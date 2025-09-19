В отсутствие (после скандала с «Сергеками») внедрения видеонаблюдения и фиксации нарушений с максимально большим охватом ситуация становится весьма проблемной. На недавнем аппаратном совещании в городском акимате местная полиция нарисовала своеобразный портрет автомобильного Костаная. Статистические мазки были впечатляющими.

Условия задачи

За последние пять лет в Костанае значительно увеличилось количество автотранспорта. В 2020 году в областном центре было зарегистрировано 69 724 единицы, в этом году - уже 91 762 машины.

Сейчас переход через ул. Каирбекова около СШ № 9 обустроен как проекционный / Фото из архива «НГ»

- Кроме этого, ежесуточно область транзитом пересекают более 10 000 автомобилей. Из них около 5 000 приходится на грузовой транспорт, большая часть которого проходит по улицам Костаная, - приводил данные 15 сентября начальник местной полицейской службы Ернур АЛТАЕВ.

Нагрузка на имеющуюся дорожную инфраструктуру высокая, что требует ответственного поведения от всех участников дорожного движения. Однако за 8 месяцев 2025 года полицейскими пресечено 48 771 нарушение ПДД, из них 16 295 квалифицированы как грубые. Возросло на 31,4% количество учетных ДТП (456), в результате которых получили различные травмы 568 человек, а двое погибли.

Полиция, впрочем, связывает здесь рост с изменением порядка учета.

- Если до июня 2024 года учитывались ДТП, в результате которых пострадавший получил вред здоровью средней или тяжелой степени и правонарушение зарегистрировано как уголовное. С прошлого года, согласно требованиям Генеральной прокуратуры, в учет включаются все ДТП, в результате которых пострадавшие обратились в медицинские учреждения, - пояснил Алтаев.

Но, в принципе, это особо ситуацию не меняет. Нарушений на дорогах в Костанае очень много, причем со всех сторон: машины бьются друг с другом, наезжают на пешеходов, в свою очередь те пересекают дороги где попало.

В этом году уже зафиксировано 177 случаев наездов на пешеходов, один человек погиб. 1 772 раза транспорт не уступил дорогу пешеходам на переходе. В свою очередь, и 7 423 пешехода нарушили правила, из них 7 329 оштрафованы.

- Наезды на пешеходов - больная тема. Конечно, такого быть не должно. Но ведь и пешеходы сами, посмотрите, сколько нарушений. И это только зафиксированные. Наверняка их больше, - комментировал доклад аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Даже на переходах люди, в том числе и дети, как ведут себя: стоит в наушниках или в телефон смотрит, загорелся зеленый свет, он сразу пошел, никогда не обернется налево-направо, как положено. Ну а у водителей культура вождения не очень-то.

Даже не вытаскивай

Кстати, о сотовых телефонах. В Административном кодексе уже есть статья 591, которой установлено наказание за пользование сотовым телефоном при управлении транспортным средством. С начала года в Костанае таких фактов полицейские зафиксировали 1 549, нарушители были оштрафованы.

Причем сейчас штраф можно заработать, если тебя поймают за разговором по сотке, когда ты за рулем. Иные виды пользования в законе не оговорены. Если телефон укреплен на панели и водитель периодически «залипает» в соцсетях или использует для ответа по WhatsApp те несколько секунд, что стоит на светофоре, - это сегодня можно.

- Мы направили обращение в областную комиссию по правам несовершеннолетних, в нем есть предложение по ужесточению наказания для водителей именно за пользование телефоном. Вытащил его во время управления автомобилем - уже должно быть предусмотрено наказание. Мы предлагаем комиссии выйти с такой инициативой к законодателям, - сообщил заместитель акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ.

- Поддерживаю, справедливо, это реально бич, - отреагировал Жундубаев. - Вот сейчас сколько аварий, столкновений в скоплениях автомобилей. И ведь не скользко же еще. Спрашиваю полицейских о причинах. Говорят, водители сидели в сотках, не среагировали вовремя... Тогда надо на машинах с компьютерным управлением ездить.

Узнай себя

Полиция сделала анализ: более 75% от общего количества ДТП приходится закономерно на часы пик, в обеденное время, когда на дорогах находится наибольшее количество транспорта, в том числе транзитного. Наибольшее количество в часы вечернего максимума - с 18.00 до 20.00.

Среди видов ДТП традиционно лидируют столкновения транспортных средств.

- Основными причинами являются невнимательность водителей, превышение скорости, нарушение самых элементарных Правил дорожного движения при маневрировании, перестроении, несоблюдении безопасной дистанции, - перечислил Ернур Алтаев.

Львиную долю - 80% - правонарушений совершают мужчины. По возрастным категориям среди нарушителей на первом месте люди от 18 до 44 лет, за ними - 74% ДТП. Аккуратнее всех водят люди в возрасте 60+.

Казахстан часто называют «Штрафстаном» за обилие и размеры денежных наказаний. Но, похоже, они не способны сдержать поток нарушений. Аким города привел в пример ситуацию около школы № 9, где накануне учебного года начался ремонт подземного перехода и был оперативно обустроен наземный. Сделали все: «зебры», знаки, в том числе ограничения скорости, переход проекционный

- Искусственные неровности сделали, полицейских поставили, и все равно там без конца штрафуют. Гоняют все. Полицейские постоянно кого-то останавливают. Я не знаю, что нужно для того, чтобы соблюдали правила. Там чуть ли не постоянно машина с мигалкой стоит, не боятся, никого это не останавливает, - возмущался аким города.

Карта для дорог

Чаще всего в ответ на претензии по нарушениям водители указывают на состояние дорог в городе - не только покрытия, но в целом инфраструктуры. Город растет, транспорта все больше, нужен адекватный ответ по дорожной сети.

Обустройство правоповоротных съездов - мера для разгрузки дорог с самым интенсивным движением / Фото Ксении РЕБИК

Оказывается, в Костанае есть Дорожная карта на 2025-2026 годы по снижению аварийности, обеспечению дорожной безопасности и увеличению пропускной способности улиц. На сегодня, говорилось на совещании, «дополнительно обустроены полосы с поворотом направо на перекрестках ул. Тауелсиздик - ул. Алтынсарина, пр. Аль-Фараби - ул. Чехова, ул. Тауелсиздик - ул. Бородина, пр. Абая - ул. Гоголя, объездная дорога мкр-н Аэропорт - Костанай-2.

На пяти перекрестках из девяти планируемых расширена проезжая часть: ул. Каирбекова - пр. Назарбаева, пр. Назарбаева - ул. Майлина, ул. Победы - ул. Дзержинского (сейчас - ул. Сагадата Нурмагамбетова), ул. Тауелсиздик - ул. Дзержинского, ул. Карбышева - ул. Челябинская, ул. Баймагамбетова - ул. Гагарина, ул. Баймагамбетова - ул. Баумана, ул. Победы - ул. Бородина.

Планируется установка девяти проекционных пешеходных переходов (кроме того, что возле СШ № 9 по ул. Каирбекова) на перекрестках и около социальных объектов: ул. Тауелсиздик - Касымханова, ул. Тауелсиздик - ул. Козыбаева, ул. Каирбекова, 336, ул. Каирбекова - ул. Толстого, пр. Назарбаева возле ДЮСШ («Трудовые резервы»), ул. Карбышева, 17, пр. Аль-Фараби, 90, ул. Бородина - ул. Валиханова, ул. Быковского, 9/1 (педколледж), ул. Мауленова, 6 (остановка «Хлебокомбинат»).

- Просим акимат рассмотреть возможность установки на пешеходных переходах камер автоматической фиксации нарушений «Аргус-пешеход», - сказал Алтаев. - Когда на переходе появляются два объекта, то есть транспорт и пешеход, камера снимает трехсекундное видео и делает 2-3 фотографии. Данный комплекс в тестовом режиме уже используется в Рудном.

Полицейские предлагают для начала установить «Аргус» на одном из участков дороги по ул. Карбышева, где часто случаются аварии и нарушения ПДД с участием пешеходов: около торгового дома «Мегастрой», «31-го магазина» или «Oil-центра».

Стоимость комплекса - 3 420 000 тенге. Его можно арендовать у карагандинской фирмы за 452 610 тенге в месяц. Аким города поручил отделу финансов проанализировать возможность приобретения комплекса.

Сейчас для контроля за соблюдением водителями скоростного режима в Костанае, помимо стационарных комплексов фиксации нарушений «Автоураган», используется и мобильная техника. Работают три аппаратно-программных комплекса «Екин Патруль», два АПК «Оракул инсайт», один «Паркрайд». С их помощью было выявлено с начала года более 17 тысяч нарушений скоростного режима.

Журналисты спрашивали о судьбе комплексов «Сергек», с помощью которых планировалось в разы увеличить охват видеофиксацией дорог и жилого массива. Все-таки 61 «Сергек-Перекресток» и 1 000 камер во дворах - это серьезно.

«Сергеки» до недавнего времени работали в тестовом режиме, то есть нарушения фиксировали, но никто по ним штрафы не платил. Сейчас судьба проекта зависла на уровне кассационной судебной инстанции. Будет ли замена?

- Мы будем в любом случае этот вопрос поднимать, - сказал аким Костаная. - Альтернатива, решение должно быть. Цифровизация в городе как инструмент обеспечения безопасности должна быть. Может, будем делить такой проект, чтобы на одного поставщика вся нагрузка не ложилась.