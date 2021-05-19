О свалке недалеко от дома № 7 по ул. Быковского, сообщила «НГ» жительница Костаная Алла ЧИПИЖКО.

Во дворе дома № 7 по ул. Быковского сразу две свалки

- Территория рядом с контейнерами просто завалена мусором, - возмущается она. - Обращались в iKomek, результата нет.

Такая же ситуация - возле магазина «Нар», за домом № 147/1 по ул. Баймагамбетова.

Мусор рядом с магазином «Нар» скапливается несколько недель

- В 20-30 метрах от контейнеров - большая свалка, - сообщил житель Костаная Василий ДЕРБУШ.

В обоих указанных читателями местах корреспонденты «НГ» увидели огромные кучи мусора рядом с контейнерами.

Свалка за домом № 83 по ул. Тауелсиздик, о которой «НГ» писала две недели назад, стала намного меньше, но часть мусора еще осталась.





Свалку во дворе дома № 83 по ул Тауелсиздик почти убрали

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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