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Куда пойти с 20 по 26 мая

Потехе - час!

Заведение

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Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

22 мая,

17.00

«Старик и море», Э. Хемигуэй, драма

23 мая,

17.00

«Старик и море», Э. Хемигуэй, драма

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

21 мая,

18.30

«Айна ғұмыр», Р. Отарбаев, трагедия

23 мая,

17.00

«Боздаған бойдақтар», Е. Төлеубай, комедия

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

20 мая,

18.00

«Плаха», Ч. Айтматов, драма

21 мая,

18.30

«Ходят слухи», М. Зуев, комедия

22 мая,

12.00

«Вредная девчонка», по мотивам сказок

22 мая,

17.00

«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма

23 мая,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

23 мая,

17.00

«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма

26 мая,

18.00

«Ходят слухи», М. Зуев, комедия

27 мая,

18.00

«Федра», Ж. Расин, трагедия

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка работ учеников и преподавателей частной художественной школы имени Л. И. Русина «Город в городе»

В течение месяца

Выставка работ преподавателей Костанайского строительного колледжа «Энергия творчества»