Начинается очередное лето. Как только солнце печет макушку, сразу вспоминаю, каким зеленым был Кустанай во времена моей молодости, в 80-е годы. В последние десятилетия деревья в областном центре беспощадно вырубают. И так бестолково.

Ул. Баймагамбетова, 156. Пока такие пни на месте, новые деревья посадить нельзя / Фото автора письма

Согласен, деревья стареют, от дряхлых надо избавляться, но ведь на их место требуется сажать новые. А как? У нас какие-то бригады, потрясая перед носом возмущенных горожан бумажками от ЖКХ, который дает им задания, спиливают деревья. А пни после этого остаются. Их никто и не думает корчевать, убирать, чтобы было готово место для молодых посадок. Пройдите вдоль улицы Баймагамбетова, от улицы Гоголя в сторону КЖБИ и увидите, сколько пней осталось в земле. То есть подразумевается, что на этих лысых местах впредь деревьев не будет. Ведь и во дворах поступают так же. Пилят деревья под окнами и оставляют громадные пни. Я живу в доме по ул. Гоголя, что рядом с гастрономом «Центральный», у нас во дворе именно так. Это варварство и головотяпство, нельзя давать такие задания. Дальше-то что теперь?

Николай ПЕСТРЕЦОВ, Костанай