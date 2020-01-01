У нас перекрыли поступление газа, так как не могли попасть в квартиру для обследования. Один ее хозяин умер, а новый не отзывается. Газовики сказали, что где-то утечка, так как давление по стояку слабое... Настаивали, что нужно обязательно обследовать пустующую квартиру. Но заглушить (отрезать) подачу из соседней квартиры отказались.

Мы, соседи, считаем, что дело в долге, который висит на этой квартире, поэтому и понадобился газовикам ее хозяин. Но его не могли найти, а пострадали мы все. А что мы можем? В соцсети обратились, может, хозяин откликнется. Тишина. К участковому, он послал к председателю ПКСК, который вскрывать квартиру боится, там новая металлическая дверь. Замкнутый круг.

Галина УРАЗБАЕВА, Костанай

От редакции

Корреспондент «НГ» по этому кругу тоже прошел. Ситуация-то не очень редкая, подтвердили опытные председатели ПКСК, когда срочно нужен владелец квартиры, а контактный телефон изо дня в день не отвечает. Полиция, пояснили нам в ДП, может проникнуть в частное жилье без согласия хозяев только с санкцией на обыск либо в рамках иных мероприятий, которых требует расследование, тоже санкционированных. Представитель ПКСК вообще не имеет права снимать двери, вскрывать замки и так далее, то есть посягать на чужую собственность.

Делать подобные вещи возможно только в том случае, если ситуация в запертой пустующей квартире представляет угрозу для жизни окружающих. А эту опасность в данном случае сразу же ликвидировали газовики, отключив подачу газа.

Один из адвокатов, к которому обращалась «НГ» за комментарием, посоветовал как вариант объявить человека в розыск. Но чужие люди, соседи не имеют права обращаться в полицию с таким заявлением.

- Мы попадали в подобную ситуацию, у нас даже на телевидении в «бегущую строку» не взяли объявление, что мы просим человека срочно откликнуться. Сочли это вмешательством в личную жизнь, - сказал «НГ» председатель ПКСК «Орталык» Алмат АЙДОСОВ. - Так что сейчас с соцсетями в этом плане полегче стало. Но вообще вопрос сложный, в законодательстве он как-то упущен, не регламентирован четко. Поэтому в каждом случае решается индивидуально, общих рецептов нет.

Адвокат Анна ДУДИНА добавила: когда владелец жилья объявится, соседи имеют право обратиться к нему за возмещением убытков, понесенных за время вынужденного отключения подачи газа.