, что это типичное «не то», но поверьте, это все равно вкусно. Соус же легкий, жидкий, он хорошо впитывается курятиной, делая ее более сочной и ароматной.

Сам соус тоже можно немного изменить, сделать его насыщеннее, если приготовить в том же сотейнике или глубокой сковороде, в которой жарилась птица. Ну если, конечно, она у вас не сильно пригорала. А так поджарочки будут очень в тему. Итак, к жиру и соку в сковороде добавить немного тертой лимонной цедры, шафрана (можно и без него), чеснок, разведенное молоко. Пусть покипит, чтобы все ингредиенты соуса смешались и поджарки отстали от дна, а уж потом в него опустить курицу. Во всех вариантах есть гарантия, что курица будет сочной.

И, кстати, в остывшем виде эта молочная цыпочка тоже весьма и весьма неплоха.

Ингредиенты

На цыпленка весом 1,2-1,3 кг - 150 мл молока, 70 мл воды, 50 г чеснока.