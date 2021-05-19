О частично открытом колодце во дворе дома № 6/1 по ул. Текстильщиков сообщила «НГ» пользовательница сайта ng.kz Ботагоз.

Ул. Текстильщиков, 6/1. Неустойчивая крышка на колодце опасна для взрослых и детей

- У нас в районе КСК, рядом с новым домом по ул. Текстильщиков, прямо рядом с детской площадкой, открыт колодец, - написала она. - Лето, дети на площадке почти круглосуточно, очень боимся за них.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели колодец, который расположен в полуметре от детской площадки. Он накрыт чугунной крышкой, рядом с ней зияет дыра, сама крышка очень неустойчивая и может перевернуться от удара.

Угол ул. Баймагамбетова - Павлова. Бетон рядом с колодцем продолжает разрушаться

Колодец на перекрестке улиц Баймагамбетова - Павлова, недалеко от рестобара Р-10, рядом с которым в бетоне образовалась дыра, остался в том же состоянии, что и две недели назад.

«НГ» также проверила открытый участок теплотрассы во дворе дома № 131 по ул. Алтынсарина, о котором мы писали две недели назад. Сейчас он хорошо закрыт.

Трубы в районе Центрального рынка работники КТЭК утеплили

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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Если вы увидели колодец без крышки, сообщите об этом в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, на WhatsApp 8-747-907-57-92, по адресу ng@ng.kz, на сайте www.ng.kz. Также можно позвонить в ГКП «КТЭК» по тел.: 57-68-63, 51-37-35, в ГКП «Костанай-Су» по тел.: 22-25-00, в РДТ АО «Казахтелеком» по тел.: 57-31-25, 57-31-26, 57-31-45 или в службу оперативного реагирования отдела ЖКХ акимата Костаная по тел. 109.

Мы опубликуем фотографию опасного места и выясним, какой коммунальной службе принадлежит колодец. Вместе мы сделаем город безопаснее!