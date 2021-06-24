Обычный воробей может стать героем очень интересных историй. Если к нему присмотреться

Эту шмыгающую под ногами птичку многие не замечают, а уж тем более не рассматривают: у кого-то нет времени, а кому-то и достоинство не позволяет обращать внимание на это серенькое чирикающее существо.

Однако тот, кто общался с воробьями поближе, знает, что эта птица заслуживает уважения. Это только на первый взгляд кажется, что глупая птаха каждую секунду рискует быть пойманной. Однако распространенное выражение «Стреляного воробья на мякине не проведешь» во многом раскрывает сущность этого, пожалуй, самого распространенного представителя семейства пернатых.

Пернатые соседи

Воробей, живя тысячелетиями в непосредственной близости от человека, изучил нас, своих соседей, вдоль и поперек, а потому всегда готов к любому проявлению хитрости и коварства со стороны людей.

Домовый воробей (самец) / Фото с сайта fotokto.ru

Воробьи чувствуют себя спокойно и снуют под ногами людей и колесами машин только тогда, когда видят, что все вокруг заняты своим делом. Но, если нарушается привычный ритм окружающей жизни, они исчезают, словно сквозь землю проваливаются.

В Казахстане обитают несколько видов воробьев: каменный, саксаульный, пустынный, испанский, полевой и домовый. А в Костанае живут бок о бок два: домовый (его еще иногда называют городским) и полевой. Для тех, кто не знает разницу между этими двумя воробьями, сообщаем, что полевой несколько меньше домового и отличается от него коричневой «шапочкой», маленькой «бородкой-галстучком» и черными пятнами на белых щеках. Также у полевых воробьев самочка и самец окрашены одинаково (у домового самочка серого цвета).

Что касается численности, то полевого воробья в городе несколько меньше, чем домового, зато на дачах полевые чувствуют себя как дома.

Здесь они строят гнезда под шиферными крышами дачных домиков и выводят за лето как минимум два потомства. Первый выводок птенцов обычно покидает гнездо в конце мая, а вот второе гнездование приходится на начало лета, когда на огуречных грядках начинают появляться первые цветы. Вот тогда-то дачники начинают замечать присутствие воробьев и даже не их самих, а больше результаты их жизнедеятельности: валяющиеся на грядке огуречные цветки и отсутствие только что завязавшихся самих огурчиков. Все просто. Огурец, - это прежде всего вода, а вода - это жизнь! В данном случае - жизнь для птенцов полевого воробья. И их родители быстро смекнули, что поить в жаркое время года свое подрастающее поколение можно, включив в рацион завязи огурцов.

Наш дачный домик тоже периодически облюбовывается полевыми воробьями, и тогда понимаешь, что проще посадить больше огурцов, чем как-то бороться за сохранность будущего урожая. Скорее всего, потому, что непосредственные хозяева больше похожи на квартирантов, периодически появляющихся на даче, где птицы чувствуют себя хозяевами, сооружая гнезда и выводя птенцов.

Мой выкормыш полевого воробья Чирика на водопое / Фото Сергея БИРКЛЕ

Однажды наш воробей недвусмысленно дал понять, кто в дачном домике хозяин. Сообразив, что в домике мы не только переодеваемся, но и обедаем, воробей понял, что разнообразить меню для своих птенцов можно за счет «квартирантского стола». Вот только когда именно он успел сообразить, никто не заметил - все в известной позе на грядках, а дверь в домике открыта. Мы были, как говорится, поставлены перед фактом: открывая в очередной приезд дверь, несколько оторопели при виде нетерпеливо влетавшего раньше нас в домик воробья. Он так же быстро и покинул домик, видимо, увидев, что стол еще не накрыт. Однако в обед, когда все сидели за столом, воробей неожиданно вновь появился в домике, деловито прыгая по полу. Подбирая мелкие крошки, он уносил их птенцам в гнездо. Когда ему была предложена несколько большая «порция» съестного, которую ему положили рядом со столом, он не стал приближаться к ней, а взлетел... прямо на стол. Тут-то было где развернуться, тем более что «очарованные» наглостью воробья прогонять его мы не стали.

До вечера воробей еще не раз залетал внутрь домика и даже успел по-хозяйски проверить содержимое сумок, находившихся в другой комнатке, совсем не обращая внимания на «квартирантов», прилегших отдохнуть в ожидании воды для полива...

Воробишата благополучно покинули гнездо, а наша пара полевых воробьев загнездилась еще раз. Как раз когда на огуречных грядках появились цветы и первые завязи. Но в конечном итоге оказалось, что огурцов хватило всем...

Польза или вред?

И все же от воробьев весной и в начале лета больше пользы, чем вреда. Ведь свое потомство они кормят только белковой пищей, уничтожая различных насекомых-вредителей. А потому птиц надо приглашать к себе на участки, а не отпугивать.

А здесь Чирике уже год / Фото Сергея БИРКЛЕ

Читатели постарше помнят, что в Китае в конце 1950-х годов проводилась кампания по уничтожению воробьев, которых посчитали главными вредителями сельского хозяйства, и за короткое время были истреблены миллионы и миллионы птиц. А в конце 1959 года там расплодилось столько насекомых-вредителей, что руководству страны пришлось принимать обратные меры.

Никто подсчетом численности воробьев не занимался, но можно уверенно сказать, что в городе их стало меньше. А причиной тому - городские преобразования. Птицы устраивали гнезда в старых постройках, в кронах старых деревьев, обитали в кустарниках. Но под крышами домов все меньше места остается для гнездований. Вырубаются или кронируются старые деревья, в густых ветвях которых ночевали птицы. В новые насаждения они идут с неохотой, а значит, у комаров, назойливых мух и им подобных, которых истребляют в городе в основном воробьи, врагов становится меньше. Воробьи, конечно, находят себе новые ареалы обитания и чирикают теперь там, а городская экосистема однозначно от этого не выигрывает…

Каждое лето приходится сталкиваться с тем, что горожане обнаруживают выпавших из гнезд птенцов воробьев или слетков. Родители их, конечно, не бросают и докармливают. Но для этого малышам надо где-то спрятаться, но порой рядом нет подходящих кустов. И тогда на помощь желторотику должен прийти человек. Но это, как говорится в одной из телепередач, совсем другая история. И об этом - в следующий раз.