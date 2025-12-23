О том, что в этом году в Костанае выросло число ДТП, докладывал на аппаратном совещании 22 декабря начальник управления полиции Булат ИМАНОВ. Травмы в результате аварий получили 850 человек. По данным анализа полиции, водители отвлекаются на сотовые телефоны, не соблюдают дистанцию и нарушают ПДД.

- Зафиксированы факты, когда одним и тем же водителем в день совершается по 2 ДТП, - отметил Иманов. - Есть водители, которые попадают в аварии по несколько раз в неделю. Это указывает на низкую водительскую дисциплину, отсутствие водительской солидарности.

Начальник управления сообщил, что с начала года из-за неисправности светофоров зафиксировано всего три ДТП.

- Но даже если светофоры неисправны, водители должны ориентироваться в правилах дорожного движения, - подчеркнул он.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ тоже отругал водителей.

- Нет обыкновенных знаний. Как они права получают? Я не знаю! - сказал аким. - Всего лишь было три ДТП, когда светофоры не работали. Но это не причина для аварии. Светофоры могут не работать, для этого есть правила движения. У нас даже когда стоит полицейский-регулировщик, посмотрите, это вообще что-то... Водители стоят и не понимают, куда он показывает! Это говорит о слабой правовой культуре водителей. И я не знаю, где они учились и получали права. Основная же причина аварий - это сотовые телефоны. Это самая главная причина! В Нидерландах, вчера прочитал, штраф за разговор по телефону во время вождения - в тенге 263 000, или 440 евро. А у нас все в телефонах. Просто на красном светофоре по сторонам посмотрите!

О низкой культуре водителя аким Костаная говорил и неделю назад, когда комментировал гибель женщины на пешеходном переходе. И в июле 2024 года, когда заслушивал очередной доклад полиции.

- Я, конечно, не снимаю с себя ответственности и со своих подчиненных, - продолжил рассуждать аким 22 декабря. - Мы должны обеспечить, чтобы светофоры работали исправно, чтобы была разметка видна, чтобы дорожные знаки были. Но и солидарность должна быть! Полиция должна отрабатывать на все 100%. И пешеходы с водителями должны соответствовать. Тогда будет порядок. У нас ежедневно более 20 ДТП, а в некоторые дни и до 40 доходит. И самое интересное - никакому анализу это не поддается. Нет какой-то непогоды или гололеда, это не зависит от дня недели.

Корреспондент «НГ» спросил:

- Мы в мае с вами уже обсуждали, что светофоры в Костанае часто ломаются. И их то ли не ремонтируют, то ли ремонта хватает на неделю. Люди жалуются в iKomek, там через время сообщают об устранении проблемы, а светофоры после вновь не работают. Не пора ли уже применять какие-то санкции к подрядчику?

- Светофоры обслуживает ТОО «М-Сервис», - ответил за акима Булат Иманов. - С начала года за неисправность светофоров предприятие 5 раз привлекали к административной ответственности. Но в большинстве случаев сбои происходят во время плановых работ ТОО «ЭПК-forfait».

Марат Жундубаев добавил, что отдел ЖКХ тоже может по договору применять санкции. При этом число жалоб на работу светофоров, по данным акимата, снизилось на 50%.

Читайте также:

«Машина с мигалкой стоит, не боятся» - В Костанае число нарушений ПДД растет пропорционально увеличению количества машин

iKomek не ответит, подрядчик промолчит - Почему жалобы в ситуационный центр акимата не дают должного результата