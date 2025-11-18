Согласно обвинению, супруги Ольга и Виталий РОМАШКИНЫ принудили более 30 давних друзей и знакомых из села Садчиковка Костанайского района взять кредиты на общую сумму более 200 000 000 тенге для растаможки машин на продажу.

Обещали досрочно погасить кредиты, а некоторых заемщиков отблагодарить дополнительными деньгами. Но не получилось, и они до поры до времени ограничивались погашением ежемесячных платежей. Когда платить перестали, потерпевшие обратились в полицию.

На заседании в Костанайском межрайонном суде в Тобыле 17 ноября подсудимые назвали другую причину - занимали деньги для продажи баранины в Дубае.

Ольга Ромашкина / Лицо скрыто по ходатайству подсудимых

- Я свою вину не признаю. Мы не признаем, так как мы считаем, что это гражданско-правовые отношения, - сказала Ольга Ромашкина.

- На протяжении процесса потерпевшие говорили, что вы ввели их в заблуждение. Было ли вообще такое обстоятельство? - спросил защитник подсудимых Сапар БАУРЖАНОВ.

- Нет, умысла не было. Мы никогда не скрывались. Что у нас по устной договоренности было, мы оплачивали до определенного момента, пока не появились у меня непредвиденные трудности - не написали на меня заявление.

- Вот они говорят, что на момент, когда они получали у вас деньги, они считали, что их обманули. Было ли такое?

- У нас со всеми есть расписки, договоры, мы заключали нотариально. И мы заранее обговорили - если у нас не получится выполнить напрямую по договору, мы устно сразу же обговорили перед нотариусом, что я обязуюсь оплачивать кредиты. Занимали мы добровольно, я никого не заставляла, не принуждала. Все согласились помочь мне за вознаграждение. Вознаграждение везде указывалось.

- За все это время вы говорили кому-то, что деньги возвращать не собираетесь?



- Нет, такого никогда не было, и даже потерпевшие сами подтверждали, что такого не было. Мы никогда не отказывались ни от кого, не скрывались, по мере возможности платили, заложили свою квартиру. Я просила потерпевших подождать.

- Для чего занимали деньги? - спросил прокурор.

- Чтобы мне помочь.

- Какая была необходимость?

- Я же предоставила документы следствию.

- Я поэтому у вас спрашиваю - с какой целью вы занимали.

- Для вложения в бизнес.

- Какой бизнес?

- Реализация баранины в страны СНГ, в Дубай.

- Каким образом вы планировали развивать свой бизнес?

- Закуп баранины и продажа в Дубае.

На прямой вопрос гособвинителя, гоняла ли все-таки Ромашкина машины из Дубая, она несколько раз отвечала не напрямую, вновь начиная с истории о фальсификации заявлений. И четкий ответ дала после замечания судьи.

- Был такой момент, что деньги вы просили для растаможки машин. Что вы на это скажете? - спросил прокурор.

- Что я на это скажу? Тут было очень интересно все сделано. Потому что следователь искусственно создавал все эти 25-30 потерпевших. Зазывали, угрожали, приглашали. И есть у меня данные кое-какие - потерпевшие состоят все в одной группе, им указывают, что говорить.

- Я не понял, - сказал судья Серик АЙБАСОВ. - Вопрос какой был? Ответ непонятный.

- Я отвечать начала. Заявление вообще первые 9 человек написали по указанию следователя, у них всех одинаковые заявления.

- Давайте так - просто по машинам скажите, - повторил гособвинитель.

- Вы меня слышите? По указанию следователя писали заявления. Люди находятся в одной группе, даются указания, что говорить, как говорить, какие словак говорить.

- Поясните, пожалуйста, по автомашинам.

- По указанию следователя.

- Вы занимались автомашинами?

- Писали заявления по указанию следователя.

- Вопрос такой: вы занимались поставкой автомашин из Дубая на территорию Казахстана?

- Заявления писались по указанию следователя.

- Вы ответьте: да или нет.

- По указанию следователя писали.

- Ромашкина, вы вообще слышите вопрос? - спросил судья.

- Ничем я не занималась.

- Автомашинами не занимались? - уточнил прокурор.

- Нет.

- Из показаний потерпевшей - просила занять деньги для растаможки автомашин, - обратил внимание судья.

- Мы вам говорили: почему вы разрешаете всем заходить на суд? - отреагировала Ромашкина. - Они сидели, друг друга слушали, потом в группе переписывались.

25 сентября после одного из заседаний "НГ" задавалась вопросом - а был ли вообще бизнес, ради которого Ромашкины занимали такую большую сумму у такого большого числа знакомых? Тогда свидетельница Азамят АБДУЛЛАЕВА поясняла, что Ольга Ромашкина занимала у нее больше 40 млн тенге на некий бизнес.

Азамят Абдуллаеву допрашивают онлайн / Фото из архива «НГ»

А на самых первых заседаниях некоторые потерпевшие заявляли: Ромашкина просила их переводить деньги на счет некой Азамят А. Обвинительный акт гласит: деньги подсудимые занимали для растаможки машин. Но Абдуллаева в своих показаниях ни слова о сущности бизнеса Ромашкиных не сказала.

17 ноября гособвинитель спросил Ольгу Ромашкину: не погашала ли она деньгами одних потерпевших задолжность перед другими. Та ответила отрицательно. Интересно, каким бы был ответ, если бы прокурор не ограничился только потерпевшими? Ведь Азамят Абдуллаева заявление на Ромашкиных не писала и проходит по делу свидетельницей.

Именно после публикации с допросом Абдуллаевой Ольга Ромашкина стала регулярно и очень бурно возмущаться по поводу присутствия корреспондента «НГ» на заседаниях, заявляя об искажении фактов. И при этом 17 ноября она же по сути и подтвердила: бизнеса по растаможке машин действительно не было. Впрочем, один бизнес просто заменился на другой - продажу баранины.

- А причины неисполнения обязательств? - спросил судья. - Практически со всеми потерпевшими вы своевременно не исполнили своих обязательств. Никому своевременно не погасили долг.

- Мы рассчитывали в январе 2025 года деньги получить.

- В 2023 году которые брали, в 2024 - никому не заплатили! Почему? В 2025 году только проблемы возникли?

- Мы не могли вытащить деньги.

- Вы занимали в 2023 году на 10 дней. Просто вы подстраховались: "Если не смогу, буду погашать кредит"?

- Мы договорились конкретно на ежемесячные платежи.

- Нет, вначале вы брали на 10 дней, на месяц. Это потом вы обговорили, что будете ежемесячно погашать.

- Не потом - мы сразу обговаривали.

- Уважаемый суд, но это же не запрещено, - сказал защитник Ромашкиных.

- Почему ни с кем не рассчитались? - продолжил спрашивать судья.

- Не могли вытащить деньги.

- А зачем на 10 дней занимали?

- Ну, получилось так. Одно за одно цепляться стало - то арест (банковских счетов - «НГ»), то еще что-нибудь.

Виталий Ромашкин дал те же показания, что и его супруга. На дополнительный вопрос о том, кто привлек его в бизнес, он ответил, что это их с Ольгой совместная идея.

Фото автора