Конкурс для женщин, владеющих искусством управления

В нашем традиционном конкурсе могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать. Если вы чувствуете себя на наших дорогах как рыба в воде, то этот конкурс для вас. Подать заявку можно по адресу ngkonkurs@gmail.com, а также по тел.: 53-51-51, 53-69-95.

Победительниц конкурса ждут призы: сертификаты на покупку запасных частей, аксессуаров и ремонт на 50 000, 30 000 и 20 000 тенге от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО (пр. Назарбаева, 34, тел. 74-90-74, ул. Карбышева, 34) и 3 сертификата на месяц тренировок в фитнес-клубе FitnessBlitz (пр. Назарбаева, 193/1, ТРЦ «Kostanay Plaza», 2 этаж, 8-701-052-99-00).

Участница № 25 - Юлия ТРУНОВА, менеджер частной фирмы.

Стаж вождения: 7 лет. Марка автомобиля: Daewoo Matiz. Год выпуска: 2008. Цвет: песочно-бежевый. Объем двигателя: 0,8 л.

Ездит на «Матизке» Юлия, но ухаживает за автомобилем ее муж

Юлия купила Daewoo Matiz в 2017 году. До этого у нее была Mazda с кузовом типа купе, но после появления ребенка ездить в ней стало крайне неудобно из-за отсутствия задних дверей.

- В итоге мы с мужем решили, что нам нужен именно Daewoo Matiz, потому что он шустрый, экономичный, проходимый и красивый, - рассказала наша участница. - Теперь мы с бабушками каждый сезон ездим на нем за грибами в лес. В особо удачные поездки грибами заполнен не только багажник, который, к слову, очень мал (пожалуй, это единственный минус нашего «Матизки»), но и почти весь салон. Все, что не занято людьми, занято грибами!

Юлия Трунова: «Мы с мужем решили, что нам нужен именно Daewoo Matiz»

Бывали случаи, добавляет Юлия, когда Daewoo Matiz застревал в грязи, но, как правило, из всех сложных ситуаций выезжали без проблем. Лишь однажды машина застряла настолько основательно, что пришлось просить проезжающих мимо мужчин ее вытаскивать. Помощники легко справились со своей задачей, ведь еще один плюс этого автомобиля - небольшой вес.

- Иногда на моем «Матизке», так я его ласково называю, а моя мама называет его «Мотей», ездит супруг, - рассказала Юлия. - Хотя сейчас у нас в семье уже две машины, поэтому иногда мне приходится брать его машину. Но, как только немного поезжу на универсале мужа, сразу понимаю, что на своем родном «Матизке» передвигаться намного комфортнее.

Но ухаживает за «Мотей» муж Юлии, что она считает вполне справедливым.

- Уж такая мужская доля: женщина ездит, мужчина обслуживает, - смеется наша участница. - Он машину «переобувает», моет, чинит при необходимости. За что ему, конечно, огромное спасибо!

Фото из личного архива

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 25 Юлию Трунову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 25 июня, до 11.00 воскресенья, 27 июня. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 24 июня, до 10.00 понедельника, 28 июня. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 24 Ирины Обуховой поступил 331 голос в Instagram.