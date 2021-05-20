Костанайские зоны отдыха привлекают бюджетные деньги, но отталкивают горожан. Почему?

Лето пришло в Костанай уже в мае. Последнюю неделю в областном центре днем стабильно +25 градусов. Чем не погода для пеших прогулок, загара и отдыха на свежем воздухе? Вот только куда пойти? Корреспонденты «НГ» обошли костанайские зоны отдыха и посмотрели, что горожанам может предложить местная инфраструктура.

В поле нашего зрения попали четыре места: набережные в центре и в районе КЖБИ, бульвар Молодежи и новая зона отдыха вокруг озера Тарелочка в микрорайоне Аэропорт. Год назад они были закрыты для прогулок, а теперь с послаблением запретов должны наращивать свою популярность. Мы постарались оценить эти места не только с точки зрения их функционала, а также по уровню комфорта.

Новое строится, старое разрушается

Самая большая зона отдыха в Костанае - центральная набережная «Шагала». Вокруг Тобола здесь проложены прогулочные дорожки, под пешеходным мостом рыбачат рыбаки, рядом самые смелые уже открыли купальный сезон.

Плитка гранитной лестницы потрескалась и нуждается в ремонте / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Я участвовала в разработке проекта этой набережной в 2010-2011 годах, - рассказала «НГ» архитектор Наталья МЕЛЬНИК. - Планировка решена так, как и была задумана нами. Конечно, желательно сделать дорожки пошире, но у нас, как всегда, вы сами знаете, денег нет. Или не получилось... Когда только построили, здесь собиралось очень много людей. Мы ведь этой набережной хотели разгрузить центр города. У меня даже была задумка сделать возле пешеходной части велодорожку. Тем более что планировалось продолжить набережную прямо до городского пляжа.

Велосипедные дорожки здесь в октябре 2017 года обещал тогдашний аким Костаная Базыл Жакупов. Да и вообще планы были грандиозными - за 2 года построить 440 м набережной. Сейчас слева от Большого моста, если идти из Костаная в сторону Тобыла, алматинская фирма ведет строительные работы. Правда, уже построенная часть набережной разваливается на мелкие кусочки. Подводит власти гранит, за прочность которого все в том же 2017 году беспокоился уже аким области Архимед МУХАМБЕТОВ.

- Вот эта плитка насколько прочная? - спросил глава региона своих подчиненных во время рабочей поездки 11 октября 2017 года. - Надо строить по типу хороших набережных. Вот набережная Самары, я там учился, вся сделана из камня. Прочный материал, а эта плитка… Лишь бы не потрескалась на следующий год.

Надеемся, что в Самаре плитка попрочнее. По словам Натальи Мельник, на набережной «Шагала», судя по внешнему виду, использовали не чистый гранит, а бетонные плиты, покрытые гранитной крошкой. Как закономерный итог, сейчас часть плитки потрескалась и отвалилась от основания набережной.

Наталья Мельник: «Желательно, чтобы дорожки набережной были шире» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Материалы поменялись уже на стадии строительства, как всегда, не хватило денег, - говорит Мельник. - Должна быть натуральная, а не искусственная гранитная плитка. Единственное, что оставили, - это узор птички шагалы, которую вы можете видеть на заборчиках.

Проблемы с облицовкой особенно заметны на гранитной лестнице, которая должна соединять пешеходный Малый мост и пляж зоны отдыха «Ак Шанырак». По плану здесь должны были развивать пляжные футбол и волейбол, для этого даже хотели соорудить трибуну. В мае 2021 года потрескавшаяся и разбитая набережная ведет к камышам и старым полуразрушенным, никем не используемым футбольным воротам.

- С ТОО «Жаңа өмір» заключен договор по текущему содержанию территории набережной «Шагала», - комментирует ситуацию пресс-секретарь акима Костаная Самат ЖАНДИЛЬДИН. - Подрядной организацией до майских праздников произведен сбор мусора, обломков штукатурки и облицовочной плитки. Сейчас территория поддерживается, проводится очистка пешеходных дорожек и так далее. Договором оказания услуг проведение текущего ремонта не предусмотрено. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции набережной с проведением необходимых видов работ. После прохождения государственной экспертизы будет подана бюджетная заявка на выделение финансовых средств. Соответственно, работы будут определены.

Из удобств на «Шагале» только лавочки и несколько ларьков, торгующих мороженым и напитками. В этом году здесь появились проблемы с освещением, так как ни один из фонарей вечером не загорается. Нет уличного туалета, а добраться до набережной можно только на личном транспорте. Хотя поставить здесь автобусную остановку тоже было в планах проектировщиков. Не удивительно, что местные торговцы и кассиры проката катамаранов с сожалением констатируют: с каждым годом набережную посещают все меньше и меньше людей.

- Прибрежную зону необходимо чистить, - добавляет Наталья Мельник. - Хочу обратить ваше внимание на одну тенденцию: раньше наши институты выигрывали тендеры и полностью занимались проектом. Сейчас некоторые проекты выигрывают фирмы из других регионов. Ну что они могут? Допустим, генплан благоустройства делает фирма из Шымкента, а наш институт «Кустанайдорпроект», допустим, получает сети. Мы оба делаем свои замеры и они у нас отличаются. Когда начинают строить, канализационный коллектор оказывается в центре микрорайона.

«Шагала» осталась без деревьев, потому что из-под земли часто вытекает вода и размывает корни, часть газона превращается в мокрое болото. Не высадили в этом году пока даже цветы.

Попасть с одной стороны набережной на другую можно по тропинке под мостом / Фото Георгия ГОВОРОВА

Новая часть набережной соединяется со старой в районе Большого моста лестницей-времянкой и протоптанной под мостом тропинкой.

Набережная рассчитана в основном для прогулок, проведения концертов и занятий спортом. Никаких аттракционов или других развлечений, которые бы завлекали горожан, здесь нет. Так что гулять здесь будут в основном очень высокомотивированные в здоровом образе жизни люди.

На новом участке «Шагалы» трудятся десятки рабочих и пара единиц спецтехники / Фото Георгия ГОВОРОВА

Получается, что на уже построенную набережную придется вновь тратить новые миллионы, чтобы заменить плитку и наладить систему подземных коммуникаций. Впрочем, это касается не только «Шагалы».

Смотреть под ноги!

Набережная по улице Гашека и парк 25-летия независимости существуют уже седьмой год. Не очень быстрыми темпами, но эта территория начинает приобретать более-менее законченный вид. По мере обустройства ставшей популярной зоны отдыха все больше горожан стали проводить здесь свободное время, находя приемлемые для себя развлечения.

В парке 25-летия Независимости лестницы разрушаются не первый год / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Есть спортивные и детские площадки, которые не пустуют в хорошую погоду, два корта для командных игр. До наступления карантинных ограничений в амфитеатре устраивались концерты, а вокруг били фонтаны. Точек питания столько, что голодным остаться невозможно (при наличии денег, разумеется).

Жарким летом здесь можно поплавать в Тоболе без всяких технических приспособлений, чем, впрочем, здесь всегда занимались горожане, еще когда территория была «дикой». Можно рассекать водную гладь на катамаране или катере. В хорошую погоду, когда вода теплая, плавсредства не остаются невостребованными.

Парк 25-летия Независимости. В жаркую погоду водный транспорт всегда востребован / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

На суше предлагаемых развлечений больше и их востребованность чуть меньше зависит от погодных условий. Ведь кататься на велосипеде или самокате можно и в прохладные дни. Если нет своего двухколесного транспорта, его можно взять напрокат, с этим проблем в парке нет. В прокате много трехколесных велотрайков, на которых невозможно упасть и травмироваться, а удовольствия от катания по замкнутой двухкилометровой трассе с плавными перепадами рельефа немало. Эта же асфальтовая трасса используется и для катания на роликовых конька и лыжероллерах. Сама трасса не имеет столь крутых поворотов и подъемов, которые могли бы считаться опасными. Единственный трагический случай произошел в 2020 году не на самой велотрассе, а неподалеку. Тогда женщина погибла на очень крутом спуске от ул. Гашека в сторону базы отдыха «Мохито». Теперь там стоит знак, запрещающий спуск на велосипеде, но такие моменты должны предусматриваться при проектировании подобных объектов. Не предусмотрели. Не рассчитали правильно крутизну склона, да внизу еще и парковку автомобилей воткнули: не упадешь, так в машины врежешься. Тем более что на том самом спуске покрытие не асфальтовое, а из брусчатки, которая в Костанае ненадежна.

На опасном спуске теперь запрещен проезд на велосипеде (набережная по ул. Гашека) / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

О брусчатке в парке 25-летия Независимости стоит сказать отдельно. Местами она проваливается, образуя ощутимые вмятины, а местами и вовсе дорожки разваливаются. Понятно, что грунт после укладки брусчатки проседал, ведь все это отдыхательное царство расположено на склонах. Но уже не первый год эти изъяны портят внешний вид парка и мешают передвижению, пора бы и отремонтировать. На тротуаре вдоль набережной брусчатка местами распадается на мелкую крошку, и чем ближе к мосту, тем больше. И что характерно - крошатся серые бруски, а розовые остаются целыми. Но, независимо от цвета, разрушенные фрагменты досаждают пешеходам.

То же самое - лестницы. Найти совершенно целую, без провалов и крошащихся ступеней, невозможно. Проектировал лестницы человек, имеющий слабое представление о том, каким должно быть соотношение высоты подступенка и глубины проступи. И если для здорового человека это мало заметно, то для пожилого, да еще с больными ногами, такие ступени крайне неудобны, а то и травмоопасны. Теперь вряд ли кто будет исправлять огрехи проектирования, слишком уж затратно делать новые лестницы. Так что посетители парка ждут, когда сделают качественный ремонт имеющихся.

Парк 25-летия Независимости. В прокате, кроме велосипедов и самокатов, есть велотрайки / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

С озеленением в парке получилось не сразу. Рощицу серебристого лоха, к которой по весне стремились жители района КЖБИ, чтобы насладиться медовым ароматом цветов этих деревьев, бездумно вырубили. Явно проектировщики, ответственные за эту часть парка, не были на месте никогда, а видели локацию только на бумаге. Другого объяснения найти нельзя. Ведь надо совсем не иметь головы, чтобы уничтожить имеющуюся природную красоту и пытаться заменить ее искусственными чахлыми посадками с сомнительной приживаемостью. Неоднократно на территории парка высаживались деревья, которые благополучно засыхали. Бравурные отчеты о какой-нибудь очередной акции по высадке регулярно появлялись в СМИ и соцсетях. Только толку поначалу было мало. Но понемногу авральность уступила место старательности, высаживать деревья и кустарники стали тщательнее, а уход за ними в виде полива осуществлялся регулярно. Благодаря этому парк 25-летия Независимости стал зеленеть. Пока прижившиеся деревца молоды и имеют небольшие размеры, но они вырастут и начнут давать тень, которой так не хватает в знойные летние дни. Сейчас же все лавочки - на солнцепеке.

Деревья в парке 25-летия Независимости приживаются, но посажены унылыми рядами / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Кстати, на том самом месте, где располагалась вырубленная рощица лоха, пусто. Вокруг посажено много деревьев и они прижились, но разве нельзя было посадить их вокруг сохраненной рощи? И, конечно, все посадки сделаны одним «железобетонным» способом - квадратно-гнездовым. Неужели нельзя сажать группами, ведь унылые ряды - это убого! При всех затратах в развитие этой зоны отдыха на ландшафтного архитектора денег не нашлось? Нашлись же деньги на никому не нужный надземный переход.

Остановка на набережной по Гашека есть, а автобусов нет / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Когда создавалась набережная, костанайцам обещали, что сюда будет ходить автобус. Даже остановку сделали с парковочным «карманом» и крепким павильончиком, вмещающим две лавочки. Вот только автобус здесь так и не ходит. А, судя по запаху, павильончик, как у нас водится, используется народом совсем для других целей. Хотя на «Яндекс-карте» он указан как остановка общественного транспорта, а не общественный туалет. Точно такая же остановка оборудована на противоположной стороне дороги. Когда сюда автобус будет привозить жителей других районов города, большой вопрос.

Вокруг «Тарелочки»

Самая новая зона отдыха расположена в микрорайоне Аэропорт. Благоустройством береговой зоны озера, которое костанайцы называют Тарелочкой, занялись летом 2021 года. По своей сути, это большая детская площадка для близлежащих домов. Здесь очень много качелей, лавочек для мам, есть где прогуляться с коляской.

На выстроенном вглубь озера пирсе со смотровой площадкой любят фотографироваться отдыхающие. Здесь уже обосновались ларьки и работает прокат велотрайков.

Но отдыхают здесь в основном только вечерами. Территорию еще предстоит облагородить, высадить деревья. Иначе посетители рискуют сгореть под пекущим солнцем, так как никаких навесов или самого маленького тенька здесь нет.

Для молодежи и не только

За тенью костанайцам лучше идти на бульвар Молодежи. Здесь не вырубленные и по большей части некронированные (пока) деревья отлично справляются со своей ролью.

Беседки бульвара Молодежи привлекают пенсионеров / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Здесь удобно, поэтому мы по несколько раз в день можем собраться в одной из беседок, - поделился с «НГ» на бульваре Молодежи пенсионер Шакиржан АМРЕНОВ. - Здесь всегда очень много людей. Много молодежи и мам с детьми. Мы друг другу не мешаем, так как места пока достаточно и всегда можно найти тихий и свободный уголок. Единственная проблема - общественного туалета не хватает, приходится часто бегать домой.

Туалет на бульваре есть, но, по словам вахтерши, открылся он только 18 мая после длительного перерыва, связанного с поломкой труб. Туалет бесплатный, работает с 10 до 18 часов. Найти его достаточно сложно - входная дверь смотрит на проезжую часть, а не на бульвар, а никаких указателей вокруг нет.

- Наша компания ТОО «Сотрудничество-2» занимается благоустройством бульвара Молодежи, - рассказал директор ТОО Вячеслав КУЛЕШОВ. - Мы здесь убираем, газон поливаем и стрижем. Мы же занимаемся косметическим ремонтом сооружений бульвара, таких как центральная арка. К этим работам планируем приступить на следующей неделе. Очень много люди ломают тренажеры, ломают и ручки в туалетных кабинках. Мы ремонтируем по мере сил.

14-летний Арыслан приходит на бульвар, чтобы покататься на скейтборде.

Фонтаны пока стоят без дела. Когда их включат, неизвестно / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Площадка нормальная, чуть побитая, но кататься можно, - говорит подросток. - Из минусов могу назвать только неработающие фонтаны и обильное количество комарья.

Для молодежи на бульваре среди деревьев стоят сразу две спортивные площадки. Их делят между собой любители футбола, баскетбола и просто любители полежать на искусственном газоне. В отличие от центрального сквера, на бульваре Молодежи отдых продуман, разбит на зоны и, что немаловажно, бесплатен.

Получается, что костанайцам приходится каждый раз выбирать между отдыхом на берегу под палящим солнцем или в теньке, но далеко от воды. И качество благоустройства напрямую зависит от добросовестности конкретного подрядчика.

- Благоустройство в городе решается кусками, - резюмирует архитектор Наталья Мельник. - Не хватает какой-то единой системы. Сейчас проектируют улицу, но надо думать наперед - о всем квартале.

Зоны отдыха в основном привлекают только жителей окрестных домов или горожан на автомобилях. Сложно назвать такой подход комфортной городской средой. Зато местом, где можно разыграть очередной тендер на реконструкцию, можно.