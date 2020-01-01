Куда пойти с 20 по 26 мая
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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22 мая,
17.00
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«Старик и море», Э. Хемигуэй, драма
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23 мая,
17.00
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«Старик и море», Э. Хемигуэй, драма
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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21 мая,
18.30
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«Айна ғұмыр», Р. Отарбаев, трагедия
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23 мая,
17.00
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«Боздаған бойдақтар», Е. Төлеубай, комедия
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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20 мая,
18.00
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«Плаха», Ч. Айтматов, драма
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21 мая,
18.30
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«Ходят слухи», М. Зуев, комедия
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22 мая,
12.00
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«Вредная девчонка», по мотивам сказок
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22 мая,
17.00
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«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма
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23 мая,
12.00
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«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
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23 мая,
17.00
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«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма
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26 мая,
18.00
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«Ходят слухи», М. Зуев, комедия
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27 мая,
18.00
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«Федра», Ж. Расин, трагедия
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Выставка работ учеников и преподавателей частной художественной школы имени Л. И. Русина «Город в городе»
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В течение месяца
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Выставка работ преподавателей Костанайского строительного колледжа «Энергия творчества»
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