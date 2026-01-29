Атакованные вблизи объектов КТК танкеры не относились к "теневому флоту", заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов, передает Sputnik Казахстан.

Фото: cpc.ru

"Они были с включенными транспондерами. Их названия читались, и их было легко идентифицировать. То есть данные танкеры не принадлежали никакой, скажем так, серой флотилии", - добавил глава Минэнерго.

На КТК страна потеряла порядка 3,8 млн тонн экспорта нефти, заявил Аккенженов. При этом планы на 2025 годы перевыполнены, отметил министр. Сейчас ведомство подводит результаты по добыче сырья.

Удары по суднам не повлияли на отгрузку, но отразились на вопросах увеличения стоимости страховки, сказал министр. Он также добавил, что через месяц из ОАЭ доставят два новых выносных причала для Каспийского трубопроводного консорциума.

"Мы заказали новые 2 ВПУ в Арабских Эмиратах. Они уже изготовлены. Сроки доставки порядка 30 дней. Сейчас идет решение вопроса о погрузки их на корабли и отправки в Казахстан. Они должны прибыть через 30 дней. Далее будет проводиться работы по их монтажу и демонтажу других ВПУ - у порядка 40 дней. Вот в целом 70 дней у нас уйдёт на установку ВПУ", - сказал Аккенженов.

КТК регулярно оказывается под ударом с 2025 года. В январе 2026 беспилотные летательные аппараты атаковали танкеры с казахстанской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

Утром 29 ноября 2025 в результате атаки катеров без экипажа выносное причальное устройство получило значительные повреждения. Удар БПЛА произошёл и в ночь на 25 ноября.

24 сентября 2025 года дрон повредил городской офис морского терминала в Новороссийске. 17 февраля атака семи БПЛА вывела из строя НПС "Кропоткинская" – один из ключевых объектов нефтетранспортной системы.