Министерство энергетики Казахстана подтвердило информацию об инцидентах 13 января 2026 года в акватории Чёрного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской экспортной нефти, передает Informburo.kz.

Дочерняя компания "КазМунайГаз" – ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" – наняла судно Matilda для перевозки нефти. Загрузить танкер на терминале КТК должны были 18 января. Однако вчера, 13 января, судно подверглось ударам беспилотников.

"В результате атаки произошёл взрыв без последующего горения. Пострадавших среди экипажа нет. По предварительной оценке, судно остаётся мореходным, признаков серьёзных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявили. Ведётся оценка ущерба", – говорится в сообщении "КазМунайГаза".

Ещё один танкер Delta Harmony под флагом Либерии – также подвергся атаке БПЛА, находясь в режиме ожидания погрузки.

"В результате инцидента произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших среди членов экипажа нет. По данным оперативного штаба, на момент происшествия погрузка нефти на судно ещё не производилась, грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерба экспортным ресурсам Казахстана не нанесено", – отметили в Минэнерго.

Министерство энергетики в оперативном режиме координирует действия с национальным оператором "КазМунайГаз", администрацией консорциума и судовладельцами для обеспечения безопасности логистических цепочек и бесперебойности экспортных поставок.

КТК не впервые оказывается под ударом. Утром 29 ноября 2025 года в результате атаки катеров без экипажа выносное причальное устройство получило значительные повреждения. Удар БПЛА произошёл и в ночь на 25 ноября. В пресс-службе КТК тогда сообщали, что пострадавших нет.

24 сентября 2025 года дрон повредил городской офис морского терминала в Новороссийске. 17 февраля атака семи БПЛА вывела из строя НПС "Кропоткинская" – один из ключевых объектов нефтетранспортной системы.