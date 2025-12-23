В начале декабря бетонный фонарный столб во дворе двухэтажного дома № 10 по ул. Рудненская в ж/м Амангельды (бывш. Красный Партизан) заметно накренился и, по словам жильцов, начал трескаться.

Наклон опоры увеличивался с каждым днём. Рядом со столбом - парковка, что вызывало у местных жителей опасения за сохранность автомобилей и свою безопасность.

В ТОО «ЭПК-forfait» им ответили, что опора не относится к линии электропередач. Представители другой службы, выезжавшие на место, сообщили, что столб в исправном состоянии. Обращение через iKomek (109) к желаемому результату не привело.

В ответе на запрос "НГ" заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Куанышбай АМАНКУЛОВ сообщил, что опора уличного освещения по указанному адресу состоит на балансе этого ведомства.

- Наши специалисты выезжали на место и осмотрели опору, - пояснил он. - Поручили подрядной организации ТОО "KZ Project Stroy-Innovation" демонтировать опору до 22 декабря. 12-13 декабря подрядчик выполнил эту работу.

Как сообщили «НГ» местные жители, после демонтажа столба фонарь, который находился на нём, был перенесён на соседнюю опору.

Фото местных жителей