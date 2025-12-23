Премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал опасения бизнеса, связанные с налоговой реформой, и призвал предпринимателей не бояться новых правил, касающихся налогового вычета при работе с поставщиками на упрощенной декларации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Поводом для дискуссий стало правило, согласно которому расходы при работе с предпринимателями на упрощенной декларации нельзя будет учитывать при расчете налога. Эксперты указывали, что из-за этого компаниям на общеустановленном режиме может стать невыгодно работать с упрощенщиками, что потенциально затронет малый и микробизнес.

По словам Бектенова, именно этот вопрос и вызывает обеспокоенность у предпринимателей, поскольку на упрощенной декларации работают порядка 400 тысяч представителей малого и микробизнеса.

"Данная категория предпринимателей не должна волноваться за свое будущее", — заявил Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что государство намерено сопровождать малый бизнес в период внедрения налоговых изменений. Министерству финансов поручено внедрить сервисную модель налогового администрирования с активной разъяснительной работой.

Кроме того, Минфину совместно с Национальным банком поручено в оперативном порядке обеспечить автоматическое заполнение налоговой отчетности для малого бизнеса.

Отдельные задачи поставлены и перед Министерством национальной экономики.

"Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами необходимо разработать дополнительные неналоговые меры поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в общеустановленном режиме", — отметил премьер.

По словам Бектенова, одним из действенных механизмов поддержки станет расширение критериев финансирования в рамках программы "Орлеу".

Что это значит простыми словами

Бизнес на общеустановленном режиме платит налог с прибыли — то есть с разницы между доходами и расходами. Чтобы снизить налог, компании учитывают свои затраты.

Новые правила предполагают, что расходы при работе с поставщиками на упрощенной декларации нельзя будет включать в вычеты. Из-за этого налог может вырасти, даже если фактически бизнес тратит столько же, сколько и раньше.

Пример

Компания на общеустановленном режиме заказала услуги у предпринимателя на упрощенной декларации на 1 миллион тенге.

Раньше эту сумму можно было учесть как расход и заплатить налог с меньшей прибыли.

По новым правилам такой вычет может быть недоступен — и налог придется платить так, будто этих расходов не было. Именно поэтому эксперты опасаются, что компаниям станет менее выгодно работать с упрощенщиками.

В правительстве при этом подчеркивают, что изменения будут сопровождаться мерами поддержки и разъяснениями для бизнеса.