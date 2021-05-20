Попробуйте новый холодный суп

Май как шарахнул жарой, так все сразу заговорили об окрошке. А лето-то еще все впереди. Надоест, пожалуй, одной окрошкой питаться. Тем более что холодных супов на свете множество. Одних испанских не перечесть. Рецепты есть и простые, и посложнее. Предлагаю опробовать холодный суп из огурцов.

Огуречный суп хорошо освежает в жару / Фото receptikulinarov.ru

Из грунтовых он, конечно, вкуснее. Но и из тех, что продают сейчас, поверьте, тоже очень ничего. Они такие нежные, семечек в них немного, а если есть, то маленькие и мягкие, прекрасно бленедером разбиваются в пух и прах.

В этом супе присутствует не очень обычное для нас дополнение - зеленый горошек. Нужно брать замороженный и реально молоденький. Сейчас выбор есть, надо определиться. Я грешным делом как-то попробовала добавить консервированный. Не то, граждане, совсем не то, хотя замороженный горошек всегда надо варить в воде с добавлением не только соли, но и сахара.

Что еще требуется? Сметана, несладкий йогурт, немного сливочного сыра, зелень, укропчик, в частности. Очень желательна мята. У меня на садовом участке она уже вовсю лезет. У кого нет, ищите в магазине. Мята прекрасно оттеняет свежий вкус огурцов. Если не найдете пока, пробуйте без нее, но летом обязательно обеспечьте весь комплект ингредиентов.

Дальше все просто. Размораживаем в холодной воде зеленый горошек. За 10 минут. Отвариваем его 3-4 минуты в воде с солью и сахаром, охлаждаем в очень холодной воде. С огурцов овощечисткой снимаем тоненько кожурку. Режем, загружаем в блендер. Туда же отправляем все, перечисленное выше, листочки мяты в том числе. С горошком история следующая: его можно протереть через жесткое сито, тогда у вас в супе не будет даже грамма кожурок. Если вы не настолько тонкий гурман, чтобы они смущали ваш вкус, кидайте горошек в блендер. Туда же немного соли.

Да, еще нужна холодная кипяченая вода. Дело в том, что сметана и йогурт бывают разной густоты, да еще сливочный сыр добавляется, чтобы придать супу шелковистую консистенцию. В итоге он может быть густоват, так что придется немного развести его водой.

И хорошо охладить. Тогда вы его оцените в полной мере. За счет горошка он получается, кстати, достаточно сытным. По вкусу можно добавлять оливковое масло. Я обхожусь без него.

Ингредиенты

500 г огурцов, 200 г горошка, 100 мл несладкого йогурта, 150 г сметаны минимальной жирности, 150 г любого сливочного сыра, 2-3 веточки укропа, 7-8 листиков мяты.