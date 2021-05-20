Готовим напиток по-домашнему

Возвращаемся к теме окрошки. Я взросла на окрошке, жидкой основой которой была молочная сыворотка. Такую до сих пор и люблю. Из новаций в традиционный рецепт моей семьи я привнесла только добавление в окрошку ложечки горчицы. Однако есть масса людей, которые признают лишь окрошку на квасе. Напиток этот вообще в жару незаменимый, поэтому предлагаю простой и надежный рецепт его приготовления.

Хлебный квас - один из самых традиционных / Фото vpuzo.ru

«Бородинский» хлеб нарезать на кусочки примерно 2 на 2 см, подсушить в духовке. В кастрюлю налить 3,5-4 л воды, добавить сахар. Если квас для питья, стакан. Если на окрошку, хватит полстакана сахара. Когда вода закипит, выключить, всыпать сухарики и можно добавить какой-нибудь отдушки - мяты, базилика. Можно, конечно, и обойтись (тем более в случае с квасом окрошечным). Когда вода с сухариками остынет, добавить сухих дрожжей. На кончике чайной ложки. Лучше меньше, а, если не будет бродить, часа через четыре можно еще чуть-чуть добавить. Бродить квас должен часов 12, чтобы пена появилась сверху. Тогда его надо активно перемешать, дать гуще осесть и процедить через двойную марлю в банку, куда положить несколько изюминок, кусочек хрена. Убираем квас в холодильник на сутки. Напиток и в холоде добродит, наберет резкости.

Часть кваса, примерно пол-литра, оставляем для следующего приготовления. Добавляем его вместо дрожжей.