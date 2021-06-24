Как кустанайцы пополняли Фонд обороны в годы Великой Отечественной войны

С 22 июня 1941 года Кустанайская область оказалась в тыловой зоне. 22 июня в Кустанае проведен общегородской митинг, где участвовали до 10 000 человек. 23-24 июня прошли митинги на предприятиях, в городских кварталах. Все выступающие заверяли о готовности вести борьбу с фашизмом, коллективы брали обязательства самоотверженно трудиться. В первые 20 минут после митинга судебных работников в Фонд обороны Родины внесли облигаций на 7 000 рублей.

Представители Кустанайской области, доставившие на фронт 12 вагонов подарков для 102-й дивизии. Командир дивизии генерал Штыков, группой руководил Сухов Е. О. 1942 (февраль) г. Валдай

17 ноября 1941 года на заседании облсовета вынесли постановление «О задании по выпуску обмундирования для Красной армии на 4-й квартал 1941 года». На каждом предприятии, выполняющем военный заказ, установили строгий график работы - круглосуточно. Работа по сбору теплых вещей для Красной армии началась уже в 1941 году, когда стало очевидно, что до зимы врага не одолеть, а значит, надо укреплять материальную часть армии, используя все ресурсы.

Архивные документы фонда Кустанайского горсовета рассказывают о значительном патриотическом подъеме со стороны рабочих, служащих и всех трудящихся, стремящихся всеми силами и средствами помочь Красной армии разбить врага, активно вносивших в Фонд обороны денежные средства и ценности. На 1 января 1942 года в Фонд обороны по Кустанаю поступило денег и ценностей на 663 тыс. руб., облигаций - на 667 тыс. руб. и на строительство танковой колонны им. комсомола Казахстана - 72 тыс. руб.

Сбор теплых вещей для фронта 1944 г.

Но в этих же документах указаны некоторые партийные организации, предприятия и организации, которые неудовлетворительно участвовали в важнейшей политической кампании. Например, коллективы работников отдела дератизации при облздраве, Казсовхозтрансе, Промстрахкассе и 4-й начальной школе в сборе средств в Фонд обороны и на строительство танковой колонны совершенно не участвовали. «В Казсовхозтрансе заработанные деньги на воскресниках (2 475 руб. 14 коп.) задержаны и не сданы в фонд на 52 дня. Учительский институт задержал перечисление в Госбанк 1 062 руб. на 25 дней. В Казвесоремонте заработанные на воскресниках деньги 8 ноября 1941 года не перечислены до сих пор». Горпрокурор Суворов расследовал факты задержки, и виновные лица привлекались к ответственности.

Кроме эвакуированных, в Кустанайскую область прибыло большое количество семей немцев, чеченцев, ингушей, изгнанных по указанию Сталина из своих родных мест. На 10 декабря 1941 года только немцев прибыло 39 452 человека. Им жилось еще хуже, чем местному населению, но подавляющее большинство из них, как свидетельствуют документы, добросовестно трудились на полях и фермах, в трудармии.

86-летний мастер-плотник колхоза «Пролетарский» А. С. Хваткин. 1942 г.

Эвакуированные заводы (кожевенно-обувной комбинат из Симферополя, завод штапельного и искусственного волокна из Клина, швейная фабрика «Большевичка» из Херсона, военный завод «Комсомолец») давали порох, минометы, танковое вооружение, приборы. Самоотверженно работали железнодорожники и автомобилисты, строители и химики, обувщики и энергетики. Швеи фабрики «Большевичка» пошили такое количество обмундирования, которого хватило для 24 дивизий.

В те годы стали широко известны имена патриоток Марии и Евдокии Кравченко из сельхозартели «Красный Октябрь» Узункольского района. Они стали инициаторами сбора средств в Фонд обороны, первыми внесли в него 210 пудов хлеба. Почин был поддержан повсеместно.

Сдача ценностей на нужды обороны. 1944 г.

Вот строки из справки: «Хорошо организован сбор теплых вещей в комсомольской организации колхоза «Дружный», где собрали и сдали 25 пар валенок, 10 пар теплых варежек, 10 пар теплых носков, 2 шапки-ушанки, 4 рубашки, 5 полотенец, 2 шарфа, 1 гимнастерку, 15 овчин, 125 кг шерсти и 400 рублей денег». Мать 12 детей Закирова сдала тулуп, шерстяные носки и варежки. Колхозник Самойленко сдал полушубок, валенки и фуфайку, брюки. Многодетные матери, домохозяйки вязали варежки и перчатки. В первые месяцы войны колхозники Амангельдинского района внесли на постройку танковой колонны 26 199 рублей, для раненых бойцов собрали 5 центнеров масла, 6 700 кг мяса, 7 200 кг пшена. Председатель колхоза им. Андреева того же района Дармен Ошанбаев заявил: «В Фонд обороны вношу месячную зарплату, если потребуется для защиты Родины, не пожалею своей крови».

Телеграмма в Наркомат обороны от 3 марта 1943 года: «Москва, Красная площадь, 2, дом НКО, отдел подарков. 5 февраля сего года отправлено 20 вагонов подарков на Северо-Западный фронт в честь 25-й годовщины Красной армии следующие виды подарков в тоннах: мяса - 82,7; муки, крупы, пшена - 18,9; масла - 1,5; колбасы - 0,5; птицы - 1,5; сала - 0,59; табаку - 2,4; пряников - 5,9; бульонной засыпки - 5; сухарей - 1; пельменей - 0,5; яиц - 1 800 штук; а также спички, папиросы и много предметов личного обихода».

Телеграмма председателя колхоза Мендыгаринского р-на о передаче личных сбережений на строительство танковой колонны. 1943 г.

Из другого документа узнаем следующее: «На строительство танков и самолетов было собрано 47 миллионов рублей. Многие районы приобретали танки и самолеты на свои средства. Патриоты-колхозники из Мендыгаринского района М. Козыбаев и Я. Верещенко купили на свои сбережения звено самолетов (три истребителя), сами побывали на авиазаводе и сами вручили боевые машины представителю авиационной части. По 10 000 рублей пожертвовали также С. Байжанов, А. Смолев, А. Жеребцов».

Только в первый год войны кустанайцы отправили на фронт около трех тысяч полушубков, 12 тысяч валенок, 10 тыс. шапок, 15 тыс. пар рукавиц и перчаток, 42 тыс. пудов хлеба, 4 830 центнеров мяса и много других продуктов питания. В Кустанайское отделение госбанка было сдано 1 139 г золота, почти 7 кг серебра. Всего за годы войны от жителей области в Фонд обороны поступило 182 млн рублей, подписка на займы составила 128 млн руб., сдано облигаций на 11 500 тыс. руб.

Знатный тракторист колхоза «Совет коммунистов» Байжанов передает личные сбережения на строительство танка. 1943 г.

Стоит вдуматься, что стоит за такими цифрами: «За 4 военных года Кустанайская область поставила 43 млн пудов зерна, свыше 2 млн пудов мяса, около 250 тыс. пудов масла, 190 тыс. пудов шерсти, 7 387 лошадей».

Фото облгосархива