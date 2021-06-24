Хозяин небольшого магазина в Костанае все-таки лишился лицензии на продажу алкоголя

В Костанайском областном суде завершилось рассмотрение апелляционной жалобы хозяина магазина «Мечта» Самата Кожухова на решение административного суда. Итогов этого разбирательства ждали многие хозяева подобных торговых точек. Вопрос для них принципиальный. Если суд признает большую часть доказательств, представленных по делу полицией, незаконными, то признает ли он сам факт совершения правонарушения, для доказывания которого они использовались? Признал.

Было дело

«НГ» недавно коротко писала о сути дела. Теперь подробнее. Все случилось в январе сего года. В отношении владельца магазина «Мечта» было начато административное производство. Конкретно: он должен был ответить за то, что якобы в его магазине несовершеннолетней продали банку алкогольного напитка «Гараж». Ответственность за это наступает по статье 200 Кодекса об административных нарушениях РК.

Решения суда по делу ИП Кожухова ждали многие его коллеги / Фото Ксении РЕБИК

Попался Кожухов очень складно. Несовершеннолетняя со своим парнем 14 января в сильный мороз гуляла вечером в районе названного магазина. Захотела выпить. И вроде как поспорила с приятелем, что спокойно купит выпивку в этой торговой точке. Зашли. Она купила. Парень для себя процесс покупки снял на видео. Вышли из магазина. Напоролись на полицейских, которые тут же поинтересовались, где лицо, не достигшее 21 года, приобрело алкогольный напиток. Лицо рассказало. Дальше - отбор объяснений у продавца, составление протокола, изъятие банки с выпивкой. Все по закону, как поначалу заверяли полицейские. Дело пришло в суд. И начало осложняться.

Вместо льготы

В первую очередь для предпринимателя, которому изначально полиция вменяла нарушение по ст. 200 ч. 1 КоАП РК. Ему грозил штраф со скидкой. Есть такая практика: если быстро соглашаешься с нарушением и обещаешь быстро заплатить, тебе предоставляют эту льготу. Кожухов просил рассмотреть дело без его участия, не наказывать строго и дать скидку.

Главное - он вину признал. Недавно на встрече хозяев небольших костанайских магазинов у дома они говорили о том, что привыкли к этой схеме: заплатил, колотиться не надо, бегать по судам, которые еще неизвестно чем закончатся...

Но есть и вторая сторона медали. Полиция вменила Кожухову статью неправильно. Имея в базе данные о том, что у него второе за год нарушение, предъявила тем не менее часть 1, более легкую. Он и подписался.

- Думаю, что это тоже часть схемы, - считает юрист Жаслан БАЙБАЗАРОВ, который потом представлял интересы ИП в суде, - рассмотрение дела суд прекратил, квалификация же неверная. Ну ничего не поделаешь, не мы, полиция, такие, это все суд. Важно, что признание-то есть. Не устаю повторять предпринимателям: если не виноваты, ничего не подписывайте, не покупайтесь на эти скидки. И продавцам скажите, чтобы сами писали объяснения, не ставили подпись на готовом, а если подписывали, то читали бы внимательно.

Продавец в «Мечте» подписала объяснение, но добавила своей рукой ниже, что покупателей было двое, она считала, что берет спиртное парень, но платила девушка. А позже, на процессе, давая пояснения, утверждала, что покупки делала пара, в которой девушка была в красной куртке. Дарья К., вокруг которой разгорелся сыр-бор, была в черной. К тому же в паре, о которой она рассказывала, юноша брал много продуктов, руки у него были заняты, вероятно, поэтому платила девушка. Полицейские, по словам продавца, на нее давили. Говорили, что есть стандартная бумажка, надо подписать. Впрочем, суд эти показания не убедили.

А дело между тем рассматривалось по новой - уже по ст. 200 ч. 2, более тяжелой, чреватой не только штрафом, но и лишением лицензии на продажу алкоголя. Тогда хозяин магазина обратился к услугам юриста, и они попытались разобраться, как и что произошло.

Признаки провокации

Ездили по домам, искали понятых, ведь полицейские изначально заявляли, что изымали спиртное в их присутствии. По указанным в представленных суду документах этих людей не нашли. Однако в итоге отыскали все-таки. Нашли также парня Дарьи К., того самого видеооператора-любителя.

Выяснились прелюбопытные вещи. Оказалось, что понятых близко не было при изъятии банки «Гаража». Оба они - женщина и мужчина - протоколы подписали в Южном отделе полиции, куда явились на отметку. Оба были на пробационном контроле, то есть зависимы от стражей порядка. Оба заполненные бланки, которые дали им сотрудники полиции Айгерим Кунтазина и Аида Тулебаева, подписали, не вникая в смысл написанного.

Фактически полицейские сделали их участниками фальсификации вещественных доказательств.

Кстати, Дарья К., какое-то время находившаяся в спецшколе, является подучетной инспектора группы ювенальной полиции Южного отдела Тулебаевой.

Это все не голословные утверждения. По жалобе Самата Кожухова Специализированный административный суд Костаная рассмотрел эти факты. Полицейские давали пояснения. Кунтазина говорила, что из-за большой загрузки не туда вложила материалы, подписанные понятыми. Там не помнит. Тут перепутала. Банка «Гаража» изымалась при матери Дарьи, вызванной к месту событий. Без понятых.

При этом в распоряжении редакции имеется копия стенограммы судебного заседания, где инспектор полиции отвечает на вопрос представителя Кожухова.

- Изъяли в присутствии мамы и двух понятых алкогольную продукцию?

- Да.

- Это где было?

- Там же на улице, в том же месте, где я и опрашивала, возле магазина?

- Понятые, которые использовались вами при изъятии, вы их знали?

- Никак нет, прохожие.

- Вы им разъясняли права?

- Разъяснила. Расписку о разъяснении не брала

Вообще-то, это называется не перепутать, а лжесвидетельствовать.

Судья Елена Лымарь своим постановлением признала действия должностного лица Кунтазиной по изъятию вещдока незаконными.

Кстати, и приятель Дарьи полиции оказался совсем не чужим. Это подтверждено ответом на запрос представителя Кожухова из управления полиции Костаная, а также показаниями самого Ансыгана Каширбекова во время рассмотрения апелляционной жалобы. Он, правда, делал акцент на то, что как студент Академии МВД лишь проходил там практику. Но на прямой вопрос судьи Игоря ДУДИНА, получал ли в Южном отделе зарплату, ответил «только оклад». Трудился в группе ювенальной полиции. И с полицейскими, которые во время рейда так удачно прихватили несовершеннолетнюю с «Гаражом», был, по его словам, знаком. А вот они ранее поясняли суду, что его не знали.

Каширбеков показал, что познакомился с Дарьей в социальных сетях, к моменту встречи общался с ней около недели, живьем видел только в тот день, 14 января. Встреча была первой и последней. Видео сделал для себя. На нем толком ничего и не видно. Спиртное она покупала действительно на спор.

- Что значит на спор? Вы же работали в ювенальной полиции. Почему вы ее не остановили? - спросил судья.

- Она меня не слушала.

- Она вас не послушала, а вы еще и видео сняли. Зачем? - поинтересовался Байбазаров.

- Для себя.

Виновен

Областная инстанция тем не менее оставила решение предыдущей в силе, апелляционную жалобу не удовлетворила. Главное - факт продажи спиртного несовершеннолетней в магазине «Мечта» судья Дудин счел состоявшимся. И свидетельские показания Каширбекова его подтвердили.

Областной суд апелляционную жалобу не удовлетворил / Кадр из видео

- Кожухов же сам факт продажи признал. Нарушение, кроме того, повторное. И когда ему предъявили часть 2-ю, хватился и начал отказываться. Изъятие же спиртного происходило при законном представителе Дарьи - матери, - пояснил он принятое постановление.

Представитель индивидуального предпринимателя Самата Кожухова заявил «НГ», что постановление будет обжаловано. Намерены обращаться и Верховный суд, и в Генеральную прокуратуру.

- Нами оно воспринимается еще и как одобрение судами того, как в отношение предпринимателей позволяет себе работать полиция, - сказал Жаслан Байбазаров. - Ее неправомерные действия остаются без должной оценки и, как следствие, без наказания. Никакие сомнения, которые могли бы трактоваться в пользу предпринимателя, судей не посещают.

Позволим себе еще раз вернуться к встрече предпринимателей недельной давности. На ней как раз говорилось о том, что бизнес, конечно, не без греха. Случается, нарушает. И отвечать должен. Но провокации и подставы - не выход. Действовать в отношении предпринимателей, как Жеглов в отношении Кости Сапрыкина, недопустимо. Подкинуть даже вору кошелек, подтасовать доказательства - это все-таки методы шпаны. Тогда, говорил другой герой того же знаменитого фильма, это кистень, а не закон.