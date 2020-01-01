В этом году снова животноводов ждут проблемы с кормами

«Сена нет», «сена мало» - рефрен обмена мнениями животноводов в Костанайской области. Жаркий май, множество знойных дней в июне, редкие и непродуктивные осадки на корню иссушают надежды заготовить необходимый запас кормов. Удручает еще и то, что проблемы с сенокосом существуют буквально во всех районах.

Зимовка обещает быть нелегкой, корма для КРС выжигает жара / Фото из архива «НГ»

Уже и задача ставится не так привычно, как пошло с советских времен. Тогда был лозунг «Сделаем полуторагодичный запас грубых кормов!». Сейчас планируют набрать их хотя бы на одну зимовку, это все равно более миллиона тонн с учетом имеющегося в области поголовья . Пока к местам зимовки и четверти потребного количества не подвезено. Ситуацию сложной считают и в благополучных хозяйствах, и те, кому не первый год солоно приходится.

- Мы хозяйствуем на севере области, но и в Федоровском районе жарко, осадков - ощутимый дефицит, - говорит директор ТОО «Турар» Кайрат ОСПАНОВ.

«Турар» - это современная молочная ферма, там коровы привыкли к сбалансированному рациону. В нем, кстати, сено занимает малую долю. Из 50 кг кормов на голову - лишь 2 килограмма, остальное силос, сенаж, комбикорма. Но культуры, идущие на приготовление того же силоса, тоже надо вырастить. Орошаемых земель в хозяйстве нет.

Основой стабильности в кормопроизводстве здесь считают повышение продуктивности посевов кормовых культур, внедрение интенсивных севооборотов, бинарных посевов.

- Хотим, например, овес вместе с викой сеять, - говорит Оспанов, - а еще есть мысль все существующие сенокосы распахать, уйти от посевов многолетних трав, перейти на однолетки.

Если на севере жить и кормить скот сложно, то на юге области суперсложно. Еще в конце посевной кампании в том же Денисовском районе предприниматели говорили, что косить уже нечего. Вместо зеленой травы бурая травяная щетка и в Камыстинском районе.

- У нас просто все выгорело, - говорит предприниматель из Житикаринского района Руслан БУЛУДОВ, - в районе молочных ферм всего-то четыре. И для нас ситуация складывается просто катастрофически. Ведь уже не первый год житикаринцев сушит.

Для Булудова проблемы обостряет еще и то, что у него есть перерабатывающие мощности, он производит молочные продукты. Нет сырья - нет бизнеса.

По его словам, засушливые годы следуют один за другим с 2018 года. На его памяти подобного еще не бывало. И по мнению предпринимателя, это лишнее подтверждение его убеждения, что климат в нашей зоне необратимо меняется. Хозяйственная деятельность человека - распашка огромных территорий, масштабное недропользование - дает свои плоды. Меняется гидрологический режим, пропадают мелкие речки, озерца, на громадных степных просторах нет зеленых насаждений, которые бы могли смягчать климат. По его мнению, проблема глобальная, никто ею всерьез не занимается. Казалось, что она далеко, подступит, но не скоро. А она - уже здесь.

- В этом году вроде бы и влагозарядка ко времени посевной была хорошая. Но не держится влага, уходит. А вы заметили, какие в последние годы у нас суховеи? - говорит Булудов. - Жара - одно. А когда она сопровождается бешеным ветром, пиши пропало. Ни зерна не будет, ни трав. Горячий ветер иссушает землю быстро. Ведь 60 градусов достигает температура на почве, какие всходы такую выдержат. Песчаные бури участились, какие-то пыльные бураны налетают. Недавно несколько дней дул такой, что приходилось глушить технику, которая работала на вспашке паровых полей.

На землях, где хозяйствует Булудов, нет орошения. Нет естественных водоисточников, к которым можно привязаться. Поэтому он вложил средства в гидрогеологические исследования, пробурил несколько скважин, намерен обустроить поливные участки.

- Но это наши небольшие инициативы. Хотелось бы, чтобы прикладная аграрная наука проснулась, - говорит он. - Серьезно же все очень. И вложения нужны большие. Но главное - понимать, что делать, в каком направлении действовать. Пока у нас все традиционно. Просто звонят из акимата с вопросом, как там заготовка кормов. Просто узнают ситуацию.