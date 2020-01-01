Хорошая свинина на скорую руку

Реально быстрая штучка, особенно если у вас есть вок или широкий казан. Свинину режем лапшой поперек волокон. В миску складываем мясо, сбрызгиваем соевым соусом, добавляем чеснок, тертый имбирь, мелко нарезанный острый перец, сироп из банки консервированных ананасов и немного крахмала. Оставляем мариноваться часа два.

Раскаляем в воке масло, обжариваем мясо, буквально 2-3 минуты, затем туда же отправляется крупно порезанный сладкий перец, мелко на кубики порубленный ананас, перья зеленого лука. Поливаем все это маринадом для мяса. Досаливаем, если соевый соус не очень соленый. Когда жидкость испарится, еда готова. Посыпаем сверху кунжутным семенем.

Если мяса много, жарить его надо небольшими порциями. А потом уже все складывать в вок и добавлять овощи.

Ингредиенты

Свинина - 800-1 000 г, 2 сладких перца, 2-3 зубка чеснока, 2 небольших перца чили, 1 ст. ложка тертого имбиря, банка консервированных ананасов - более 540-560 г.