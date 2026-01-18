В правительстве озвучили итоги анализа деятельности Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Проверка выявила многочисленные системные нарушения в деятельности организации, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

По итогам проведённого анализа министр финансов Мади Такиев доложил премьеру, что, несмотря на рост бюджетных расходов, эффективность Фонда не растёт.

В 2026 году расходы на эти цели составят 2,4 триллиона тенге, что на 1 триллион больше, чем в 2020 году.

Проведённый Минфином IT-аудит информационных систем оказания медицинских услуг выявил ряд системных нарушений.

Такиев привёл конкретные примеры:

врач частной клиники в Астане за один день "принял" 1 442 пациентов при среднем приёме до 24 человек в день (15 минут на 1 пациента при шестичасовом рабочем дне). В этой же клинике другой врач за один месяц принял 4 832 пациентов ;

при среднем приёме до 24 человек в день (15 минут на 1 пациента при шестичасовом рабочем дне). В этой же клинике другой врач ; 1 713 пролеченных случаев за месяц у одного специалиста, в отдельные дни – 300–400 осмотров в сутки ;

; 3 640 случаев оказания медуслуг 996 умершим пациентам , включая запись на приём в 2025 году пациента, умершего в 2023 году ;

, включая ; около 800 000 скринингов, не соответствующих полу пациента, на 1,8 миллиарда тенге . К примеру, 768 827 мужчин прошли скрининг на женские заболевания (рак шейки матки), 619 мужчин прошли маммографию (исследование молочных желёз) . Только в одной районной больнице в Алматинской области установлено 11 123 таких случая;

. К примеру, . Только в одной районной больнице в Алматинской области установлено 11 123 таких случая; около 70 000 системных приписок лекарств на детей ;

; около 3 000 списаний лекарств на одного пациента в течение суток.

Напомним, что в начале декабря глава ФСМС Айдын Кульсеитов покинул пост. На этой должности он проработал восемь месяцев.

После этого министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что работа ФСМС ведётся фактически в ручном режиме.

Недавно "НГ" также сообщала, что премьер-министр Олжас Бектенов поручил передать ФСМС в ведение Министерства финансов. Решение приняли после анализа работы фонда — стало известно о многочисленных нарушениях и низкой эффективности расходования средств.