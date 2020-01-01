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Куда пойти с 24 по 30 июня

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

26 июня,

12.00

«По щучьему велению», В. Шутяев, сказка

 

27 июня,

12.00

«Маленькая фея», Рабодан, сказка.

Закрытие театрального сезона

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

25 июня,

15.00

«Буйство красок - 10». Выставка работ учеников «Арт-студии Вадима Быкова»

В течение месяца

Выставка работ учащихся Костанайской художественной школы имени А. И. Никифорова «Страна вдохновения»

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Кайрат»

Костанай. Стадион «Центральный»

28 июня