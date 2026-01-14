Суд установил, что Ольга и Виталий РОМАШКИНЫ злоупотребили доверием и обманули более 30 бывших односельчан. Супруги попросили их взять кредиты на общую сумму более 200 млн тенге якобы для своего бизнеса. При этом каждому пообещали вернуть полную сумму еще до необходимости погашать первый взнос по кредиту.

Когда расплатиться не получилось, пообещали вернуть деньги позже и первое время погашали ежемесячные взносы по кредитам, но затем перестали, что и вынудило сельчан обратиться в полицию.

Лица скрыты по ходатайству осужденных / Фото из архива «НГ»

13 января Костанайский межрайонный суд в Тобыле признал супругов виновными по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Судья Серик АЙБАСОВ лишил их права заниматься предпринимательской деятельностью на 10 лет и приговорил Ольгу Ромашкину к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы, Виталия Ромашкина - к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии средней безопасности.

Судья также вынес частное постановление в адрес прокурора Костанайской области и Агентства по урегулированию и развитию финансового рынка в целях защиты интересов кредиторов, вкладчиков и клиентов банков. По материалам дела было установлено: кредиты предоставляли даже тем физическим лицам, которые фактически не могли на них рассчитывать. При заработке в размере 130 000 - 200 000 тенге потерпевшие оформляли по несколько миллионных кредитов.

Судьба денег

Судья удовлетворил гражданские иски о взыскании денег с Ромашкиных почти всех потерпевших, отказав паре-тройке истцов. Он зачитал только резолютивную часть приговора без подробного обоснования деталей, сославшись на большой объем документа. Как именно судья выбирал, чьи исковые требования обоснованны, а чьи нет, станет известно публикации полного текста приговора.

По той же причине остается неясным, какой бизнес признали предлогом для займа денег осужденными - продажу автомобилей или баранины - и существовал ли этот бизнес в действительности.

Согласно обвинительному акту прокурора и показаниям потерпевших, супруги просили занять деньги для растаможки машин и последующей их продажи. Деньги обещали вернуть с полученной прибыли.

Однако 17 ноября на одном из заседаний Ольга Ромашкина заявила, что они с мужем занимали деньги для продажи баранины в Дубае.

25 сентября после одного из заседаний «НГ» задавалась вопросом - а был ли вообще бизнес, ради которого Ромашкины занимали такую большую сумму у такого большого числа знакомых? Тогда свидетельница Азамят Абдуллаева поясняла, что Ольга Ромашкина занимала у нее больше 40 млн тенге на некий бизнес. А на самых первых заседаниях некоторые потерпевшие заявляли: Ромашкина просила их переводить деньги на счет некой Азамят А. Однако Абдуллаева в своих показаниях ни слова о сущности бизнеса Ромашкиных не сказала.

17 ноября гособвинитель спросил Ольгу Ромашкину: не погашала ли она деньгами одних потерпевших задолжность перед другими. Та ответила отрицательно. Интересно, каким бы был ответ, если бы прокурор не ограничился только потерпевшими? Ведь Азамят Абдуллаева заявление на Ромашкиных не писала и проходила по делу только свидетельницей.

Именно после публикации с допросом Абдуллаевой Ольга Ромашкина стала регулярно и очень бурно возмущаться по поводу присутствия корреспондента «НГ» на заседаниях, заявляя об искажении фактов. И при этом 17 ноября она же по сути и подтвердила: бизнеса по растаможке машин действительно не было. Впрочем, один бизнес просто заменился на другой - продажу баранины.

Фото автора