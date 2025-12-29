Депутат мажилиса Ермурат Бапи предложил для защиты национальной безопасности законодательно урегулировать выезд за границу бывших высокопоставленных лиц, располагающих государственными тайнами, передает корреспондент КазТАГ.

«Что это за суетливая беготня?! Неужели это всего лишь унизительное поведение человека, который когда-то единолично правил и командовал народом, но теперь понял, что тот не станет для него защитой? Разумеется, такое попрошайничество – это не забота о Казахстане или казахах, а, как обычно, ненасытное стремление удовлетворить личные интересы. Поэтому, возможно, действительно нужен закон, который будет регулировать возможность выезда за границу для лиц, знающих государственные тайны (будь то экс-президент, министр или иной должностной человек) в целях обеспечения национальной безопасности. Как думаете, коллеги юристы-депутаты, можем ли мы выступить инициаторами такого закона?» - написал он на своей странице в Facebook.

Бапи уточнил, что спрашивает об этом в контексте того, насколько закон, ограничивающий эмиграцию по аналогии с Китаем, может противоречить международным обязательствам и межгосударственным конвенциям. По его словам, депутаты также вынуждены соблюдать требования, связанные с государственной тайной.

«И нельзя ли заранее установить такую «пограничную красную отметку» для него и других подобных Кожамжарову лиц в интересах безопасности страны? Не знаю, как Кремль воспримет политический смысл подобного шага, но можем ли мы расценивать попытки экс-президента как демонстрацию силы по отношению к государственной власти и народу Казахстана?» - заключил депутат.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин встретился с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Кремле. Отметим, что после своей отставки экс-президент Казахстана бывает на аудиенциях у Путина регулярно, при этом, в начале 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев уже обращал внимание на то, что Назарбаев после ухода в отставку не отличался политической деликатностью.