Что помогло мальчику из Рудного стать руководителем лучшего хора в мире?

Российский хор musicAeterna в 2018 году стал лауреатом музыкальной премии Opera Awards, которую неофициально называют оперным «Оскаром». Этот успех по праву разделил с исполнителями главный хормейстер Виталий ПОЛОНСКИЙ. На родине мировой знаменитости - в Костанайской области - имя Полонского, к сожалению, известно немногим. Мы решили восполнить этот пробел.

Корни - в семье

Виталий Анатольевич - выходец из большой творческой семьи Вещиковых из п. Боровской Мендыкаринского района Кустанайской области. В семье было 10 детей, старший - Виталий Петрович Вещиков, получивший образование в Ленинградском институте культуры, стал руководителем самодеятельного народного театра, который с успехом выступал в Алма-Ате. Человек невероятного таланта, Виталий Вещиков привлекал к постановке спектаклей младших братьев и сестер.

Выступление хора musicAeterna / Фото Александры МУРАВЬЕВОЙ

Мама Виталия Полонского была вторым ребенком в этой семье, она всю жизнь проработала учительницей начальных классов, отец работал шахтером. В 1969 году в Рудном родился Виталий. Когда ему исполнилось 5 лет, Полонские переехали в Боровской.

Хормейстер musicAeterna Виталий Полонский / Фото Александры МУРАВЬЕВОЙ

Виталик с детства мечтал стать драматическим артистом, принимал участие во всех школьных постановках. В четвертом классе самостоятельно записался в музыкальную школу, окончил ее по классу аккордеона, а после 8-го класса решил поступать в театральное училище. Но мама не отпустила его, и после 10-го класса Виталий вернулся в родной город, где в 1986 году поступил в Рудненское музыкальное училище.

Три главных учителя

Виталий с большой благодарностью вспоминает педагогов, которые повлияли на его становление как музыканта и творческой личности. Одним из первых и главных учителей он называет Давида Давидовича Гартунга:

- Он первый учитель, который научил меня любить музыку. Именно он показал мне красоты внутри музыкальной культуры. Он меня познакомил с «Реквиемом» Верди, это произведение невероятной красоты. Даже на выпуске я дирижировал Dies irae, это второй номер «Реквиема». Давид Давидович формировал мой музыкальный вкус, воспитывал эстетику. Мы с ним ходили в магазин грампластинок и покупали там по одной копейке записи мировых культурных шедевров, вокальных и инструментальных исполнителей. Давид Давидович помогал мне в выборе вуза. Мы выбирали лучшую консерваторию, с хорошим педагогическим составом. Я был на прослушивании в нескольких российских консерваториях, но выбор остановил на Новосибирске. Также очень отчетливо помню свои впечатления от кантаты Stabat mater Перголези в исполнении женского хора под руководством Ларисы Владимировны Огаревой. Я буквально был влюблен в эту музыку.

Как отмечает Полонский, в то время об аутентичности исполнения ему мало что было известно. Уже позже, когда он стал студентом Новосибирской консерватории, в 90-е годы, начали открываться границы и стали доступны записи исторического исполнительства.

С однокурсницами Ларисой Кин (Виниченко) и Ириной Шапоревой (Гавриленко) / Фото из архива Ларисы КИН

- Я увидел, что музыка барокко звучит совсем иначе, чем мы исполняли, - говорит Виталий Анатольевич. - Но тем не менее любовь и интерес, что были заложены изначально, сохранились благодаря первым впечатлениям от этой музыки в исполнении женского хора нашего училища. У меня есть возможность встречаться со своими однокурсниками и педагогами, которые сейчас живут в разных странах. Мне очень приятно, что они выказывают гордость за мое сотрудничество с Теодором Курентзисом, за то, что я руковожу хором musicAeterna. У меня возникает чувство благодарности, что я не подвел своих старших товарищей. И сейчас у меня есть возможность сказать, что, благодаря своему начальному образованию и общению с семьей Соловьевых, обучению у Веры Валентиновны Каримовой, пению в студенческом хоре под руководством Виктора Дмитриевича Левченко, мой дальнейший профессиональный путь был предопределен. Всем педагогам, которые сейчас работают в музыкальном колледже, а это Наталья Саулина, Светлана Гвоздева и Лариса Кин, которая в одно время со мной была студенткой, я желаю здоровья и как можно дольше и плодотворно работать, потому что им есть чем поделиться со студентами. Я считаю, что именно учеба в первом профессиональном звене должна окончательно ответить студенту на вопрос, хочешь ты идти в эту профессию или нет. Преподаватель должен быть еще и психологом, чутко уловить, действительно ли молодой человек выберет музыку как призвание или нет. Большинство педагогов в моей памяти сохраняются именно благодаря тому, что они (кто-то кнутом, кто-то пряником) помогали мне самому развиваться.

Студенты 4-го курса Рудненского музыкального училища / Фото из архива Светланы ГВОЗДЕВОЙ

В 1990 году Полонский поступил в Новосибирскую консерваторию им. Глинки. На первом курсе уже начал работать как певец в камерном хоре, а на старших курсах - практиковаться в качестве хормейстера. В это время встретился со вторым главным учителем - Александром Росляковым, молодым преподавателем консерватории и одним из хормейстеров новосибирского камерного хора.

- Александр показал мне архитектуру музыки, научил меня видеть ее формы и само строение, - отмечает Полонский.

Когда в оперном театре подбирали большой хор для постановки оперы «Аида», произошла судьбоносная встреча с третьим учителем - Теодором Курентзисом.

- Своим творчеством и работой он демонстрировал те возможности, которые позволяют художнику свободно обращаться с музыкальным материалом на основе фундаментальных знаний, - говорит Полонский. - Теодор стал моим учителем вне стен учебного заведения. Я ходил к нему в оперный театр и смотрел, как Мастер работает. Сейчас я могу с ним поделиться своим видением музыкальной концепции, предложить свое. Рад, что живу в одном месте с большим художником, что есть возможность ему помогать. Я вижу, как меняется сознание людей при соприкосновении с его творчеством. Он для меня - соратник, единомышленник, товарищ и друг, тот человек, который может мне продемонстрировать, что не надо останавливаться на достигнутом. И это самое важное, несмотря на все достижения и количество прожитых лет, на наличие выдающихся и именитых партнеров на площадке, есть куда расти. Сегодня ты работаешь с Чечилией Бартоли и Масааки Судзуки, а завтра у тебя будут еще новые певцы и дирижеры.

Теодор Курентзис, musicAeterna и music byzantina

Место имеет значение

В 2011 году Курентзис со своим оркестром и хором musicAeterna переехал из Новосибирска в Пермь. Главным хормейстером к тому времени стал Виталий Полонский. Совместно они провели Дягилевский музыкальный фестиваль, участвовали в фестивалях в Германии, Бельгии, Швейцарии, Франции.

Выступление студентов дирижерско-хорового отделения в автоколонне № г. Рудного / Фото из архива Ларисы КИН

- Пермь - это место, где мы формировались, где сказали миру, что мы есть, - отмечает Виталий Анатольевич. - Пермь - это монастырь, из которого мы выходили и проповедовали.

Встречи, новые проекты, сотрудничество с музыкантами и художниками мирового уровня: Питером Селларсом, Ромео Кастеллуччи, Дмитрием Курляндским, Венсаном Дюместром.

В 2017 году на Зальцбургском музыкальном фестивале произошло беспрецендентное событие: впервые это мероприятие открывал российский коллектив. Музыканты musicAeterna исполнили оперу «Милосердие Тита» в постановке американского режиссера Питера Селларса и «Реквием» Моцарта. И в 2018 году хоровой коллектив стал обладателем музыкальной премии Opera Awards.

Коллектив следует принципу аутентичности не только в исполнении, но и в месте, где когда-то исполняемые им произведения звучали впервые. Для Полонского место и музыка крайне важны. В Зальцбурге, в соборе Святого Петра, они исполнили до-минорную мессу Моцарта, в Милане - «Реквием» Верди, в Версале прозвучала опера «Фаэтон» Жана-Батиста Люлли спустя 300 лет после премьеры.

В 2019 году коллектив musicAeterna стал независимым и перехал в Санкт-Петербург. Для Виталия Анатольевича жизнь и творчество в Петербурге - это большое счастье и ответственность. В юношеские годы он мечтал об этом городе.

- Санкт-Петербург - самый необычный, самый метафизический город, - говорит Полонский. - События, которые в нем происходили, значимые места... Мойка, 12 - Пушкин, Дом Радио - блокада, Седьмая симфония... Город, по улицам которого ходили Блок, Чайковский, Шостакович. Я испытываю противоречивые чувства. Все воспринимается иначе. Произведения, которые мы исполняли в Перми, теперь иначе звучат в Петербурге.

«Я всегда готов меняться»

Виталий Анатольевич - перфекционист во всем. Жадный всю жизнь до знаний, он желал бы видеть в общении с людьми подобное стремление учиться, развиваться, несмотря на возраст.

Виталий Полонский: «Я благодарен каждому городу в своей жизни» / Фото Ольги РУНЕВОЙ

- С сожалением наблюдаю, что некоторые люди живут еще в том времени, как будто мир не изменился относительно 20-го века, - говорит Полонский. - Сейчас есть огромное количество путей для самообразования, доступность получения информации огромная. Меня расстраивает, что люди не столь любопытны, сколько им дается возможностей для этого. Нельзя просто «сидеть» на педагогах. Педагог - это сталкер, это проводник, который тебе показывает путь. И если ты самостоятельно не смотришь в сторону: а что там происходит дальше, за пределами твоего мира, ты так и останешься на прежнем уровне. Инертность современного человека для меня очень странна. Любая учебная институция, она учит прежде всего учиться, самообразовываться. Надо подсказывать либо собственным примером, либо показывать, какую литературу читать, какую музыку слушать. И педагогам тоже не стоит останавливаться, нужно продолжать развиваться. Нельзя вариться в собственном соку, нужно выходить за пределы!

Общение с Виталием Анатольевичем расширяет границы восприятия мира. Его уранический тип мышления, метафизичность, эстетика проявляются и во мнении о музыкальной мировой культуре. Он считает, что любая национальная культура должна быть частью мировой, и нужно гордиться, что ты находишься внутри нее.

- Чайковский - наш композитор? - спрашивает Полонский. - Скрипка - наш инструмент? Опера - наш жанр? Нотопись мы придумали, что ли? Это все - общемировая музыкальная культура. То же самое я могу сказать относительно других национальностей.

В сотворчестве с коллегами Виталий Анатольевич ставит на первое место порядочность, он приглашает музыкантов к сотрудничеству, чтобы они были на равных, чтобы младшие товарищи приходили к нему, делились информацией, которой он не знает. Обогащение с обеих сторон - это самое важное, тем более в коллективном музыцировании.

- У нас нет руководителей и подчиненных, - отмечает Полонский. - У нас есть лидер Теодор Курентзис, он дает нам направление, а мы уже делаем все возможное, чтобы стремиться к какому-то идеалу, который есть у нас в представлении.

Виталий Анатольевич сказал: он невероятно счастлив, что его начальное музыкальное образование началось в Рудненском музыкальном училище. Практически все его однокурсники работают по специальности в разных странах. Общение с педагогами помогло ему понять, что он хочет заниматься именно хоровым дирижированием. И все это произошло в маленьком городке Рудном.

- Надеюсь в будущем познакомить земляков с хором musicAeterna. Искренне ваш, Виталий Полонский, - так завершилась наша беседа.