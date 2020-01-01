По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 179 человек, из них поместили 171: 156 мужчин и 15 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- на пожары совершены 22 выезда, на случаи горения - 119 выездов, на аварийно-спасательные работы - 6 выездов. При тушении пожаров эвакуированы 7 человек. Погиб в пожаре 1 человек.