В Казахстане намерены ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг и промышленных предприятий, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих противопоказаний к ней). Поддерживаете ли вы такую меру? Да. Массовая вакцинация создаст коллективный иммунитет для победы над пандемией.

Да. Если человек не хочет защитить себя бесплатно, пусть тратит деньги на ПЦР-тест.

Нет. Это дискриминация права человека на труд, что запрещено Конституцией РК.

Нет. Даже сделав прививку, человек все равно может быть переносчиком вируса.

