Сегодня, 6 января, сотрудники полиции провели рейд, чтобы проверить, как в городе соблюдаются правила благоустройства - в первую очередь уборка снега и наледи. После развода на территории УП Костаная, около 60 участковых направились по объектам.

Полицейские обходят магазины, предприятия, объекты малого бизнеса и частные дома. Владельцам и предпринимателям напоминают, что они обязаны своевременно очищать прилегающие территории от снега и льда. Тем, у кого есть нарушения, вручают уведомления.

Как отмечают в полиции, есть и такие участки, где с начала зимы уборка не проводилась вовсе. Похожая ситуация складывается и во дворах многоэтажек - пешеходные дорожки там часто появляются только благодаря самим жителям.

- В отношении нарушителей будут принимать меры по ч.1 ст. 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства», - пояснил «НГ» начальник Управления общественной безопасности ДП Костанайской области Максут ЕРАЛИЕВ. - Однако подчеркну, что цель рейдов не штрафы, а безопасность горожан. Сначала выносится предупреждение, и в большинстве случаев после этого снег убирают в короткие сроки.

Он пояснил, что за нарушение требований законодательства будет наложен штраф: на физлиц - в размере 20 МРП (86 500 тенге, 1 МРП в РК в 2026 году - 4 325 тг. - «НГ»), на субъектов малого предпринимательства и некоммерческие организации - 30 МРП (129 750 тг.), 40 МРП для среднего бизнеса (173 000 тг.) и 100 МРП (432 500 тг.) для крупного.

Ералиев отметил, что рейды будут проводится сегодня и завтра с утра до вечера. Каждый участковый будет проводить их на своем административном участке. Предполагается, что обойдут 200-300 объектов.

Полицейские отмечают, что рейды приносят свои плоды и в целом нарушений становится меньше: в 2023 году их было выявлено 346, в 2024 году - 178 и в прошлом году 259.

Вместе с «НГ» полицейские обошли два ближайших к УП объекта по пр. Абая - Bereke Bank и ТД «Виолетта». С обоими предпринимателями провели профилактическую работу.

Но картина у них была разная: если владельцы банка наняли технику (в целом за работу заплатили 300 000 тенге) и очистили свою территорию от снега, то у предпринимателей из «Виолетты» возникли проблемы.

Полицейские сказали, что предпринимательницы должны очистить от снега прилегающую территорию за забором, но они не согласились:

- У нас одни женщины, кто будет чистить? Все больные, хромые, предпенсионного возраста - выделяйте сотрудников, пусть приходят и помогают, - ответили предприниматели.

- Раньше мы сами чистили парковку от снега, но ваши сотрудники жалуются, что мы не разрешаем коммунальщикам чистить, поэтому мы и прекратили. А почему бы трактору не подъехать и не сгорнуть снег? А он обходит, - пояснила владелица магазина. - Мы 25 лет уже работаем и коммунальщики все время объезжают парковку и наоборот - выбрасывают снег на середину и уезжают.

Полицейские пообещали разобраться в ситуации. Они также оставили предпринимателям уведомление и пояснили, что им нужно убрать снег за забором и если они это не сделают, то в следующий раз их уже будут штрафовать.

Они рассказали «НГ», что сейчас особо остро стоит также проблема с припаркованными автомобилями, которые мешают коммунальным службам чистить снег. Некоторые даже приходится убирать с помощью эвакуаторов.

Также рассказали, что у них есть специальный чат в WhatsApp, где полиция может оперативно взаимодействовать с коммунальными службами.

Полицейские также отмечают хорошую тенденцию - предприниматели, председатели ОСИ и ПКСК и жители города стали более лояльно относится к рейдам полиции, менее агрессивно и без игнорирования. Стараются и более профессионально и корректно вести себя и сами полицейские.

Они также отмечают, что на эффективность влияет, конечно, и увеличение суммы штрафов и предпринимателям проще и выгоднее нанять спецтехнику, чем платить.

«Нагрузка и обязаловка!»

После того как полицейские ушли, владелицы «Виолетты» поделились «НГ» своим мнением насчет рейда:

- Они приходят с уведомлениями, а это уже не беседа, а нагрузка и обязаловка! - считают они. - Это же незаконно! Почему мы должны чистить тротуар и дорогу?! Мы на нашей территории почистили, а дальше - за забором - уже не наша, а городская.

Владелица торгового дома рассказала «НГ», что раньше они ставили специальные конусы на парковку чтобы люди не заезжали на парковку которая принадлежит им. Но теперь перестали - специально чтобы там чистили коммунальщики.

В разговор вмешался проходящий мимо полицейский, который возвращался с рейда:



- Если это ваша частная территория, то вы и должны чистить! - заявил он.

- Почему мы должны чистить, если коммунальщики на нее с дороги снег бросают?! - возмутилась женщина.

Полицейский пояснил, что в спорных ситуациях они должны обращаться в полицию и если это действительно вина коммунальных служб, то к ним будут применяться меры.

Фото автора