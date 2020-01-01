Куда пойти с 24 по 30 июня
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
26 июня,
12.00
|
«По щучьему велению», В. Шутяев, сказка
|
27 июня,
12.00
|
«Маленькая фея», Рабодан, сказка.
Закрытие театрального сезона
|
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
25 июня,
15.00
|
«Буйство красок - 10». Выставка работ учеников «Арт-студии Вадима Быкова»
|
В течение месяца
|
Выставка работ учащихся Костанайской художественной школы имени А. И. Никифорова «Страна вдохновения»
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Кайрат»
|
Костанай. Стадион «Центральный»
|
28 июня
Материалы номера
Комментарии к статье
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.