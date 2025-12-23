В Казахстане продлили действие действующей предельной оптовой цены на сжиженный нефтяной газ для поставок на внутренний рынок вне товарных бирж, передает Informburo.kz. Об этом говорится в приказе министра энергетики Ерлана Аккенженова.

Фото Depositphotos.com

С 1 января по 30 июня 2026 года максимальная цена, как и сейчас, составит 59 722 тенге за тонну без НДС. Соответствующий приказ подписал глава Минэнерго.

Таким образом, власти не стали менять ценовой потолок, а переутвердили его на новый период.

"Приказ приняли на основании законов "О газе и газоснабжении" и "О национальной безопасности". Цена установлена в рамках плана поставки СУГ на внутренний рынок вне товарных бирж", – говорится в тексте документа.

Контроль за исполнением возложен на курирующего вице-министра энергетики. Приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.



