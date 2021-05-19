Приют для жертв бытового насилия вновь открыли в Костанае. Поможет ли это женщинам и их детям?

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев в марте 2021 года признал: «Единственный вид преступлений, который пошел в рост в период пандемии, - это преступления в сфере бытового насилия». По его словам, условия изоляции и злоупотребление спиртными напитками привели к тому, что 80% преступлений в стране совершаются в собственных квартирах. Государство намерено с помощью общественников помогать жертвам семейно-бытового насилия. Как работает этот план в Костанае, в репортаже «НГ».

На что хватает госзаказа?

В начале 2021 года в Костанае открылись два приюта: для жертв торговли людьми и для жертв семейно-бытового насилия (СБН). Причем для второй категории мест недостаточно.

Женщины в приюте сами убирают и готовят / Фото Георгия ГОВОРОВА

- На данный момент у нас проживают совместно женщины и их дети, всего - 31 человек, хотя наш приют рассчитан на 20 жертв бытового насилия, - рассказала «НГ» директор приюта Костанайского филиала ОО «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью (КМПА)» Нина КОСЮК. - При этом к нам постоянно приходят новые и новые женщины. Мы нескольким уже были вынуждены отказать в помощи. Для нашей области проблема жертв СБН, как оказалось, стоит очень остро. Самый яркий пример - женщина из Аулиеколя, которую вытащили из колодца зарезанную. Таких случаев, когда женщины в той или иной степени становятся жертвами насилия, очень и очень много.

Приюты - практика не новая. Такой проект уже реализовали в 2018 году, но потом свернули. В 2019 году у государства не нашлось на это денег, в 2020-м средства были, но из-за карантина приют фактически не работал. Вновь открыли в 2021-м, но количество мест в нем нужно увеличить в 2,5 раза.

Нина Косюк: «Необходимо отдельное здание под приют» / Фото из архива «НГ»

- Неправительственная организация имеет возможность снять только коттедж, - отмечает Косюк. - И то на аренду мы тратим около полумиллиона тенге в месяц, это очень большие деньги. Костанайской области необходимо отдельное здание под приют. При этом здание должно быть специфическим, похожим на общежитие, где каждая семья сможет иметь свою комнату, сможет закрыться в определенное время. А такого здания в городе даже близко нет. Вы понимаете, что к нам попадают не только жертвы бытового насилия, у нас есть подопечные, ущемленные экономически, которых просто, как ненужную вещь, выкинули на улицу бывшие мужья. Некоторым женщинам нужна юридическая помощь в восстановлении документов или представительстве в судах с обидчиком. Мы их одеваем, кормим, помогаем восстановить психологическое состояние. Мы предоставляем комплекс услуг, но этого комплекса на данный момент все равно недостаточно.

Работает телефон доверия 53-22-25, по которому жертвы насилия могут обратиться за помощью к общественникам. Правда, линия не круглосуточная, дозвониться можно только днем.

Государство оплачивает аренду, одежду и питание для жертв, на одного человека в день - 5 278 тенге, а также зарплату 11 сотрудников приюта. Общественники готовы принимать от горожан детские игрушки и одежду, принести их можно в офис ассоциации по ул. 5 Апреля, 67.

- К нам вместе с мамой попал один ребенок, он первым делом выбрал себе мягкую игрушку и рюкзачок в виде игрушки, - вспоминает Нина Борисовна. - Взял этот рюкзачок, обнял игрушку и целую неделю, даже во время еды, не отпускал своего плюшевого друга. То есть у нас есть дети, которые вообще никогда не видели игрушек! Впереди - лето, и мы, как неправительственная организация, делаем все, что зависит от нас, по стандарту. Но элементарные моменты детского отдыха нам пока недоступны. Нам нужны игрушки, очень нужны ролики и велосипеды, чтобы дети были чем-то заняты. Мы сейчас во дворе делаем песочницу. Нам помогли собрать книжки. Я сразу могу сказать: даже если на следующий год не мы будем выполнять госсоцзаказ и помогать жертвам бытового насилия, мы обязательно все передадим новой организации. Мы понимаем, что эта работа для города необходима и ее нельзя сворачивать.

«Бьет - не значит любит»

Нина Косюк описывает портрет жертв бытового насилия примерно так: это женщины с двумя и более детьми, некоторые не имеют рабочей специальности или высшего образования, чаще всего зависимы от мужчины или находятся в декретном отпуске. Часто жертвами становятся женщины в повторном браке.

Психолог Ольга Раабе помогает детям и женщинам выйти из стресса через трудотерапию и творчество / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Почти все поступающие к нам женщины находятся в сильном стрессе, - отмечает психолог приюта Ольга РААБЕ. - Мы помогаем сначала побороть стресс. Часто просто выслушиваем их. Потом уже присматриваемся к ним и персонально определяем необходимую помощь. Стараемся общаться с ними так, чтобы они не чувствовали давления на себя. У нас есть трудотерапия: мамы высаживают во дворе цветы, картошку и помидоры, потом вместе готовим. Я во всем принимаю участие. Женщинам очень нравится релакс-терапия.

Многие обитатели приюта здесь уже несколько месяцев и постепенно возвращаются к нормальной жизни. Все говорят, что усвоили главный урок: терпеть насилие нельзя!

- У меня была семья, двое детей, но глава семьи пьет, что сопровождается криками, рукоприкладством, его не останавливали даже дети, - рассказала свою историю обитательница приюта Ася. - Только мои уходы из дома, когда я пережидала у подруг, приводили его в чувство. Я пыталась его простить, ведь у нас 10 лет брака и дети. Была надежда, что семья важнее друзей и алкоголя. Когда он сильно напугал своим поведением моего сына, который и так не совсем здоров, я обратилась за помощью. Было это 4 месяца назад. Здесь меня защитили, дети наконец-то спят спокойно. Официально я работаю бухгалтером, но пока в декрете по уходу за ребенком.

Ася вспоминает, как вместе с другими мамами организовала для детей Масленицу, как с детьми ходила в парк. Ее дети хотят увидеть папу, но возвращаться домой боятся.

- Однажды сожитель выгнал меня, сына и дочь на улицу. Идти нам было некуда, в школе помогли, и через департамент полиции мы попали в этот приют, - добавляет обитательница приюта Ольга. - Дома гражданский муж выпивал, трепал мозги, не давал спать по ночам, оскорблял. А здесь я вновь смогла почувствовать себя в безопасности. В приюте я уже третий месяц. Пока я в декрете, смотрю за ребенком, чуть позже планирую вновь выйти на работу. Здесь я убираю, помогаю на огороде. Недавно сажала картошку.

Психологи работают не только с Ольгой, но и с ее супругом. Как считает Нина Косюк, сам мужчина не изменится, но с помощью психолога это возможно.

- Мужчины сами приходят ко мне и просят поработать с ними, чтобы исправиться, чтобы вернуть семью, - отмечает Нина Борисовна. - Ситуации всегда разные. Очень часто агрессия идет под воздействием алкоголя или наркотиков. С последним вариантом мы ничем не можем помочь, потому что там сильнейшая деградация личности. С алкоголиками проще: мы рекомендуем закодироваться. В работе с женщинами мы в первую очередь стараемся изменить жизненный сценарий. Часто в их мировоззрении папа, бьющий маму, не был неприемлемым. Наши психологи показывают, что нельзя терпеть агрессию, перефразируя известную поговорку «Бьет - не значит любит». Когда женщина меняет свой жизненный сценарий, мужчина тоже меняется, он уже не может просто ударить по лицу. Другой вопрос, сколько потребуется времени. Этот процесс может занять день, а может растянуться на полгода. Есть, правда, такие, кто никак не меняется.

Игрушек для активного отдыха в приюте детям не хватает / Фото Георгия ГОВОРОВА

Первым и самым важным шагом должно быть осознание того, что мужчина в любом случае повторит насилие, даже если он принес извинения. Постепенно промежуток между избиениями будет сокращаться, а их сила возрастать. Если женщина осознает свое положение, ей нужно обратиться за помощью к родственникам, подругам, полиции или общественникам.

- Полиция нам идет на встречу, у нас есть взаимопонимание, полицейские спасают женщин и помогают работать с жертвами, - говорит Нина Косюк. - Но очень часто участковые на местах не хотят работать с семейно-бытовым насилием, потому что зачастую женщина не пишет заявление или забирает его потом, это головная боль для правоохранителей. То ли она будет идти до конца, то ли нет... В нашей области есть ставки инспекторов по защите женщин от насилия. И эти инспекторы - именно женщины, которые понимают жертв лучше, чем их коллеги мужского пола.

Госсоцзаказ, который сейчас выполняет Нина Косюк, ограничен сроком в один год. В декабре встанет вопрос, что дальше делать с приютом и кто будет оказывать помощь жертвам. Общественники рады увеличить срок до трех лет, но законодательство это не позволяет.