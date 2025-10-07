Свидетельница Инеш АЙДОСОВА училась с Ольгой РОМАШКИНОЙ в одном классе. В суде она показала: Ромашкина просила занять ей 1,5 млн тенге, но такой суммы у Айдосовой не было. Тогда подсудимая попросила ее взять кредит, но плохая кредитная история не позволила этого сделать. И они вдвоем поехали к другим одноклассницам.

Согласно обвинению, Ольга и Виталий Ромашкины, воспользовавшись доверием, принудили более 30 давних друзей и знакомых из села Садчиковка Костанайского района, в котором сами когда-то жили, взять кредиты на общую сумму более 200 000 000 тенге для растаможки машин на продажу. Обещали досрочно их погасить, а некоторых - отблагодарить дополнительными деньгами. Но досрочно погасить кредиты у супругов не вышло, и они до поры до времени ограничивались погашением ежемесячных платежей. Когда платить перестали, потерпевшие обратились в полицию.

Ольга и Виталий Ромашкины / Лица скрыты по ходатайству подсудимых

Инеш Айдосова дала показания сегодня, 7 октября, в Костанайском межрайонном суде города Тобыл. Допрос проходил онлайн.

- Ко мне обратилась Ольга Ромашкина с просьбой занять ей денег, - рассказала свидетельница. - Она просила 1,5 млн тенге. Я сказала, что у меня таких денег нет. И она говорит: "Давай попробуем взять кредит". Но, так как у меня кредитная история испорченная, мне пришел отказ. Она попросила меня сопроводить до другой нашей одноклассницы - Светы. Ее дома не было, был дома ее муж. Я прошла в комнату поздороваться с детьми Светы. Когда вышла, смотрю: у Ольги в руках телефон мужа Светы - она взяла кредит за мужа одноклассницы. На 700 000 тенге. Он ни разу не брал онлайн-кредит и не знал, как это делается. Ольга сама оформила с его телефона. Она не выплачивала этот кредит, у них появился конфликт на этой почве. Света стала требовать, ездила к ней. Но Ольга не выплачивала. Мы еще до нашей одноклассницы съездили Эллы. Ольга просила денег у Эллы, но Элла отказала, сказала, что у нее нет таких денег.

- Мы, когда пришли домой, детей же дома не было, - возразила Ольга Ромашкина.

- Были, - ответила свидетельница.

- Этот вопрос несущественный, - сказал судья.

- По существу - она врет! - возразила подсудимая. - То, что я набирала по телефону и уходила... мы сидели втроем за столом. Телефон лежал перед ним. Куда я уходила? Я ему подсказывала, может, но я не трогала его телефон. Ты зачем врешь?

- Я не обманываю.

- Когда оформляли кредит, оказывалось ли на них давление? - спросил защитник подсудимых Сапар БАУРЖАНОВ.

- Он согласился. Давления не было. Ольга сказала, что отдаст с процентами.

Допрашивать свидетелей продолжат 9 октября.

Фото автора