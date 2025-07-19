Служебную записку ситуационного центра iKomek аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ рассматривает каждый понедельник на аппаратном совещании. По сути, это список жалоб горожан на проблемы благоустройства. Отсутствуют люки, не работают светофоры, мусор заполонил двор - все это в обобщенном виде стекается в iKomek и ложится на стол акима. Жундубаев смотрит и периодически устраивает взбучку подрядчикам и подчиненным, которые делают виноватый вид и обещают все исправить. Можно ли считать этот механизм эффективным? Как показывает опыт корреспондента «НГ», проблемы возникают еще на этапе обращений.

Проверено на себе

Перекресток улиц Майлина и Пушкина ничем не отличается от сотен других в областном центре. Здесь установлены 4 автомобильных и 4 пешеходных светофора. И если те, что для машин, работают более-менее исправно, то остальные периодически сбоят. Поломки бывают разной сложности: то зеленый и красный горят одновременно, то светофор и вовсе не подает признаков жизни. Поток машин здесь не так велик, поэтому зачастую поломки игнорируются. Или правила соблюдаются за счет сложных вычислений от работающих смежных светофоров.

Перекресток Майлина-Пушкина, 14 апреля. Светофор не работал тогда, не работает и сейчас

Я долго наблюдал за этим безобразием. А 14 апреля плюнул на все, сделал фото и отправил через WhatsApp жалобу с просьбой починить. На другом конце провода уточнили мои фамилию и имя, а после отправили стандартное сообщение: ваше обращение зарегистрировано и направлено в соответствующую организацию.

Прошло 3 дня. Из iKomek пришло уведомление, в котором служба сообщала, что проблемы устранены. По крайней мере, такую информацию в центр предоставило некое ИП «Ландшафтные решения».

Я даже обрадовался. Был, можно сказать, горд собой. Еще бы - две фотографии и одно сообщение помогли решить многомесячные неполадки. Вот она - гражданская позиция в действии.

Радость была недолгой. 21 апреля я с раздражением обнаружил, что пешеходные переходы неисправны. Жалобу с новыми фотографиями отправил. В службе iKomek сообщили, что обращение «зарегистрировано и повторно направлено в соответствующий орган». Ответ обещали предоставить по мере поступления информации, но не сдержали своих слов.

Такой подход службы iKomek и подрядчиков отдела ЖКХ наталкивает на мысли о том, что им абсолютно все равно на жалобы горожан. И большинство из тех, кто проявил «активное участие в улучшении жизни города», скорее всего, просто плюнет на это дело.

Историю с жалобами на неработающие светофоры я рассказал 26 мая акиму Костаная Марату Жундубаеву на одном из аппаратных совещаний. Вопрос был перенаправлен к подчиненным главы города, которые, в свою очередь, пояснили, что они «выезжали и чинили». Вместе с акимом они выяснили, что светофор старый, поэтому периодически ломается.

- Тогда давайте конкретные разъяснения, что светофор старый, что это временные отключения, - возмущался аким. - А то, по словам журналиста, у нас месяц светофор не работает. Это же не так, наверное? Но в любом случае раз вопрос задан, сделайте уточнение и дайте ему ответ.

Подчиненные акима кивнули головой и... проигнорировали поручение главы города. Светофоры по-прежнему работают с перебоями, а никаких дополнительных разъяснений от подрядчика или службы iKomek нет.

Миллионы на ремонт

Ремонтом светофоров в Костанае занимается ТОО «МСервис КСТ». С этой фирмой, по данным отдела ЖКХ акимата Костаная, заключен договор на сумму 77,6 млн тенге. Из них к началу июля подрядчику за ремонт уже выплатили 29 млн тенге. И, как сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ Куанышбай АМАНКУЛОВ, к работе подрядчика «претензии имеются, но они устраняются в ходе работы».

- Вместе с тем сообщаем, что выход из строя светофорных объектов зависит напрямую от питания электроэнергии, также на постоянной основе проводятся работы коммунальных служб, - написал «НГ» Аманкулов. - Светофорный объект на пересечении улиц Майлина - Пушкина был обустроен в 2019 году, запланированы работы по его замене на новый в 2026 году.

Наш прямой вопрос - сколько раз и когда ремонтировали светофоры на пересечении ул. Майлина и ул. Пушкина и почему после ремонта они вновь не работают - Аманкулов проигнорировал.

В соседнем Рудном ситуация практически полностью идентичная. С 13 апреля жду ответа по жалобе на неработающий светофор на перекрестке ул. Сандригайло и 50 лет Октября. Наверное, уже не дождусь. Справедливости ради отмечу, что в Рудном светофор после жалобы действительно чинили. Правда, проработал в штатном режиме он недолго и вот уже пару месяцев вновь сбоит.

Руководитель отдела ЖКХ Рудного Юрий ИТЕМГЕНОВ сообщил «НГ», что обслуживанием светофоров занимается ТОО «KZ Project Stroy-Innovation». Сумму договора не назвал. Но написал, что светофоры на указанном перекрестке ломались из-за неполадок электропитания, ошибок работы контроллера светофора, а также из-за работ подрядных организаций на сетях.

«Три кита» проблемы

Винсент КУЗЕКОВ - один из тех, кто активно следит за состоянием дорожной инфраструктуры. Три года назад он переехал в Костанай из российского Альметьевска, получил казахстанское гражданство. Говорит, есть с чем сравнивать.

Винсент Кузеков предлагает штрафовать подрядчика за некачественную работу

- Когда я заезжал в город осенью 2022 года, подумал, что в городе какая-то коммунальная авария, - вспоминает Кузеков, - потому что в областном центре темень кругом. Потом я узнал о поэтапной реконструкции, которая как раз тогда началась. Но, так как я работал в сфере электротехники, я знаю, что такое уличное освещение. И чисто визуально я видел, что работа местного подрядчика - это не совсем правильно. Они используют светильники дешевые, не совсем качественные. Это видно невооруженным глазом.

Кузеков изучил строительные нормы Казахстана, которые схожи с российскими. И обнаружил, что наше уличное освещение почти на всех улицах не соответствует требованиям.

- По светофорам такая же ситуация. Пока ехал в редакцию, заметил, что на пересечении улиц Тауелсиздик - Урицкого красный и зеленый горели одновременно, - добавляет Кузеков. - Я даже провел эксперимент: сделал 10 заявок в iKomek по неработающим светофорам или уличным фонарям. Результаты не очень. По некоторым мне отписались, что устранили неполадки. Но когда я приехал проверить, то обнаружил, что мне наврали. Я предъявил это в iKomek, а они ссылаются на информацию подрядчика. Некоторые заявки действительно были исполнены, но их очень мало.

Другой эксперимент Кузеков провел с уличным освещением на ул. Леонида Беды, где в конце июня не работали 9 светильников. По словам Кузекова, освещение в этом районе подключено к системе автоматической системы управления. То есть диспетчер подрядной организации должен через компьютер видеть поломку и самостоятельно отправлять бригаду на устранение неполадок. Но спустя неделю не работали уже не 9, а 10 светильников.

- Проблема еще и в том, что светофоры начинают глючить после дождей или снегопада, поскольку обслуживание техники почти нулевое, - отмечает Винсент. - Вы посмотрите на светофоры, у многих открытые провода, которые вытащили из специальных коробок. Любой дождь тогда, конечно, приводит к замыканию.

Светофор у французско-казахского центра, провода торчат во все стороны, готовы к замыканию

В чем причина такого подхода и как исправить ситуацию? У Винсента Кузекова есть свои ответы на этот вопрос.

- Я считаю, что подрядчик ненадлежащим образом выполняет свои обязанности и не совсем понимаю, за что ему платят? - возмущается костанаец. - Проблема светофоров, как мне кажется, лежит на трех китах. Первый - это подрядчик, который не следит за поломками и долго реагирует. Второй - акимат, который не реагирует на сложившееся положение дел. Они ругают подрядчиков. Но толка нет. Я считаю, что подрядчика нужно штрафовать. В том числе в тех случаях, когда светофор ломается через неделю после ремонта. Только так мы можем мотивировать их реально работать. Третий кит - служба iKomek. Они заложники ситуации, которые не могут дать качественную обратную связь. Какую им информацию дал подрядчик, такую они и переслали автору обращения. Но при таком подходе теряется доверие к этому центру. На мой взгляд, нужно обязать подрядчика предоставлять видео- и фотоотчет о проделанной работе, который через iKomek отправлять заявителю.

В акимате на аппаратных совещаниях любят фиксировать, что количество обращений в службу iKomek регулярно снижается. Власти делают вывод, что жизнь в городе стала лучше, оттого и жалоб меньше. Стало ли при этом меньше неполадок, вопрос скорее риторический. Но вот другая логика: обращений стало меньше, потому что костанайцам с активной гражданской позицией надоедает стучать в двери iKomek и не видеть результата от обращений. Может, на то и рассчитывает подрядчик, который получает миллионы? Вот такое вот «слышащее государство».

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