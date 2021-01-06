Конкурс для женщин, владеющих искусством управления

В нашем традиционном конкурсе могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать. Если вы чувствуете себя на наших дорогах как рыба в воде, то этот конкурс для вас. Подать заявку можно по адресу ngkonkurs@gmail.com, а также по тел.: 53-51-51, 53-69-95.

Победительниц конкурса ждут призы: сертификаты на покупку запасных частей, аксессуаров и ремонт на 50 000, 30 000 и 20 000 тенге от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО (пр. Назарбаева, 34, тел. 74-90-74, ул. Карбышева, 34) и 3 сертификата на месяц тренировок в фитнес-клубе FitnessBlitz (пр. Назарбаева, 193/1, ТРЦ «Kostanay Plaza», 2 этаж, 8-701-052-99-00).

Участница № 20 - Алина ЗВЕЗДИНА, студентка.

Стаж вождения: 6 месяцев. Марка автомобиля: Opel Vectra B. Год выпуска: 1998. Цвет: серебристый металлик. Объем двигателя: 2 л.

О своем автомобиле Алина мечтала с детства

Алине с детства очень нравились машины и все, что с ними связано.

- Когда мне исполнилось 18 лет, я пошла учиться в автошколу, - рассказала наша участница. - После того как я отучилась, родители подарили машину, теперь большую часть времени я провожу за рулем.

Алина Звездина: «Теперь большую часть времени я провожу за рулем»

Поначалу было страшно выезжать в город, но Алина быстро привыкла, а теперь уже освоилась и ездит более уверенно.

- Машину купили не совсем новую, так как думаем, что она - на первое время, - говорит Алина. - Учиться на ней было самое то. Свою машину я ласково называю «ласточкой», потому что она такая же резвая и небольшая.

Самым дальним населенным пунктом, куда девушка выезжала на своей «ласточке» из Костаная, было село Денисовка, где живут родственники Алины.

Свой автомобиль Алина ласково называет «ласточкой», он такой же резвый и небольшой

Фото Андрея СКИБЫ

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 20 Алину Звездину в stories аккаунта Instagram @ng.kz_с 11.00 субботы, 22 мая, до 11.00 воскресенья, 23 мая. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 20 мая, до 10.00 понедельника, 24 мая. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 19 Галины Бойко поступил 431 голос в Instagram.