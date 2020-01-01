Что думают костанайские аграрии о моратории на продажу земель сельхозназначения

13 мая глава государства подписал закон, который запрещает продажу земель сельхозназначения иностранцам и компаниям с иностранным участием, а также аренду ими этих угодий. Таким образом, решен вопрос, который в 2016 году спровоцировал в Казахстане митинги протеста, а также привел к введению моратория на продажу сельхозземель и гражданам страны. Мораторий продлен сейчас еще на пять лет. Так что купить себе земли этой категории казахстанцам пока нельзя. А хочется? Есть смысл покупать? Такие вопросы «НГ» задала костанайским аграриям.

Появится реальный рынок

Все-таки частная собственность на основные фонды и средства производства - основа рыночных отношений. Сегодня же подавляющая часть используемых бизнесом сельхозугодий находится в долгосрочной аренде. Даже у очень крупных хозяйств и у очень состоятельных предпринимателей.

В Казахстане земли сельхозназначения нельзя продавать ни чужим, ни своим

Ответы о собственности на землю существенно разнились. Приводим самые характерные.

- Я за то, чтобы в Казахстане можно было купить землю. Когда ничье или общее становится твоим собственным, когда за него деньги заплачены, отношение другое, - считает директор федоровского ТОО «Турар» Кайрат ОСПАНОВ, - примером может служить массовая приватизация жилья. Когда люди стали собственниками квартир, они взялись и двери в подъездах утеплять, и новые ставить с кодовыми замками, захотели ремонта крыши добиться и так далее. Жилой фонд стал сохраннее. С землей, по-моему, все так же. Собственник бережнее к ней отнесется, будет думать о сохранении плодородия, повышать эффективность использования. Кроме того, возникнет реальный земельный рынок. Банки смогут нормально брать земли в залог. Ведь сейчас-то закладывают право аренды, а это «кривые» схемы. Собственность на землю - гарантия не только стабильности сельскохозяйственного предприятия, но и его развития. Я ставлю ферму стоимостью в несколько тысяч долларов, а если завтра что-нибудь кардинально изменится в правилах землепользования и меня это не устроит, как быть? Вообще, я сам хочу решать, что строить на своей земле - ферму, птицефабрику, свинокомплекс. Наконец, земля в собственности - это надежно для пополнения бюджета за счет налогообложения. Я считаю, что продавать ее надо недорого, чтобы была реальная возможность купить, а вот ставка налога может быть достаточно высока. Это выгодно бюджету, вообще государству еще и с той точки зрения, что отпадает вопрос заброшенных сельхозугодий, неэффективного использования земель сельхозназначения. Кому охота постоянно зря платить за то, что не дает дохода.

Нет принципиальной разницы

- Собственность на землю не рецепт от всех болезней. Я считаю, что долгосрочная аренда - вполне нормальный механизм управления земельными угодьями, лишь бы исполнялись все законодательные требования к нему, - высказал свое мнение руководитель мендыкаринского АО «Заря» Александр КЛИМКО. - Земля не любит частой смены хозяев. А она, смена, возможна и при временном землепользовании, и при владении собственным участком. Захотел и продал. Или захотел и отдал в пользование. Это ж тоже возможно. Скупка земель, спекуляции. Хозяин земли вполне может уехать и жить где-то на проценты. Та же аренда, только в профиль. И арендодатель - не государство. Не вижу принципиальной разницы. Захотел - оставил земельные угодья в наследство ребенку, а у него душа не лежит заниматься сельским хозяйством, и пойдут поля по рукам, а это ресурс особый. Я не говорю, что частная собственность на землю вообще должна быть под запретом. Возможно, и сейчас она оправдана для овощеводов, для небольших участков. Но, с другой стороны, я бы в условиях действующей аренды усилил ответственность за неэффективное использование сельхозугодий, за деградацию земель, снижение плодородия. Упростил бы механизм изъятия. Нас не будет, а земля останется. И какой останется, от нас зависит. Что касается кредитов под залог земли, то у меня свой взгляд на это. Я никогда не плачу по возможностям взять кредит. Оглянитесь - и вы увидите, что самые успешные хозяйства в костанайском агробизнесе от кредитов не зависят, не берут их. На старте бизнеса для начинающих они еще как-то оправданы, а потом - нет. Поэтому земля в качестве залога - для меня тема неактуальная.

Дело десятое

- Земельный кодекс - один из основных законов, нормы которого волнуют сельхозтоваропроизводителей. Мы между собой активно их обсуждаем. Честно, нас не очень волнует запрет на продажу земли иностранцам. И то, что отечественным СХТП запретили еще на пять лет продажу, тоже не очень тревожит, - признался предприниматель, заместитель председателя Костанайского филиала партии «Ауыл» Владимир ДРАНЧУК, - была ведь раньше в Казахстане продажа разрешена, никто не кинулся скупать земли. И купля-продажа земель сейчас - десятое дело. Гораздо больше нас интересует, как сегодня право землепользования будет переходить от одного землепользователя к другому. Ведь так или иначе, но мы закладываем его в банки. Это реальность. А в случае неисполнения обязательств банк должен продавать право землепользования. Как это будет происходить? Механизма нет. Предлагали узаконить куплю-продажу права землепользования, потому что на рынке де-факто эти сделки происходят. Идут полным ходом. Крупные компании с громадными земельными ресурсами меняют хозяев, как им переходит право распоряжения землей, непонятно, все непрозрачно. Это один из важнейших вопросов. Второй - создано агентство по рациональному использованию земель. Вот это как раз волнует, как будет определяться, рационально ты используешь землю или нет, как будет определяться плодородие по содержанию азота, фосфора, калия. Это очень спорные вещи. И создание этого агентства видится созданием инструмента для рейдерского захвата хорошей земли либо орудие против товаропроизводителя, который будет неугоден. Всегда можно назначить ему мониторинг рациональности использования угодий. А попасть можно легко. Даже аккуратно внося минеральные удобрения по норме при посеве либо в пары, ты не застрахован от обвинений в снижении плодородия. Ты вносишь удобрения на летний период развития растений. Но чем больше урожай, тем больше вынос питательных веществ. Это закон плодородия. Можно приехать к тебе осенью, когда ты получил хороший урожай, взять образцы, в которых, естественно, будет ниже нормы того же азота, фосфора, и говорить о нерациональном использовании земли, а значит, о непродлении аренды, изъятии земель, возмещении ущерба.

Еще целый пакет

Судя по разноголосице во мнениях, когда пять лет спустя вновь придется решать вопрос о возможности покупать земли сельхозназначения, он все еще будет дискуссионым. При этом работа на землях сельхозназначения продолжается, и меняющиеся условия игры диктует государство - арендодатель. Аграриям важно знать, что с 7 мая на портале «Открытые НПА» Министерство сельского хозяйства разместило проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательный акты РК по вопросам развития земельных отношений». Это целый пакет поправок, которые родились после недавних заседаний государственной земельной комиссии.

Кстати, в продолжение темы президентского запрета на продажу земли иностранцам предлагается, например, норма «при заключении брака между гражданами РК и иностранными гражданами право собственности или землепользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения подлежит отчуждению».

Заметно конкретизированы в проекте нормы, касающиеся пастбищных угодий.

Предлагается несколько существенных изменений в порядок предоставления права землепользования. В их числе новый пункт, которого раньше не было в Земельном кодексе и которым должны будут регламентироваться предельные размеры земельных участков, выставляемых на конкурс для арендаторов.

Еще предложено ввести дополнительный критерий при определении победителя конкурса - «лица, проживающие в данном городе, поселке, селе не менее пяти лет пользуются преимущественным правом получения земельного участка путем причисления дополнительных баллов к их конкурсным предложениям».

Минимум три недели проект должен висеть на указанном сайте, чтобы люди имели возможность с ним ознакомиться и его обсудить. Единственное - время для аграриев не очень удачное, посевная набирает обороты в зерносеющих областях, не до копания в Интернете. Но все же на законопроект следует обратить внимание. В нем есть очень существенные вещи.

Фото Игоря НИДЕРЕРА