«Свалки Костаная». Кучи рядом с контейнерами
О свалке недалеко от дома № 7 по ул. Быковского, сообщила «НГ» жительница Костаная Алла ЧИПИЖКО.
Во дворе дома № 7 по ул. Быковского сразу две свалки
- Территория рядом с контейнерами просто завалена мусором, - возмущается она. - Обращались в iKomek, результата нет.
Такая же ситуация - возле магазина «Нар», за домом № 147/1 по ул. Баймагамбетова.
Мусор рядом с магазином «Нар» скапливается несколько недель
- В 20-30 метрах от контейнеров - большая свалка, - сообщил житель Костаная Василий ДЕРБУШ.
В обоих указанных читателями местах корреспонденты «НГ» увидели огромные кучи мусора рядом с контейнерами.
Свалка за домом № 83 по ул. Тауелсиздик, о которой «НГ» писала две недели назад, стала намного меньше, но часть мусора еще осталась.
Свалку во дворе дома № 83 по ул Тауелсиздик почти убрали
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Присоединяйтесь!
Замечайте, фотографируйте незаконные свалки на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-51-51, на WhatsApp 8-747-907-57-92, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz.
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.