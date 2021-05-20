Корреспонденты «НГ» испытали на себе работу приложения Ashyq в Костанае

Накануне выхода очередного номера газеты сошлись два события. В Костанайской области массово заработал проект с использованием на объектах общепита и развлечений приложения Ashyq, а регион из благополучной «зеленой» зоны качнулся в «желтую». Самое время примерить на себя нормы безопасности, которые вроде бы гарантирует работа приложения.

Так выглядит приложение в смартфоне

Смысл его использования в том, что посредством QR- кода ресторан, фитнес-зал, боулинг отсеивают на входе опасных посетителей - людей с признаками коронавирусной инфекции, нарушающих карантин, и контактных с ними, которые тоже имеют ограничения в передвижении. Писали мы о принципе действия приложения уже не раз. Теперь решили опробовать его деятельность в натуре. А заодно оценить, как освоился с ним бизнес. Тех, кто работает с его помощью, в области немало. По данным региональной палаты предпринимателей - 133.

Мы посмотрели список, вывешенный на сайте областного акимата. В нем - названия ресторанов, кафе, клубов, театров, которые работают с приложением Ashyq. Выбрали два заведения в центре Костаная. И подготовились сами. Нас было двое. Один из нас переболел коронавирусной инфекцией. Другой не болел. Один решил скачать приложение на свой смартфон. Другой намеревался воспользоваться альтернативным вариантом, когда у человека нет связи или нет телефона, или он не скачал по какой-то причине названное приложение. Тогда методика рекомендует обратиться к сотруднику, отвечающему в заведении за регистрацию, он сделает это, воспользовавшись ИИН посетителя.

Идентификатор запрашивает ИИН

Приложение из Play Market скачалось без проблем. Жалобы на трудности с этим не подтвердились. С приложением наперевес едем закусить в кафе «Моя узбечка», что в самом центре города. Поднимаемся по лестнице, на закрытой двери в обеденный зал висит в файловой папочке QR-код. Один из нас начинает «чекиниться». Устройство запрашивает его ИИН, получает. И выдает статус «синий». Это означает, что у человека нет актуальных результатов ПЦР-тестирования, он не числится как контактный, свободен в перемещении везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест (например, в аэропорту).

Со мной непонятно: как я должна регистрироваться, не имея приложения. Входим. Спрашиваем у официанта, как быть с регистрацией. Он на минуту уходит, возвращается и приглашает пройти просто так. «Синий» статус коллеги никого не интересует или, возможно, отражается где-то в системе заведения. В зале немало народа. Пахнет вкусно, спокойно, чисто. Люди сидят, угощаются и смотрят с интересом на меня, задавшую вопрос о регистрации.

Статус «синий» означает, что можно входить

Пьем вкусный чай с самсой и десертом, уходим. На выходе коллега добросовестно жмет у себя в телефоне кнопку «выход». Никто нас не контролирует. Может, и не надо?

Решаем зайти еще куда-нибудь. В списке есть ресторан «На крыше», он находится в Центральном сквере, на втором этаже здания. Раньше мы там бывали, поэтому входим в холл и сразу поворачиваем к лестнице. Поднимаемся. QR-кода нет. Оглядываемся, не находим, входим в зал, спрашиваем приветливую сотрудницу о нем. Говорит, что у них такого нет. И радушно приглашает пройти. Мы в некотором недоумении спускаемся вниз. Может, в перечне объектов, которым присвоены коды, неточность? Но обнаруживаем код на входной двери в ресторан «Сопрано», расположенный на первом этаже. Коллега идентифицируется. ИИН у него система больше не запрашивает. Статус «синий» выдает. Решаем, что грамотнее все-таки было бы разместить код где-то поблизости от входной двери в холл, иначе в одно из заведений люди точно пойдут без всякой QR-идентификации.

На обратном пути коллега припомнил, что в фитнес-зале, куда он ходит и который недавно возобновил свою работу, о QR-коде никто не говорил. Большую рыбу в мелкой воде ловить не станем, нет цели кого-то подсиживать. Но первыми выводами после парочки наших визитов все-таки поделимся. Вообще-то, когда в Казахстане презентовали Ashyq, то говорили о нем как о системе безопасности для посетителей, обеспечивающей при этом бизнесу, который не работал с марта прошлого года, возможность действовать. Да еще с послаблениями, вот сейчас у нас «желтый» режим, а рестораны и боулинги с QR-кодами имеют право работать в режиме «зеленой». Пока Ashyq выглядит просто как формальность, разрешение работать.

Фото Галины КАТКОВОЙ