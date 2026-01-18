Лечение умерших, рак шейки матки у мужчин и приписки. Что показала проверка Фонда медстрахования
В правительстве озвучили итоги анализа деятельности Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Проверка выявила многочисленные системные нарушения в деятельности организации, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
В 2026 году расходы на эти цели составят 2,4 триллиона тенге, что на 1 триллион больше, чем в 2020 году.
Проведённый Минфином IT-аудит информационных систем оказания медицинских услуг выявил ряд системных нарушений.
Такиев привёл конкретные примеры:
- врач частной клиники в Астане за один день "принял" 1 442 пациентов при среднем приёме до 24 человек в день (15 минут на 1 пациента при шестичасовом рабочем дне). В этой же клинике другой врач за один месяц принял 4 832 пациентов;
- 1 713 пролеченных случаев за месяц у одного специалиста, в отдельные дни – 300–400 осмотров в сутки;
- 3 640 случаев оказания медуслуг 996 умершим пациентам, включая запись на приём в 2025 году пациента, умершего в 2023 году;
- около 800 000 скринингов, не соответствующих полу пациента, на 1,8 миллиарда тенге. К примеру, 768 827 мужчин прошли скрининг на женские заболевания (рак шейки матки), 619 мужчин прошли маммографию (исследование молочных желёз). Только в одной районной больнице в Алматинской области установлено 11 123 таких случая;
- около 70 000 системных приписок лекарств на детей;
- около 3 000 списаний лекарств на одного пациента в течение суток.
Напомним, что в начале декабря глава ФСМС Айдын Кульсеитов покинул пост. На этой должности он проработал восемь месяцев.
После этого министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что работа ФСМС ведётся фактически в ручном режиме.
Недавно "НГ" также сообщала, что премьер-министр Олжас Бектенов поручил передать ФСМС в ведение Министерства финансов. Решение приняли после анализа работы фонда — стало известно о многочисленных нарушениях и низкой эффективности расходования средств.
